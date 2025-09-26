International Football से Israel को बैन कर कैसी दोस्ती निभा रहा है America?

वेस्ट से आ रही ख़बरों की मानें तो ट्रंप प्रशासन 2026 वर्ल्ड कप से पहले फीफा को इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल बैन लगाने से रोकने की कोशिश करेगा. International Football से इजरायल को बाहर करवा कर अमेरिका कौन सी चाल रहा है, आइए जानते है पूरा हिसाब

वेस्ट से आ रही ख़बरों की मानें तो ट्रंप प्रशासन 2026 वर्ल्ड कप से पहले फीफा को इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल बैन लगाने से रोकने की कोशिश करेगा. इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र (UN)के सलाहकार विशेषज्ञों ने फुटबॉल की विश्व और यूरोपीय संस्थाओं से गाजा में युद्ध के कारण इजरायल की सभी टीमों को सस्पेंड करने का आग्रह किया था. ध्यान रहे कि इजरायल की पुरुष टीम अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश कर रही है, जो मुख्य रूप में अमेरिका में खेला जाएगा.

फीफा ने इस मामले में यूएन के विशेष रिपोर्टरों को कोई जवाब नहीं दिया है. मार्को रूबियो के विदेश विभाग के माध्यम से अमेरिकी सरकार ने खेल पर प्रतिबंध लगाने से रोकने के लिए सीधे हस्तक्षेप किया है. विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि, 'हम इजरायल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को वर्ल्ड कप से बैन करने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से रोकने के लिए काम करेंगे.'

पिछले साल फीफा ने फिलिस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इज़रायली फुटबॉल एसोसिएशन पर भेदभाव के आरोपों की जांच शुरू की थी. वेस्ट बैंक में इज़रायली बस्तियों की टीमें अगर इज़रायली प्रतियोगिताओं में खेलती हैं तो क्या यह फीफा नियमों का उल्लंघन है, इसकी भी जांच चल रही है. फीफा अध्यक्ष गियानी इनफेंटिनो का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छा संबंध है और वह अक्सर व्हाइट हाउस जाते रहते हैं. इस हफ़्ते वह न्यूयॉर्क में थे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान दुनिया के नेताओं से मिले.

बीते दिन अटलांटिक काउंसिल ग्लोबल सिटीजन अवार्ड लेने के बाद अपने भाषण में, इनफेंटिनो ने 'बंटी हुई और हिंसक दुनिया' में लोगों को एकजुट करने के बारे में बात करते हुए युद्ध का ज़िक्र किया.

युद्ध के कारण देशों पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र करते हुए, इन्फेंटिनो ने कहा कि 80 ऐसे देश हैं जहां संघर्ष चल रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'जब मैं बच्चों को दुखी देखता हूं तो मुझे दुख होता है. जब मैं माताओं को रोते हुए देखता हूं तो मेरे आंसू निकल आते हैं, चाहे वह गाजा में हो... दुनिया में कहीं भी.'

बता दें कि यूरोपीय फुटबॉल में उच्च स्तर पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इज़रायल पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. अधिकारियों ने इस पर विचार किया कि यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस पर प्रतिबंध क्यों लगा हुआ है, जबकि इज़रायल को यूरोपीय क्लब प्रतियोगिताओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की अनुमति क्यों है, जबकि मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है.

यूईएफए ने पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि युद्ध शुरू होने के तरीके में अंतर है. रूस ने बिना किसी कारण के यूक्रेन पर हमला किया और इज़रायल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले का जवाब दिया. लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने अब कहा है कि इज़रायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. दिलचस्प ये कि इस आरोप को इज़रायल ने खारिज कर दिया है.

यह भी पढ़ें- Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के सलाहकारों ने इज़रायली टीमों को विश्व फुटबॉल से बाहर निकालने की मांग की. संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक अधिकारों के लिए विशेष रिपोर्टर एलेक्जेंड्रा ज़ैंथकी ने बताया कि, 'खेल अब पहले जैसे नहीं रह सकते, कुछ बदलना होगा और इज़रायल को बाहर करना होगा.'

'मेरा मानना ​​है कि जब हम उन देशों की राष्ट्रीय टीमों की बात करते हैं, न कि व्यक्तिगत खिलाड़ियों की, जिन पर नरसंहार के सही आरोप हैं... तो यह निश्चित रूप से एक रेड लाइन है.'

गौरतलब है कि युद्ध के दौरान मारे गए खिलाड़ियों में फिलिस्तीनी पेले के नाम से मशहूर फुटबॉलर सुलेमान अल उबेद भी शामिल है, जिसकी मौत अगस्त में इज़रायली हवाई हमले में हुई थी, इसकी घोषणा फिलिस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन ने की थी. इस हफ्ते फिलिस्तीन ओलंपिक कमेटी ने कहा कि इजरायल का खेल सिस्टम युद्ध में 'सक्रिय रूप से शामिल' रहा है.

पीओसी के अध्यक्ष जिब्रिल रजुब, जो फुटबॉल एसोसिएशन के भी प्रमुख हैं, ने कहा, '1000 से ज़्यादा एथलीट मारे गए हैं. हजारों और घायल, अपाहिज या विकलांग हो गए हैं.' 'हमारे स्टेडियम, हमारी सुविधाएं, हमारे सपने, सब कुछ बर्बाद हो गया है.' इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि फ़िलहाल फीफा ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं स्टाग्राम पर.