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दुनिया

भारत की सीमा के पास उड़ेंगे चीनी जेट? बांग्लादेश और चीन के बीच क्या हो रही डील, समझें पूरा प्लान

बांग्लादेश चीन से $2.2 बिलियन में 24 J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है . जानिए कैसे यह बड़ी रक्षा डील भारत की सुरक्षा और सिलीगुड़ी बॉर्डर के समीकरणों को प्रभावित करेगी.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 29, 2026, 03:56 PM IST

भारत की सीमा के पास उड़ेंगे चीनी जेट? बांग्लादेश और चीन के बीच क्या हो रही डील, समझें पूरा प्लान

बांग्लादेश और चीन में रक्षा डील की तैयारी, AI Photo

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  • बांग्लादेश चीन से J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा.
  • पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस से होकर करने जा रहा डील.
  • बांग्लादेश अगले 10 वर्षों में किस्तों में चीन को देगा पैसा.
     

 

Bangladesh China J-10 Deal: क्या बांग्लादेश की वायुसेना अब चीन के आधुनिक लड़ाकू विमानों से लैस होने जा रही है? रक्षा गलियारों की ओर मिल रही रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश और चीन के बीच एक बड़ी डिफेंस डील अंतिम पड़ाव पर है . बांग्लादेश अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए चीन से J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है. ढाका में सरकार का एक पैनल इस विमान को खरीदने के लिए बीजिंग के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है.

चीन से कितने विमान खरीद रहा है बांग्लादेश?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश कुल 24 J-10CE फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है. इस पूरे पैकेज की कुल लागत लगभग 2.2 बिलियन डॉलर आंकी गई है . इसमें केवल जेट्स ही नहीं, बल्कि उनके आधुनिक हथियार, स्पेयर पार्ट्स और पायलटों की ट्रेनिंग का पूरा खर्च शामिल है. इससे पहले केवल विमान के एयरफ्रेम की कीमत लगभग 1.2 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था .

बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी रकम एक बार में देना आसान नहीं है, इसलिए इस भुगतान को अगले 10 वर्षों में (यानी साल 2035-36 तक) किस्तों में बांटा जाएगा.

यह खरीद बांग्लादेश के सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम 'Forces Goal 2030' का हिस्सा है . इसके तहत वे अपने पुराने हो चुके Chengdu F-7 और MiG-29 विमानों के बेड़े को बदलना चाहते हैं. बांग्लादेश द्वारा खरीदा गया आखिरी लड़ाकू विमान चीनी मूल का F-7 ही था, जो रूसी मिग-21 का ही एक रूप है .

बांग्लादेश ने J-10CE को ही क्यों चुना?

बांग्लादेश साल 2024 से ही आधुनिक लड़ाकू विमानों की तलाश में था . उसने फ्रांस के राफेल विमानों पर भी विचार किया था और दिसंबर में इतालवी कंपनी लियोनार्डो के साथ यूरोफाइटर टाइफून खरीदने के लिए एक 'लेटर ऑफ इंटेंट' (LoI) भी साइन किया था. इसके बावजूद चीन का रुख करने के पीछे दो मुख्य वजहें हैं:

वित्तीय मजबूरियां: पश्चिमी देशों के विमान बेहद महंगे हैं. बजट की भारी कमी के कारण बांग्लादेश के लिए पश्चिमी लड़ाकू विमान खरीदना मुमकिन नहीं हो पाया . ऐसे में चीनी J-10CE एक किफायती बनकर सामने आया.


कथित कॉम्बैट रिकॉर्ड: डिफेंस एनालिस्ट रहमान के मुताबिक, बांग्लादेश का J-10CE की तरफ झुकने का असली कारण इस जेट का वो सो-कॉल्ड परफॉर्मेंस है जो पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़पों के दौरान देखने को मिला था.

पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस: दरअसल पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने इसी जेट का यूज करके भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था हालांकि भारत इन दावों को पूरी तरह से खारिज करता है लेकिन पाकिस्तान के इस कथित रिकॉर्ड ने ढाका की मिलिट्री थिंकिंग को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया और इसी वजह से उनका झुकाव J-10CE फाइटर जेट की तरफ बढ़ गया.

भारत के लिए यह चिंता का विषय क्यों है?

यह भारत के डिफेंस के लिहाज से काफी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है क्योंकि पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दुनिया का दूसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जो इस चीनी विमान को यूज करेगा, जिससे भारत की पूर्वी सीमा और खासकर बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी बॉर्डर (जिसे भारत का 'चिकन-नेक' भी कहा जाता है) के पास इस जेट की मौजूदगी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बिल्कुल नया चैलेंज खड़ी कर देगी.

इतना ही नहीं, J-10CE के आने से बांग्लादेश को पहली बार एक रिलायबल बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVR) यानी बिना देखे मार करने वाली एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी मिलेगी और यह विमान मॉडर्न एईएसए (AESA) रडार और नेटवर्क सिस्टम से लैस होने की वजह से हमारी पूर्वी सीमा पर हवाई संतुलन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है.

क्या दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ रही है पैठ?

यह सौदा चीनी रक्षा निर्यात के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है . चीन काफी समय से मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान जैसे देशों को J-10CE बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर हथियारों की खरीद बढ़ने के बावजूद वैश्विक बाजार में चीन की निर्यात हिस्सेदारी में गिरावट आई है . चीन का रक्षा निर्यात मुख्य रूप से पाकिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश तक ही सीमित है, इसलिए बांग्लादेश की यह डील चीन के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है.
 

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