पाकिस्तान-तुर्किये की जुगलबंदी, कतर लगाएगा पैसा, इंडोनेशिया भी साथ... क्या अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने के लिए हुआ 'बद्र समझौता'?

बद्र समझौते के तहत तुर्किये के सैन्य उपकरणों का निर्माण पाकिस्तान और इंडोनेशिया में भी किया जा सकेगा, जिससे नए रक्षा ऑर्डर और स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया के बीच 'बद्र समझौता हुआ.

इसका मुख्य लक्ष्य हथियारों का उत्पादन, सैन्य तकनीक साझा करना और रक्षा अनुसंधान (R&D) है.

यह समझौता पूरी तरह से रक्षा उद्योग और हथियार निर्माण पर केंद्रित है.

इसका मकसद सैन्य उपकरणों व हथियारों के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटाना है.



कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने एक नया रक्षा समझौता 'बद्र समझौता' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, तुर्किये के रक्षा मंत्री यासर गुलर, कतर के उप प्रधानमंत्री व रक्षा राज्य मंत्री शेख सऊद बिन अब्दुलरहमान अल थानी और इंडोनेशिया के उप रक्षा मंत्री यूसुफ जौहरी ने साइन किए. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य चारों मुस्लिम बहुल देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, हथियारों का साझा उत्पादन करना, सैन्य तकनीक का लेनदेन करना और रक्षा क्षेत्र में ट्रेनिंग व रिसर्च में सहयोग को मजबूत करना है.

बद्र समझौता पहले हुए 'मक्का पैक्ट' से किस तरह अलग है?

अगस्त 2026 में पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच हुए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' का मकसद तीनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करना है. इसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और वे मिलकर उसका सामना कर सकते हैं.

वहीं, दोहा में हुए 'बद्र समझौते' का मकसद थोड़ा अलग है. तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस नए समझौते का सबसे बड़ा और असली मकसद हथियारों व सैन्य तकनीक के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों के आगे हाथ फैलाना बंद करना है. हाल के समय में दुनिया भर में छिड़ी बड़ी लड़ाइयों ने यह साफ दिखा दिया है कि जब असली वक्त आता है तो बाहर के देश अचानक हथियारों की सप्लाई रोक देते हैं और तकनीक के इस्तेमाल पर दुनिया भर की शर्तें और पाबंदियां लगा देते है.

इसी सबक को सीखकर अब मिडल ईस्ट और एशिया के बड़े मुस्लिम देश पुरानी सोच को बदल रहे हैं. वे अब किसी बाहरी सुपरपावर के भरोसे बैठने के बजाय आपस में ही अपने सैन्य रिश्तों को मजबूत करने और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de iştirakiyle Katar’da gerçekleşen Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasındaki Bedir Mutabakat Zaptı imza töreninden görüntüler... #MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler https://t.co/cbU9SDXFu2 October 21, 2026

तुर्किये के रक्षा उद्योग सचिवालय के प्रमुख ने क्या कहा?

तुर्किये के रक्षा उद्योग सचिवालय के प्रमुख बॉस हलुक गोरगुन ने बताया है कि अब केवल हथियारों को खरीदने और बेचने का पुराना दौर हमेश के लिए खत्म हो चुका है. उन्होंने आगे कहा कि यह नया समझौता देशों के बीच मिलकर हथियार बनाने और नई सैन्य तकनीक को निखारने के लिए एक बेहद मजबूत रणनीतिक साझेदारी की नींव रखता है.

गोरगुन के मुताबिक, जब तक देश आपस में तकनीक का लेन-देन नहीं करेंगे, मिलकर नई खोज नहीं करेंगे और देश में हथियार की फैक्ट्रियों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता.

वहीं, रक्षा मामलों के एक्सपर्ट अर्दा मेवलुतोग्लू ने बताया कि इस पूरे खेल में शामिल चारों देशों (कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्किये) के पास एक ऐसी ताकत है, जो दूसरों के पास नहीं है. अगर इन चारों की खूबियों को एक साथ मिला दिया जाए, तो यह दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर रक्षा नेटवर्क बन सकता है:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Katar ziyareti sırasında Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat Zaptı'nı Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf tarafından imzalandı. İmza töreninde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı. #MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2026