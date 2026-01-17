'ईरान की जनता का हत्यारा है ट्रंप', अली खामेनेई की चेतावनी, किसी भी साजिशकर्ता को नहीं बख्शा जाएगा

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने विरोध प्रदर्शन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि वह एक अपराधी है. इसमें उसकी जिसने भी मदद की होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा.

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा हमला बोला है. खामेनेई ने ट्रंप को ईरान की जनता का हत्यारा बताया है. उन्होंने कहा कि देश में हिंसक प्रदर्शन, जानमाल के नुकसान और लोगों के मौत के लिए सीधे तौर पर अमेरिका राष्ट्रपति जिम्मेदार है. वह एक अपराधी है. जिसकी उनको सजा जरूर मिलेगी. खामेनेई ने चेतावनी दी है कि इस साजिश में जो भी कोई घरेलू या इंटरनेशल शामिल होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा.

'ईरान इंटरनेशनल' मीडिया के अनुसार, खामेनेई ने देश की आवाम को संबोधित करते हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका की प्रायोजित साजिश बताया. उन्होंने कहा कि देश में अशांति फैलाने में अमेरिकी राष्ट्रपति का हाथ था. वह हत्यारा है. अपराधी है. ईरान एक स्तर तक ही संयम बरतेगा. लेकिन हिंसा के जिम्मेदार लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी. फिर चाहे वो घरेलू हो या फिर अंतरराष्ट्रीय अपराधी.

खामेनेई ने कहा कि ट्रंप का मकसद हिंसा और अशांति फैलाकर ईरान पर कब्जा जमाने का था. इसी वजह से उसने खुलेआम सामने आकर ईरानी लोगों को उकसाया और देश के सरकारी ठिकानों पर कब्जा करने के लिए कहा. आंदोलनकारियों से यहां तक कह दिया कि वह प्रदर्शन करते रहें, उनकी मदद के लिए अमेरिकी सेना निकल चुकी है.

Iran से लौटे भारतीयों ने बताई जमीनी हकीकत

ईरान से शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटे कुछ भारतीयों ने वहां की जमीनी हकीकत के बारे में बताया. उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले एक शख्स ने बताया, 'ईरान में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण जरूर था, लेकिन जिस तरह दिखाया और बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था. हमें वहां किसी तरह की बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा.

एयरपोर्ट पर आए एक व्यक्ति ने कहा, "ईरान में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं. कुछ लोग दंगे और अशांति की बातें फैला रहे थे, लेकिन हमारी मां से जो बात हुई, उसके मुताबिक वहां सब ठीक था। ईरानी सरकार हालात को संभाल रही है और भारतीय सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है."

