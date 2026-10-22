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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

पाकिस्तान-तुर्किये की जुगलबंदी, कतर लगाएगा पैसा, इंडोनेशिया भी साथ... क्या अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने के लिए हुआ 'बद्र समझौता'?

बद्र समझौते के तहत तुर्किये के सैन्य उपकरणों का निर्माण पाकिस्तान और इंडोनेशिया में भी किया जा सकेगा, जिससे नए रक्षा ऑर्डर और स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

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Aman Upadhyay

Updated : Oct 22, 2026, 05:04 PM IST

पाकिस्तान-तुर्किये की जुगलबंदी, कतर लगाएगा पैसा, इंडोनेशिया भी साथ... क्या अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने के लिए हुआ 'बद्र समझौता'?

अब पाकिस्तान और इंडोनेशिया में बनेंगे तुर्किये के सैन्य हथियार, (Photo Credit- @tcsavunma)

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  • कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया के बीच 'बद्र समझौता हुआ.  
  • इसका मुख्य लक्ष्य हथियारों का उत्पादन, सैन्य तकनीक साझा करना और रक्षा अनुसंधान (R&D) है.
  • यह समझौता पूरी तरह से रक्षा उद्योग और हथियार निर्माण पर केंद्रित है.
  • इसका मकसद सैन्य उपकरणों व हथियारों के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटाना है.
     

कतर की राजधानी दोहा में पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने एक नया रक्षा समझौता 'बद्र समझौता' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, तुर्किये के रक्षा मंत्री यासर गुलर, कतर के उप प्रधानमंत्री व रक्षा राज्य मंत्री शेख सऊद बिन अब्दुलरहमान अल थानी और इंडोनेशिया के उप रक्षा मंत्री यूसुफ जौहरी ने साइन किए. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य चारों मुस्लिम बहुल देशों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, हथियारों का साझा उत्पादन करना, सैन्य तकनीक का लेनदेन करना और रक्षा क्षेत्र में ट्रेनिंग व रिसर्च में सहयोग को मजबूत करना है.

बद्र समझौता पहले हुए 'मक्का पैक्ट' से किस तरह अलग है?

अगस्त 2026 में पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच हुए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' का मकसद तीनों देशों की सुरक्षा को मजबूत करना है. इसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा और वे मिलकर उसका सामना कर सकते हैं.

वहीं, दोहा में हुए 'बद्र समझौते' का मकसद थोड़ा अलग है. तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इस नए समझौते का सबसे बड़ा और असली मकसद हथियारों व सैन्य तकनीक के लिए अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों के आगे हाथ फैलाना बंद करना है. हाल के समय में दुनिया भर में छिड़ी बड़ी लड़ाइयों ने यह साफ दिखा दिया है कि जब असली वक्त आता है तो बाहर के देश अचानक हथियारों की सप्लाई रोक देते हैं और तकनीक के इस्तेमाल पर दुनिया भर की शर्तें और पाबंदियां लगा देते है.

इसी सबक को सीखकर अब मिडल ईस्ट और एशिया के बड़े मुस्लिम देश पुरानी सोच को बदल रहे हैं. वे अब किसी बाहरी सुपरपावर के भरोसे बैठने के बजाय आपस में ही अपने सैन्य रिश्तों को मजबूत करने और हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं.

तुर्किये के रक्षा उद्योग सचिवालय के प्रमुख ने क्या कहा?

तुर्किये के रक्षा उद्योग सचिवालय के प्रमुख बॉस हलुक गोरगुन ने बताया है कि अब केवल हथियारों को खरीदने और बेचने का पुराना दौर हमेश के लिए खत्म हो चुका है. उन्होंने आगे कहा कि यह नया समझौता देशों के बीच मिलकर हथियार बनाने और नई सैन्य तकनीक को निखारने के लिए एक बेहद मजबूत रणनीतिक साझेदारी की नींव रखता है.

गोरगुन के मुताबिक, जब तक देश आपस में तकनीक का लेन-देन नहीं करेंगे, मिलकर नई खोज नहीं करेंगे और देश में हथियार की फैक्ट्रियों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता.

वहीं, रक्षा मामलों के एक्सपर्ट अर्दा मेवलुतोग्लू ने बताया कि इस पूरे खेल में शामिल चारों देशों (कतर, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और तुर्किये) के पास एक ऐसी ताकत है, जो दूसरों के पास नहीं है. अगर इन चारों की खूबियों को एक साथ मिला दिया जाए, तो यह दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर रक्षा नेटवर्क बन सकता है:

  • कतर की जेब: इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने और दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक को खरीदने या उसमें भारी इन्वेस्ट करने के लिए कतर के पास पानी की तरह बहाने के लिए पैसा है.
  • तुर्किये का दिमाग: इसके पास आधुनिक हथियार बनाने की जबरदस्त तकनीक, नए सैन्य सिस्टम तैयार करने का लंबा अनुभव और एक बहुत ही मजबूत रक्षा उद्योग है.
  • पाकिस्तान और इंडोनेशिया के हाथ: इन दोनों देशों के पास हथियार बनाने वाली बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों की क्षमता है, काम करने वाले लेबर की कोई कमी नहीं है और अपने खुद के देशों में हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार मौजूद है.
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