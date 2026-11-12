बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में बम धमाका, दर्जनों जवानों की मौत, विस्फोटक से भरा ट्रक घुसा दिया शिविर में

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं. मस्तुंग में बारूद से भरा ट्रक फटने और कलात में आईईडी धमाके से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है.

धमाका इतना भयानक था कि आवाज कई किलोमीटर दूर तक गई और आसपास के घरों के कांच टूट गए, (Photo IANS and X)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को बड़े हमले का सामना करना पड़ा है. मस्तुंग जिले के कनक इलाके में गुरुवार (12 नवंबर 2026) को एक शख्स बारूद और विस्फोटकों से भरा ट्रक लेकर सीधे पाकिस्तानी सेना के कैंप में घुस गया. कैंप के अंदर पहुंचते ही ट्रक में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल उठा और सेना के कैंप को भारी नुकसान पहुंचा.

'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में पाकिस्तानी सेना के दर्जनों जवान मारे गए हैं. मरने वालों में कुछ बड़े अफसर भी शामिल बताए जा रहे हैं. धमाका इतना अचानक हुआ कि कैंप में मौजूद सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.

धमाके का असर कितना भयानक था?

स्थानीय निवासियों के अनुसार ट्रक फटने से हुआ धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक साफ सुनाई दी. धमाके के झटके से आसपास बने रिहायशी मकानों की खिड़कियों के कांच तक टूटकर गिर पड़े. पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल फैल गया. लोग घरों से बाहर निकल आए और चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई देने लगा.

धमाका होते ही इलाके में मौजूद पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा बलों के दस्ते मौके पर पहुंच गए. सुरक्षा बलों ने बिना देर किए मस्तुंग के इस पूरे इलाके की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी और पूरे क्षेत्र को घेर लिया. घटना के बाद से किसी भी आम व्यक्ति को कैंप की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है.

राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया. हालांकि इस पूरे घटनाक्रम और भारी जानमाल के नुकसान के बावजूद पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. न ही सेना की तरफ से मारे गए जवानों की सही गिनती को लेकर कोई बात कही गई है.

Breaking News | Balochistan, Pakistan A suicide bombing has reportedly targeted the Frontier Corps (FC) Headquarters in Mastung, Balochistan, Pakistan, in a major militant attack. https://t.co/IVwsNE4zfT — Pamir Watch (@PamirWatch) November 12, 2026

इस हफ्ते मस्तुंग, कलात और हाईवे पर हमले

बलूचिस्तान में केवल मस्तुंग के कनक इलाके में ही हमला नहीं हुआ है, बल्कि इस पूरे हफ्ते पाकिस्तानी फौज पर लगातार कई तरफ से हमले हो रहे हैं. इसी हफ्ते की शुरुआत में मस्तुंग और कलात जिलों में कई ड्रोन और आईईडी से हमले किए गए हैं.

'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को मस्तुंग के खादकोचा इलाके में मौजूद मुख्य सैन्य कैंप पर कम से कम दो ड्रोन से बम गिराए गए. इन ड्रोन हमलों में भी कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और घायल हुए, साथ ही कैंप को काफी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा कलात जिले के मरजान इलाके में भी फौज को निशाना बनाया गया. वहां सड़क किनारे लगे आईईडी से हुए धमाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की एक गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई.

हमलों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका. क्वेटा-ताफ्तान राजमार्ग पर चगाई जिले के नोकचाह इलाके में हथियारबंद लड़ाकों ने सड़क जाम कर दी. इन हथियारों से लैस लड़ाकों ने सड़क से गुजर रही दो बड़ी व्यापारिक गाड़ियों को रोक लिया और उन पर कब्जा जमा लिया. बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों में से एक में बहुत कीमती पत्थर लादकर ले जाए जा रहे थे.

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने क्या-क्या दावे किए हैं?

मस्तुंग और कलात में हुए इन हमलों से ठीक एक दिन पहले बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (बीआरजी) नाम के विद्रोही गुट ने दो बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली थी. बीआरजी के प्रवक्ता दोस्तैन बलोच ने जारी किए बयान में बताया कि उनके संगठन ने बलूचिस्तान के कच्छी जिले में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है.

बीआरजी के प्रवक्ता के अनुसार उनके गुट के पास एक खास ड्रोन यूनिट है, जिसका नाम 'आमिर एयरो गार्डियंस' है. इस ड्रोन यूनिट ने 8 नवंबर को कच्छी जिले के बाग इलाके में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के साझा कैंप पर निशाना साधा. इस ड्रोन हमले में एक सुरक्षाकर्मी की जान चली गई और एक दूसरा जवान बुरी तरह घायल हो गया.

दोस्तैन बलोच ने आगे दावा किया कि इस ड्रोन हमले के ठीक दो घंटे बाद उनके लड़ाकों ने दूसरा बड़ा हमला किया. कच्छी जिले के ही बोलान इलाके में सैन्य गाड़ियों के एक काफिले पर घात लगाकर हमला बोला गया. इस हमले में रॉकेट और अन्य भारी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया.

'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार बीआरजी प्रवक्ता ने बताया कि बोलान में हुए इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मौके पर ही ढेर हो गए और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. साथ ही फौज की कई गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गईं. इन दोनों हमलों को मिलाकर बीआरजी ने कुल 5 सैनिकों को मारने का दावा किया था.

हमलों की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली?

मस्तुंग के कनक में बारूद से भरे ट्रक के टकराने, खादकोचा में ड्रोन हमलों और क्वेटा-ताफ्तान हाईवे पर व्यापारिक गाड़ियों को कब्जे में लेने की इन नई घटनाओं ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है. हालांकि इन हमलों को किस संगठन ने अंजाम दिया है, यह बात अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है.

अभी तक किसी भी बलूच विद्रोही संगठन या किसी अन्य गुट ने मस्तुंग ट्रक धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है. इसके बावजूद घटना के तरीके और इस्तेमाल किए गए हथियारों को देखकर जानकार यही मान रहे हैं कि इसके पीछे बलूचिस्तान में मजबूत विद्रोही गुटों का ही हाथ है.

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