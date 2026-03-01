Iran New Supreme Leader: कौन हैं अलीरेजा अराफी? जिन्हें खामेनेई की मौत के बाद बनाया गया ईरान का सुप्रीम लीडर

Iran new Supreme Leader: अमेरिका-इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत ही नहीं हुई, बल्कि ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री मेजर जनरल अजीज नासिरजादेह भी मारे गए.

ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सीनियर धर्म गुरु अयातुल्ला अलीरेजा अराफी (⁠Ayatollah Alireza ⁠Arafi) को ईरान का अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया है. अराफी को टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर बनाया गया है. खामेनेई की जगह जब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता, तब तक अयातुल्ला अराफी ही सुप्रीम लीडर के तौर पर सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे.

ईरान की न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक, की अंतरिम काउंसिल में प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन, चीफ जस्टिस गुलाम-होसैन मोहसेनी-एजेई और गार्डियन काउंसिल के एक धर्मगुरु को शामिल किया गया है. अमेरिका-इजरायल के खिलाफ युद्ध में अब जो भी फैसला लिया जाएगा यही बॉडी फैसला लेगी और देश को लीड करेगी.

कौन हैं अलीरेजा अराफी?

67 वर्षीय अलीरेजा अराफी एक अनुभवी मौलवी और अली खामेनेई के बेहद करीबी में से एक हैं. अराफी अभी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चेयरमैन थे, जो सुप्रीम लीडर अपॉइंट करती है. देश के सुप्रीम लीडर के रूप में उनका नाम सबसे आगे चल रहे उम्मीदवारों में से एक था.

अराफी गार्डियन काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं. उस दौरान उनके काम को खूब सराहा गया. यह बॉडी चुनाव में उम्मीदवारों के जांच और पार्लियामेंट से पास कानूनों का रिव्यू करती है. गार्डियन काउंसिल में काम देखकर ही अली खामेनेई ने उनको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की टीम में शामिल किया था.

अराफी ईरान में मदरसों के भी हेड हैं. देश में उनकी बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं में गिनती होती है. वह राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं और न ही सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके मजबूत रिश्ते हैं.

US-इजरायल के हमले में मारे गए टॉप लीडर

86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई 1989 से ईरान पर राज कर रहे थे. वह US-इजराइल मिलिट्री हमले में शनिवार को मारे गए. इस ऑपरेशन में ईरान की मिलिट्री बेस, सरकारी जगहों और सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाया गया. जिसमें डिफेंस मिनिस्टर आमिर नसरजादेह, सेना के कमांडर-इन-चीफ मोहम्मद पाकपुर की भी मौत हो गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से