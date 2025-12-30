बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 की उम्र में हुआ निधन, 1 दिन पहले ही भरा था चुनावी पर्चा 

बांग्लदेश की पहली प्रधानमंत्री खालिदा जिया का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया. उन्होंने मौत से कुछ समय पहले ही चुनावी नामांकन किया था. हालांकि पार्टी अब उनकी सीट पर किसी दूसरे नेता को उतारने की तैयारी कर रही है, जो लगभग फाइनल है.

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का मंगलवार सुबह निधन हो गया. उनकी उम्र 80 वर्ष बताई जा रही है. खालिदा पिछले एक महीने ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था. आज सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के वेरिफाइड X पेज ने एक पोस्ट कर इसकी पुष्टी की. बताया जा रहा है कि "खालिदा जिया का निधन फज्र की नमाज के ठीक बाद सुबह करीब छह बजे हुआ.

इन बीमारियों से जूझ रही थी खालिदा जिया

बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया लंबे समय से बीमार चल रही थी. वह लीवर सिरोसिस, गठिया, डायबिटीज से लेकर छाती और हार्ट डिजीज से जूझ रही थीं. 23 नवंबर 2025 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां 36 दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार तड़के अचानक उनकी हालत बिगड़ गई. इसमें सुबह करीब छह बजे खालिदा जिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

एक दिन पहले ही भरा था चुनावी पर्चा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लदेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में थी. उन्होंने 13वां नेशनल पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए एक दिन पहले ही चुनावी पर्चा भरा था. पार्टी ने सोमवार को उनकी तरफ से बोगरा-7 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया था. एक बांग्लेदशी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया की तरफ से सोमवार को बोगरा-7 सीट के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा किया गया. खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान ने भी हाल ही में 17 साल बाद बांग्लादेश में वापसी की है. तारिक बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और 2008 से लंदन में रह रहे थे.

अब बेटे को मिल सकता है अध्यक्ष पद

बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के निधन के बाद यह पद उनके बेटे तारिक रहमान को मिल सकता है. तारिक रहमन अभी कार्यकारी अध्यक्ष है. उन्होंने 17 साल बाद लंदन से अपने देश बांग्लादेश में वापसी की है. हालांकि खालिदा की जगह पर पार्टी ने पहले से ही दूसरे उम्मीदवार का इंतजाम किया हुआ था. अब खालिदा के बाद उनकी सीट से पार्टी के दूसरे नेता को उतारा जाएगा, जो लगभग खालिदा जिया के समय से ही फाइनल था.

