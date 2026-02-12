बांग्लादेश चुनाव में भारत के लिए भी काफी कुछ दांव पर, शेख हसीना की गैरमौजूदगी में किसकी ओर देख रहा भारत?

Bangladesh Election: ढाका में बनने वाली अगली सरकार भारत-बांग्लादेश रिश्तों, सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर सीधा असर डाल सकती है. ऐसे में यह समझना बेहद अहम है कि शेख हसीना की गैरमौजूदगी में हो रहे आम चुनावों को भारत किस नजरिए से देख रहा है.

Bangladesh Election: बांग्लादेश में जारी आम चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कवायद नहीं हैं. इस चुनाव का असर पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा पर पड़ सकता है. ढाका में बनने वाली अगली सरकार भारत-बांग्लादेश संबंधों, सीमा सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिरता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है. चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती सक्रियता ने इन चुनावों को और ज्यादा अहम बना दिया है. यही कारण है कि नई दिल्ली इन नतीजों पर बेहद करीबी नजर रखे हुए है.

BNP मजबूत स्थिति में दिख रही है

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) मजबूत स्थिति में दिख रही है. अवामी लीग की गैरमौजूदगी में बीएनपी सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभरी है. हालांकि बांग्लादेश में जब बीएनपी सत्ता में रही थी, तब भारत-बांग्लादेश संबंधों में खटास देखने को मिली थी. सीमा पार उग्रवाद, अवैध घुसपैठ और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बने थे.

कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा

गौरतलब है कि, इसके बावजूद हाल के समय में भारत ने अपने रुख में संतुलन और लचीलापन दिखाया है. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर का ढाका दौरा और भारतीय संसद में शोक प्रस्ताव पारित होना इस बात का संकेत था कि नई दिल्ली बीएनपी के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखने को तैयार है. ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी नेताओं से मुलाकातों को भी इसी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

दोनों देशों के बीच करीब 4,100 किलोमीटर लंबी सीमा

विदेश मंत्रालय का स्पष्ट संदेश है कि चुनाव में जो भी दल सत्ता में आएगा, भारत उसके साथ व्यवहारिक और सहयोगपूर्ण रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता है. भारत के लिए बांग्लादेश केवल पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक अहम रणनीतिक साझेदार है. दोनों देशों के बीच करीब 4,100 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से जुड़ी है. इन राज्यों की सुरक्षा, व्यापार और सामाजिक संतुलन काफी हद तक बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है. शेख हसीना के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ था. भारत ने बांग्लादेश में ऊर्जा, रेल, सड़क और जलमार्ग कनेक्टिविटी से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया. बिजली आपूर्ति और पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं द्विपक्षीय रिश्तों की नई नींव बनीं. नई दिल्ली चाहेगी कि अगली सरकार इन परियोजनाओं को जारी रखे और उनमें कोई व्यवधान न आए.

भारत के लिए बेहद अहम रहा है

सुरक्षा के लिहाज से भी बांग्लादेश का सहयोग भारत के लिए बेहद अहम रहा है. पूर्वोत्तर में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में ढाका की भूमिका महत्वपूर्ण रही. यदि नई सरकार इस सहयोग को कमजोर करती है या सीमा प्रबंधन ढीला पड़ता है, तो अवैध आव्रजन, तस्करी और कट्टरपंथ जैसी चुनौतियां दोबारा उभर सकती हैं. इन चुनावों पर भात समेत कई वैश्विक शक्तियों की भी नजर है. चीन पहले ही बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है. हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए बीजिंग ढाका को अहम साझेदार मानता है. वहीं अमेरिका हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) रणनीति के तहत बंगाल की खाड़ी और समुद्री सुरक्षा ढांचे में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है.

नई दिल्ली की प्राथमिकता क्या है?

ऐसे में शेख हसीना की गैरमौजूदगी में भारत किसकी ओर देख रहा है, इसका सीधा जवाब है, किसी एक दल की नहीं. नई दिल्ली की प्राथमिकता यही है कि ढाका में जो भी सरकार बने, वह संतुलित विदेश नीति अपनाए और भारत के साथ मजबूत व व्यावहारिक संबंध बनाए रखे. कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम यह तय करेंगे कि दक्षिण एशिया की कूटनीतिक तस्वीर किस दिशा में आगे बढ़ेगी.

