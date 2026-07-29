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'हथियार उठाने को मजबूर...', निर्वासित बलोच नेता ने बयां किया बलूचिस्तान का दर्द

बलूचिस्तान लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष, सुरक्षा चुनौतियों, मानवाधिकारों और संसाधनों के वितरण को लेकर अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय रहा है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 29, 2026, 02:25 PM IST

'हथियार उठाने को मजबूर...', निर्वासित बलोच नेता ने बयां किया बलूचिस्तान का दर्द

बलोच नेता ने बयां किया दर्द

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  • सादिक बलोच के अनुसार, बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय जबरन किया गया था
  • बलूचिस्तान में आवाज उठाने वाले लोगों का कथित अपहरण, हत्याएं और दमन जारी है 
  • हजारों लोग लापता हैं और आम जनता भय के साये में जीने को मजबूर है
  • CPEC और ग्वादर जैसी परियोजनाओं का लाभ भी बाहरी हितों को दिया जा रहा है

बलूचिस्तान पिछले कई दशकों से दक्षिण एशिया की सबसे जटिल और विवादित राजनीतिक समस्याओं में से एक बना हुआ है. यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा, कोयला और अन्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन इसके बावजूद यहां के विकास, मानवाधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. 

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बलोच नेता ने बयां किया बलूचिस्तान का दर्द

हाल ही में फिनलैंड में निर्वासन का जीवन बिता रहे बलोच नेता और बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख एडवोकेट सादिक बलोच ने खास बातचीत में बलूचिस्तान की स्थिति, अपने व्यक्तिगत अनुभवों और बलोच आंदोलन के दृष्टिकोण को सामने रखा. सादिक बलोच के अनुसार, बलूचिस्तान में लंबे समय से ऐसा माहौल बना हुआ है जहां असहमति की आवाज उठाने वालों को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है. 

'देश छोड़कर फिनलैंड में शरण लेनी पड़ी'

उन्होंने बताया कि वकालत के पेशे में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे मामलों को देखा, जिनमें वकीलों, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कथित अपहरण और हत्या के आरोप लगाए गए. उनका कहना है कि उन्हें खुद भी कई बार गिरफ्तार किया गया, नजरबंद रखा गया और जान का खतरा महसूस होने के बाद अंततः उन्हें अपना देश छोड़कर फिनलैंड में शरण लेनी पड़ी. 

जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया बलूचिस्तान

बलोच आंदोलन का सबसे बड़ा आधार इतिहास को माना जाता है. सादिक बलोच का दावा है कि बलूचिस्तान एक समय स्वतंत्र रियासत था, जिसे ब्रिटिश शासन के दौरान विभाजित किया गया और बाद में 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में शामिल किया गया. उनका आरोप है कि यह विलय बलोच नेतृत्व की इच्छा के विरुद्ध हुआ.  

आम नागरिकों के भीतर भय का माहौल

इंटरव्यू में बार-बार मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठाया गया. सादिक बलोच का आरोप है कि बलूचिस्तान में हजारों लोग लापता हैं और अनेक लोगों को बिना निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के हिरासत में रखा गया है. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के भीतर भय का ऐसा माहौल है कि लोग खुलकर अपनी बात भी नहीं रख पाते. 

मूलभूत सुविधाओं का अभाव

बलूचिस्तान का एक बड़ा पहलू उसके प्राकृतिक संसाधन हैं. यह इलाका गैस, खनिज और समुद्री तट के कारण आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. सादिक बलोच का आरोप है कि इन संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंचता, बल्कि उनका उपयोग पाकिस्तान के अन्य हिस्सों के विकास के लिए किया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि बलूचिस्तान के कई क्षेत्रों में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. इसी वजह से स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ा है. 

बातचीत में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) और ग्वादर बंदरगाह का भी जिक्र हुआ. सादिक बलोच का दावा है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय आबादी को अपेक्षित लाभ नहीं मिला और बाहरी हितों को प्राथमिकता दी गई. उनका कहना है कि बड़े-बड़े विकास कार्यों के बावजूद स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ. 

हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं लोग

बलूचिस्तान में सक्रिय सशस्त्र संगठनों को लेकर भी दोनों पक्षों की राय पूरी तरह अलग है. पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और अन्य संगठनों को आतंकवादी संगठन मानती है और उन पर आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों पर हमले करने का आरोप लगाती है. दूसरी ओर, सादिक बलोच का कहना है कि यह एक स्वतंत्रता आंदोलन है और उनका दावा है कि जब राजनीतिक समाधान नहीं मिलता और लोगों को लगातार दमन का सामना करना पड़ता है, तब कुछ लोग हथियार उठाने को मजबूर हो जाते हैं. 

महिलाओं की भूमिका पर क्या कहा?

महिलाओं की भूमिका पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया. उनका कहना है कि जब किसी परिवार के पुरुष सदस्य कथित रूप से मारे जाते हैं या लापता हो जाते हैं, तब महिलाओं को भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है. उन्होंने इसे बलूच समाज के संघर्ष का हिस्सा बताया. हालांकि, किसी भी संघर्ष में हिंसा के बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को ही उठाना पड़ता है. 

भारत में लोग रखते हैं बलूचिस्तान के लिए सहानुभूति

भारत को लेकर भी इंटरव्यू में चर्चा हुई. सादिक बलोच ने कहा कि भारत में कई लोग बलूचिस्तान के मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बलूचों की आवाज को अधिक महत्व मिलेगा. बलूचिस्तान केवल एक सुरक्षा या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मानवाधिकार, विकास, पहचान और संसाधनों के वितरण से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न है. बलूचिस्तान आज भी दक्षिण एशिया की सबसे संवेदनशील समस्याओं में से एक है. 

ये भी पढ़ें- Explained: डिजिटल अरेस्ट पर मौजूदा कानून क्यों हैं नाकाफी? समझें नए लॉ से कैसे रुकेगा साइबर क्राइम का खेल

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