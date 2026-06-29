दुश्मन को मिले भारतीय हथियार तो अजरबैजान के होश ठिकाने आए, आर्मेनिया के ब्रह्मोस खरीदने की खबर से डरा पाकिस्तान का दोस्त

अजरबैजान में इस समय उन खबरों को लेकर हड़कंप है जिसमें कहा जा रहा है कि आर्मेनिया भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीद सकता है.

ब्रह्मोस की मारक क्षमता से डरा पाकिस्तान का दोस्त.

अजरबैजान ने आर्मेनिया को ब्रह्मोस न देने की अपील की.

आर्मेनिया भारत से हासिल करना चाहता है ब्रह्मोस मिसाइल.

भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी से पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान में बेचैनी है. आर्मेनिया पहले ही भारत से पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर और एटीएजीएस जैसी खतरनाक तोप खरीद चुका है. अब खबर आई है कि आर्मेनिया ब्रह्मोस भी हासिल करना चाहता है. अजरबैजानी मीडिया में इस संभावित सौदे को युद्ध भड़काने वाला कहा जा रहा है. आइये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

भारत से कौन से हथियार ले रहा आर्मेनिया?

आर्मेनिया और भारत के बीच रक्षा साझेदारी पिछले पांच साल में नए मुकाम पर पहुंच गई है. पहले रूसी उपकरणों पर निर्भर रहने वाला आर्मेनिया अब ज्यादातर हथियार भारत से खरीदता है. आर्मेनिया ने भारत से स्वाति वेपन-लोकेटिंग रडार, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ATAGS आर्टिलरी, एंटी-ड्रोन सिस्टम और पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदे हैं.

क्यों परेशान है अजरबैजान?

साल 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था. इस युद्ध में अजरबैजान को जीत मिली. इसके बाद से ही अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए आर्मेनिया न भारत का रुख किया. अजरबैजान पाकिस्तान का करीबी है और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में टिप्पणी करता रहा है. यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा था. अब जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आर्मेनिया पहुंचने की संभावना है तब अजरबैजान बौखलाया हुआ है.

अजरबैजान की सरकार से जुड़े मीडिया ने दावा किया है कि अजरबैजान ने भारतीय राजनयिकों को बुलाकर इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है. इसमें कहा गया है कि आर्मेनिया को ब्रह्मोस देने से इलाके में स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा. हालांकि, अजरबैजान ने जो विदेश नीति अपनाई है उसे देखते हुए उसके शांति के दावे खोखले लगते हैं. अजरबैजान में न सिर्फ कश्मीर से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, बल्कि यहां खालिस्तान समर्थकों को भी पनाह मिलती है. ऐसे में भारत में बहुत सारे लोगों का भी मानना है कि आर्मेनिया की सेना को मजबूत करने के लिए भारत को पूरा सहयोग देना चाहिए.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी ब्रह्मोस की डिमांड

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान में कई ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया था. मई 2025 में दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल की ताकत विश्व ने देखी. इसके बाद से ही ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ गई है. फिलीपिंस पहले ही भारत से ये मिसाइल खरीद चुका है. वियतनाम और इंडोनेशिया भारत से बात कर रहे हैं. हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस घातक मिसाइल में रूचि दिखाई है.