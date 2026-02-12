Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के तहत मतदान शुरू, 12.7 करोड़ वोटर्स तय करेंगे नई सरकार

राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे का नोटिस, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बैन की मांग, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो-निशिकांत दुबे | मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बुलाई अहम बैठक, बिश्नोई गैंग पर नकेल कसने के लिए बैठक-सूत्र, पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई, पुलिस मुख्यालय में मुंबई कमिश्नर की बैठक, CM देवेंद्र फडणवीस के एलान के बाद बड़ी बैठक | J&K के पुलवामा में हाई अलर्ट जारी, यूपी- संभल के नरौली में बुलडोजर एक्शन, हमले की बरसी से पहले हाई अलर्ट जारी, पुलवामा में सुरक्षाबलों का मॉकड्रिल | वंदे मातरम् पर अरशद मदनी का बयान, 'जबरदस्ती थोपा जा रहा वंदे मातरम्', धार्मिक आजादी पर हमला- अरशद मदनी, मुसलमान को मजबूर नहीं कर सकते-मदनी, जबरदस्ती थोपा जा रहा वंदे मातरम्-मदनी, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते- मदनी, हम किसी दूसरे को नहीं रोकते हैं- मदनी | किसी समुदाय को नीचा नहीं दिखा सकते-SC, फिल्म 'घूसखोर पंडत' सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिल्म का नाम माहौल खराब करने जैसा-SC, SC ने केंद्र और सेंसर बोर्ड को नोटिस भेजा, SC ने फिल्म निर्देशक से हलफनामा मांगा, फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर SC में सुनवाई हुई, नाम बताने तक फिल्म रिलीज नहीं होगी-SC, भारत में अलग-अलग धर्म और जातियां हैं- SC | राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं, राहुल गांधी के भाषण के अंश को हटाया जाएगा
दुनिया
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के अहम आम चुनाव के लिए 12 फरवरी की सुबह मतदान शुरू हो गया. स्थानीय समयानुसार, देश भर में 300 में से 299 संसदीय सीट पर मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा.
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश के अहम आम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार सुबह मतदान शुरू हो गया. यह चुनाव अगस्त 2024 में देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद हो रहा है. देश भर में 300 में से 299 संसदीय सीट पर मतदान सुबह 7:30 बजे (स्थानीय समयानुसार) शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा. मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू होने की संभावना है.
बांग्लादेश में एक जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ-साथ आम चुनाव हो रहे हैं. मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है.मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी.
निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और लगभग 10 लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की है जो देश के चुनावी इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है. एक उम्मीदवार की मौत होने के कारण एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया गया है. कुल 50 राजनीतिक दलों के 1,755 उम्मीदवार और 273 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. बीएनपी ने सबसे अधिक 291 उम्मीदवार उतारे हैं. चुनाव में 83 महिला उम्मीदवार हैं.
यूनुस ने कहा है कि वह शीघ्र ही सत्ता निर्वाचित सरकार को सौंप देंगे. उन्होंने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संबंधित पक्षों से मतदान के दिन संयम, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक व्यवहार बनाए रखने की अपील की है.
मतदान की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में मुख्य चुनाव आयुक्त ए एम एम नासिरुद्दीन ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की. उन्होंने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि 45 देशों और संगठनों के प्रतिनिधि चुनावों पर नजर रख रहे हैं, जिनमें चुनाव प्रबंधन निकाय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं.
सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने चुनाव आयुक्त अब्दुर आर मछुद के हवाले से बताया कि चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करीब नौ लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है. प्रशासन ने राजधानी के प्रमुख इलाकों में बख्तरबंद वाहन (एपीसी) और त्वरित कार्यबल तैनात किए हैं. पुलिस के अनुसार, ढाका के 2,131 मतदान केंद्रों में से 1,614 को संवेदनशील बताया गया है. हालांकि सेना ने ढाका शहर में दो मतदान केंद्रों को ‘जोखिमपूर्ण’ बताया है. पहली बार चुनाव में सुरक्षा के लिए ड्रोन और ‘बॉडी-वॉर्न कैमरों’ (कपड़ों पर लग सकने वाले कैमरे) का उपयोग किया जा रहा है.
निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, करीब 12.7 करोड़ मतदाताओं में से 3.58 प्रतिशत मतदाता पहली बार मतदान करने वाले हैं. पहली बार करीब आठ लाख पंजीकृत प्रवासी बांग्लादेशी आईटी आधारित डाक मतपत्र प्रणाली के माध्यम से मतदान कर सकेंगे.
