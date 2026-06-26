तो बच जाती अली खामेनेई की जान! कितना मजबूत था दिवंगत सुप्रीम लीडर का सीक्रेट बंकर? सामने आई पूरी जानकारी

ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को किसी भी हमले से बचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी. इसके लिए साल 2009 में ही तेहरान में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था.

अली खामेनेई के लिए एक सीक्रेट बंकर बनाया गया था.

तेहरान में खामेनेई के सरकारी आवास के पास स्थित थी खुफिया सुरंग.

जमीन के नीचे लगभग 30 मीटर अंदर बना था ब्लास्ट प्रूफ कमरा.

ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास किसी हमले की स्थिति में बचने के लिए मध्य तेहरान में एक बड़ा अंडरग्राउंड बंकर कॉम्प्लेक्स था. इस बंकर में कई सुरंगें और धमाके से सुरक्षित रहने वाला शेल्टर भी था. गुरुवार, 25 जून को 'ईरान इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट में अली खामेनेई के इस सीक्रेट बंकर के बारे में विस्तार से बताया गया है. 'हबीब इब्राहिमी कॉम्प्लेक्स' के नाम से जानी जाने वाली यह सुविधा तेहरान में खामेनेई के सरकारी आवास के पास स्थित थी.

जमीन के नीचे 30 मीटर तक जाने की सुविधा

'ईरान इंटरनेशनल' ने इस सीक्रेट सुरंग का आर्किटेक्चरल प्लान हासिल किया है. इस टनल के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि अली खामेनेई द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के बाद 2009 में इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हुआ था. इसके लिए फंड इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के 'खातम अल-अंबिया कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर' ने दिया था. आर्किटेक्चरल प्लान से पता चलता है कि इस जगह को काफी सोच-समझ कर डिजाइन किया गया था. इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि सुप्रीम लीडर किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित बाहर निकल जाएं. इसका मुख्य प्रवेश द्वार इतना बड़ा था कि गाड़ियां अंदर जा सकती थीं. ये गाड़ियां सुरंग में जमीन के नीचे लगभग 30 मीटर तक जा सकती थीं.

रिपोर्ट से पता चलता है कि इस कॉम्प्लेक्स में 27 मीटर लंबी एक सुरंग थी जो भागने के कई रास्तों से जुड़ी थी. एक और रास्ता एंगेहलाब स्क्वायर के पास बने पार्किंग गैराज तक जाता था. इस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में तीन लेवल वाला पार्किंग गैराज, फायरिंग रेंज और जमीन के नीचे लगभग 30 और 35 मीटर की गहराई पर बने दो शेल्टर शामिल थे. इनमें से एक शेल्टर में धमाके से सुरक्षित रहने वाला एक कमरा भी था, जिसे मिसाइल हमलों से खामेनेई को बचाने के लिए बनाया गया था.

अमेरिका इजरायल के हवाई हमलों के समय कहां थे खामेनेई?

इजरायल और अमेरिका ने जब ईरान पर हवाई हमलों की शुरुआत की तब खामेनेई बंकर के अंदर नहीं थे. वह कथित तौर पर एक दूसरे कमांड सेंटर में थे. इजरायल को ये लोकेशन पता थी. हमलों के शुरुआती चरण में ही IDF ने उन्हें मार डाला. 'ईरान इंटरनेशनल' की रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च की शुरुआत में इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने अली खामेनेई के 'हबीब इब्राहिमी कॉम्प्लेक्स' को भी निशाना बनाया था. इस दौरान लगभग 50 विमानों ने 100 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे बनी इस जगह पर हमला किया था. यह जगह सेंट्रल तेहरान में कई ब्लॉक तक फैली हुई थी.