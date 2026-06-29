FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दुश्मन को मिले भारतीय हथियार तो अजरबैजान के होश ठिकाने आए, आर्मेनिया के ब्रह्मोस खरीदने की खबर से डरा पाकिस्तान का दोस्त

दुश्मन को मिले भारतीय हथियार तो अजरबैजान के होश ठिकाने आए, आर्मेनिया के ब्रह्मोस खरीदने की खबर से डरा पाकिस्तान का दोस्त

पहले एयर स्ट्राइक, अब अफगानों को गिरफ्तार करने का आदेश, हमलों से दहले पाकिस्तान में 10 जुलाई से लागू होगा ये सख्त नियम

पहले एयर स्ट्राइक, अब अफगानों को गिरफ्तार करने का आदेश, हमलों से दहले पाकिस्तान में 10 जुलाई से लागू होगा ये सख्त नियम

Business Idea: भारत के 7 ऐसे बिजनेस जिनमें आज भी बेहद कम है कंपटीशन! और कमाई लाखों में

भारत के 7 ऐसे बिजनेस जिनमें आज भी बेहद कम है कंपटीशन! और कमाई लाखों में

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

दुश्मन को मिले भारतीय हथियार तो अजरबैजान के होश ठिकाने आए, आर्मेनिया के ब्रह्मोस खरीदने की खबर से डरा पाकिस्तान का दोस्त

अजरबैजान में इस समय उन खबरों को लेकर हड़कंप है जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीद सकता है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 29, 2026, 07:32 PM IST

दुश्मन को मिले भारतीय हथियार तो अजरबैजान के होश ठिकाने आए, आर्मेनिया के ब्रह्मोस खरीदने की खबर से डरा पाकिस्तान का दोस्त

ब्रह्मोस की मारक क्षमता से डरा अजरबैजान. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • ब्रह्मोस की मारक क्षमता से डरा पाकिस्तान का दोस्त.
  • अजरबैजान ने आर्मेनिया को ब्रह्मोस न देने की अपील की.
  • आर्मेनिया भारत से हासिल करना चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल.

भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी से पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान में बेचैनी है. आर्मेनिया पहले ही भारत से पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर और एटीएजीएस जैसी खतरनाक तोप खरीद चुका है. अब खबर आई है कि आर्मेनिया ब्रह्मोस भी हासिल करना चाहता है. अजरबैजानी मीडिया में इस संभावित सौदे को युद्ध भड़काने वाला कहा जा रहा है. आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

भारत से कौन से हथियार ले रहा आर्मेनिया?

आर्मेनिया और भारत के बीच रक्षा साझेदारी पिछले पांच साल में नए मुकाम पर पहुंच गई है. पहले रूसी उपकरणों पर निर्भर रहने वाला आर्मेनिया अब ज्यादातर हथियार भारत से खरीदता है. आर्मेनिया ने भारत से स्वाति वेपन-लोकेटिंग रडार, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ATAGS आर्टिलरी, एंटी-ड्रोन सिस्टम और पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदे हैं. 

क्यों परेशान है अजरबैजान?

साल 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच  नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था. इस युद्ध में अजरबैजान को जीत मिली. इसके बाद से ही अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए आर्मेनिया न भारत का रुख किया. अजरबैजान पाकिस्तान का करीबी है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में टिप्पणी करता रहा है. यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था. अब जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आर्मेनिया पहुंचने की संभावना है तब अजरबैजान बौखलाया हुआ है. 

अजरबैजान की सरकार से जुड़े मीडिया ने दावा किया है कि अजरबैजान ने भारतीय राजनयिकों को बुलाकर इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है. इसमें कहा गया है कि आर्मेनिया को ब्रह्मोस देने से इलाके में स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा. हालांकि, अजरबैजान ने जो विदेश नीति अपनाई है उसे देखते हुए उसके शांति के दावे खोखले लगते हैं. अजरबैजान में न सिर्फ कश्मीर से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, बल्कि यहां खालिस्तान समर्थकों को भी पनाह मिलती है. ऐसे में भारत में बहुत सारे लोगों का भी मानना है कि आर्मेनिया की सेना को मजबूत करने के लिए भारत को पूरा सहयोग देना चाहिए.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी ब्रह्मोस की डिमांड

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान में कई ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था. मई 2025 में दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल की ताकत विश्व ने देखी. इसके बाद से ही ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई है. फिलीपिंस पहले ही भारत से ये मिसाइल खरीद चुका है. वियतनाम और इंडोनेशिया भारत से बात कर रहे हैं. हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस घातक मिसाइल में रूचि दिखाई है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement