8 महीनों में 150 से अधिक बच्चों की मौत, 15 हजार से ज्यादा गायब… बांग्लादेश में आखिर क्या हो रहा है?

बांग्लादेश में बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर मानवाधिकार संस्था 'आस्क' ने चिंताजनक आंकड़े पेश किए हैं. जानिए आठ महीनों में बच्चों की मौतों और गायब होने का क्या पूरा मामला.

बांग्लादेश में इस साल जनवरी से अगस्त के बीच हिंसा और शोषण की घटनाओं में 155 बच्चों की जान चली गई है.

इस दौरान लापता हुए 36 बच्चों के शव बरामद किए गए, जबकि 26 बच्चों की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई.

बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, साल के पहले 7 महीनों में 15,717 बच्चे लापता हुए.



Bangladesh Child Violence Crisis: बांग्लादेश में स्थित मानवाधिकार संगठन 'एन ओ सालिश केंद्र' (आस्क) ने देश में नाबालिगों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर एक रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी से अगस्त के आठ महीनों के दौरान पूरे बांग्लादेश में अपहरण, दुष्कर्म, शारीरिक शोषण और पारिवारिक हिंसा के कारण 155 बच्चों की मौत हो चुकी है.

बांग्लादेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, साल के शुरुआती सात महीनों में कुल 15,717 बच्चे लापता हुए थे. हालांकि, पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अभियानों के बाद 13,679 बच्चों का पता लगा लिया गया. इसके बावजूद 2,038 बच्चे अब भी लापता हैं.

बांग्लादेश में बच्चों की कैसे हो रही है मौत?

मानवाधिकार संस्था 'आस्क' द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चों की मौत के पीछे अलग-अलग तरह के जघन्य अपराध शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, शारीरिक शोषण के कारण 68 बच्चों की जान चली गई, जबकि 49 मौतों का संबंध पारिवारिक हिंसा से जुड़ा पाया गया. इसके अलावा, दुष्कर्म की घटनाओं के बाद 26 बच्चों की हत्या कर दी गई और दुष्कर्म के प्रयास के दौरान 4 मासूमों की जान चली गई.

रहस्यमयी मौतों से जुड़ा पैटर्न भी आया सामने

बांग्लादेशी समाचार पत्र 'ढाका ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, 'आस्क' ने इसी अवधि के दौरान आत्महत्या, रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौतों और बच्चों के शव मिलने के 99 मामले रिकॉर्ड किए हैं. रिपोर्टों से यह साफ पता चलता है कि देश में लापता बच्चों के शव मिलना नाबालिगों के खिलाफ हिंसा के एक बड़े और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा बन चुका है.

इसमें दुष्कर्म के बाद हत्या, जानलेवा शारीरिक प्रताड़ना और पूरे परिवार के साथ मासूम बच्चों की हत्या जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. 'ढाका ट्रिब्यून' के अनुसार, चार अलग-अलग हादसों में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 7 मासूम बच्चों की भी जान ले ली गई.

बांग्लादेश में छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं

हाल के हफ्तों में बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों में बच्चों की हत्या के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें आरोपी पीड़ितों के परिचित ही निकले हैं. 9 सितंबर को पबना सदर इलाके से 10 साल की एक बच्ची अचानक लापता हो गई थी. सात दिनों के बाद उसका शव मिला. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.

इसके अलावा, 10 सितंबर को जमालपुर में स्कूल जाने के बाद सात साल की एक बच्ची लापता हो गई थी. अगले ही दिन उस बच्ची का शव उसी के सहपाठी के घर के फर्श के नीचे दबा हुआ मिला. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सहपाठी के पिता ने ही मासूम बच्ची का दुष्कर्म करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था.