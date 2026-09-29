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सड़कों पर तैरते सांप, डूबती कारें! बैंकॉक का बुरा हाल, क्यों धीरे-धीरे डूब रहा ये शहर? बाढ़ के पीछे की असली कहानी

सड़कों पर तैरते सांप, डूबती कारें! बैंकॉक का बुरा हाल, क्यों धीरे-धीरे डूब रहा ये शहर? बाढ़ के पीछे की असली कहानी

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सड़कों पर तैरते सांप, डूबती कारें! बैंकॉक का बुरा हाल, क्यों धीरे-धीरे डूब रहा ये शहर? बाढ़ के पीछे की असली कहानी

बैंकॉक में भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं, कारें फंस गईं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. जानिए बैंकॉक की बाढ़ के पीछे की असली वजह क्या है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 29, 2026, 03:11 PM IST

सड़कों पर तैरते सांप, डूबती कारें! बैंकॉक का बुरा हाल, क्यों धीरे-धीरे डूब रहा ये शहर? बाढ़ के पीछे की असली कहानी

बैंकॉक में बाढ़ से बिगड़े हालात (Image- Social Media)

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जिन सड़कों पर हर रोज हजारों गाड़ियां दौड़ती थीं, आज वहां पानी ही पानी है. जहां हॉर्न की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब नाव और जेट स्की नजर आ रही है. पार्किंग में खड़ी महंगी कारें पानी में आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं और कुछ इलाकों में लोग सड़क पर तैरते सांप और मछलियां तक देख रहे हैं. ये किसी फिल्म का सीन नहीं है. ये तस्वीरें हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की. 

बाढ़ से 8 लोगों की मौत, करीब 6 लाख घर प्रभावित

लगातार हुई बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी है. कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं सड़कें तालाब बन गईं और कहीं लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए कमर तक भरे पानी में उतरने को मजबूर हैं. गृह मंत्रालय ने बताया कि 16 सितंबर से इलाका बाढ़ की चपेट में हैं. जिसमें अब तक कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है और करीब 6 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है. 

वीडियो में दिखा तबाही का मंजर

सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो इस तबाही की झलक दिखा रहे हैं. हालांकि, इन वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बैंकॉक में इतनी भयानक बाढ़ क्यों आई? बड़ा सवाल ये है कि क्या बैंकॉक धीरे-धीरे खुद जमीन में धंसता जा रहा है? और अगर ऐसा है, तो आने वाले सालों में इस शहर का क्या होगा? 

 

पानी में डूबीं कारें, सड़क पर दौड़ी जेट स्की

बाढ़ का असर बैंकॉक के कई इलाकों में साफ दिखाई दिया. दर्जनों कारें, एसयूवी और पिकअप वाहन पानी में फंस गए. कुछ गाड़ियों में पानी खिड़कियों से भी ऊपर तक पहुंच चुका है. एक दूसरे वीडियो में किसी इमारत की बालकनी से नीचे का नजारा रिकॉर्ड किया गया. 

सड़कों पर तैरते सांप और मछलियां

चारों तरफ पानी में डूबी गाड़ियां और डिलीवरी वैन दिखाई देती हैं. पीछे बैंकॉक की ऊंची इमारतें बारिश और धुंध के बीच मुश्किल से नजर आती हैं. और फिर सामने आता है एक ऐसा नजारा, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. बाढ़ से डूबी चौड़ी सड़क पर एक शख्स जेट स्की दौड़ाता दिखाई देता है. पास में बस फंसी है और कई गाड़ियां पानी में आधी डूबी हैं .कुछ वीडियो में पानी में सांप और मछलियां भी तैरती दिखाई दीं. 

 

बाजार में पानी आया, तो कारोबार का तरीका बदला

बैंकॉक के पूर्वी हिस्से में मौजूद बंग कापी फ्रेश मार्केट में पानी करीब एक मीटर तक पहुंच गया. लेकिन रोजमर्रा का कारोबार पूरी तरह बंद नहीं हुआ. दुकानदारों ने पानी के बीच सामान बेचने का नया तरीका निकाल लिया. सब्जियां, मछली, मांस और दूसरी जरूरी चीजें प्लास्टिक की पेटियों, फोम बॉक्स और टब में रखकर पानी के ऊपर तैराई गईं. ग्राहक भी पानी में उतरकर जरूरी सामान खरीदते दिखाई दिए.

एयरपोर्ट तक पहुंचा बाढ़ का असर

बैंकॉक की मुश्किलें सिर्फ सड़कों और घरों तक सीमित नहीं रहीं. बाढ़ का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा. सुवर्णभूमि एयरपोर्ट के एक वीडियो में बड़ी संख्या में यात्री लाइन में खड़े दिखाई दिए. बैगेज ट्रॉली में खराबी और उड़ानों में देरी ने परेशानी और बढ़ा दी. जिन यात्रियों के लिए इंतजार करना संभव नहीं था, उन्हें बैगेज डिले की रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा गया, ताकि सामान बाद में उनके घर या होटल तक पहुंचाया जा सके. 

bangkok

करीब 7 लाख लोगों पर पड़ा असर

लगातार हुई बारिश के बाद सोमवार (27 सितंबर 2026) को पानी का स्तर कुछ जगहों पर नीचे आने लगा, लेकिन कई मोहल्ले और मुख्य सड़कें अब भी जलमग्न थीं. बैंकॉक फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक, इस बाढ़ से लगभग 7 लाख लोगों पर असर पड़ा है.

स्थिति को देखते हुए सरकारी कार्यालयों के लिए सोमवार और मंगलवार को विशेष छुट्टी घोषित की गई थी. वहीं निजी संस्थानों, बैंक, सरकारी कंपनियों और अस्पतालों को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेने की सलाह दी गई. थाईलैंड के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. 

नुकसान अर्थव्यवस्था का भी

बाढ़ का असर अब आर्थिक मोर्चे पर भी दिखाई देने लगा है. रैंगसिट यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के विशेषज्ञ आट पिसानवानिच के अनुमान के मुताबिक, देशभर में बाढ़ से कम से कम 11 अरब बहत (थाईलैंड की करेंसी) का आर्थिक नुकसान हो सकता है. स्थिति खराब रही तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है. उनके मुताबिक, बाढ़ से थाईलैंड की इस साल की आर्थिक वृद्धि में भी कमी आ सकती है. 

 

असली खतरा शायद बाढ़ से भी बड़ा!

अब आते हैं उस सवाल पर, जो बैंकॉक की आज की तस्वीर से कहीं आगे की कहानी बताता है. क्या बैंकॉक की जमीन ही धीरे-धीरे नीचे जा रही है? टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के रिसर्चर्स की एक हालिया स्टडी में पाया गया है कि ज्यादा शहरीकरण वाले तटीय इलाकों में समुद्र का जलस्तर हर साल लगभग 6mm बढ़ रहा है, जो सालाना 2.1mm के ग्लोबल औसत से तीन गुना ज्यादा है. 

कितनी तेजी से धंस रही बैंकॉक में जमीन?

स्टडी में बैंकॉक को जमीन धंसने का एक बड़ा हॉटस्पॉट बताया गया है. शोधकर्ताओं के अनुसार, बैंकॉक में जमीन औसतन करीब 8.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से नीचे जा रही है. इसका मतलब ये है कि समुद्र का स्तर बढ़ने के साथ अगर जमीन भी नीचे जाती रही, तो बाढ़ का खतरा और गंभीर हो सकता है.  

2030 तक डूब जाएगा लगभग 40% हिस्सा?

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर बैंकॉक अपने लंबे समय के जल प्रबंधन और जलवायु-लचीलेपन वाले सिस्टम को मजबूत करने में नाकाम रहता है, तो भविष्य में शहर को एक और भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया गया और बाढ़ प्रबंधन के ठोस उपाय नहीं किए गए, तो साल 2030 तक बैंकॉक का लगभग 40% हिस्सा समुद्र और नदियों के पानी में डूब सकता है.

क्या है इसकी वजह?

इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं, जैसे- जमीन के नीचे से जरूरत से ज्यादा पानी निकालना, तेजी से बढ़ता शहरीकरण और भारी निर्माण. जैसे-जैसे शहर में इमारतों और दूसरे ढांचों का वजन बढ़ता है, जमीन के नीचे की मिट्टी पर दबाव पड़ता है और वह धीरे-धीरे बैठ सकती है.

समुद्र का स्तर भी जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ रहा है. ग्लेशियरों के पिघलने और गर्म समुद्री पानी के फैलने से दुनिया भर के समुद्र ऊंचे हो रहे हैं. यानी बैंकॉक के सामने खतरा दो तरफ से है, समुद्र ऊपर उठ रहा है और जमीन नीचे जा रही है. 

दूसरे शहरों में भी ये समस्या

दुनिया के दूसरे शहरों में भी यही चुनौती देखी जा रही है. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जमीन धंसने की रफ्तार कई इलाकों में बेहद ज्यादा दर्ज की गई है. वहीं चीन के तियानजिन जैसे शहर भी इस समस्या से जूझ रहे हैं. 

इस स्टडी के अनुसार- 

  • जकार्ता (इंडोनेशिया) में जमीन धंसने की दर 13.7 मिलीमीटर है. 
  • जकार्ता के कुछ हिस्सों में जमीन धंसने की दर 42 मिलीमीटर प्रति वर्ष तक पहुंच जाती है. जिससे लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा समुद्र तल से नीचे चला गया है.
  • तियानजिन (चीन) में जमीन धंसने की दर 13.5 मिलीमीटर है.
  • थाईलैंड, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, चीन और इंडोनेशिया में समुद्र का जलस्तर 7 से 10 मिलीमीटर प्रति वर्ष की तेजी से बढ़ रहा है.
  • अमेरिका, नीदरलैंड और इटली में समुद्र जलस्तर में 4 से 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की जा रही है.

कैसे कंट्रोल की जाए जमीन धंसने की रफ्तार?

वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर जमीन के धंसने की वजहों को नियंत्रित किया जाए तो स्थिति को कुछ हद तक संभाला जा सकता है. उदाहरण के तौर पर टोक्यो में भूजल निकालने पर कड़े नियंत्रण के बाद जमीन धंसने की रफ्तार में बड़ी कमी आई थी. इसलिए बैंकॉक की मौजूदा बाढ़ को सिर्फ एक भारी बारिश की घटना मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.  

क्या डूबने से बच पाएगा बैंकॉक? 

आज सड़कों पर पानी है, कारें डूबी हैं और लोग घरों से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन कल की चुनौती इससे कहीं बड़ी हो सकती है. क्योंकि सवाल ये नहीं कि बैंकॉक में अगली बाढ़ कब आएगी. सवाल ये है कि जब समुद्र ऊपर उठ रहा हो, बारिश का पैटर्न बदल रहा हो और जमीन लगातार नीचे जा रही हो, तो क्या बैंकॉक आने वाले समय में बाढ़ के सामने टिक पाएगा? 

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