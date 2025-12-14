ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान बीच पर गोलीबारी, 10 की मौत; हजारों लोग थे मौजूद

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई. हजारों की भीड़ के बीच हुए इस हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित बॉन्डी बीच उस वक्त दहशत का गवाह बन गया, जब यहूदी समुदाय के हनुक्का त्योहार के जश्न के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई. समुद्र तट पर हजारों लोग मौजूद थे और माहौल पूरी तरह उत्सव का था. इसी बीच अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सोमवार शाम एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई.

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह

शहर के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी. चश्मदीदों के मुताबिक, कुछ ही पलों में जश्न का माहौल चीख-पुकार और भगदड़ में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. उस वक्त बीच पर करीब 2000 लोग मौजूद थे, जिनमें परिवार, बच्चे और पर्यटक भी शामिल थे. गोलीबारी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी.

10 लोगों की मौत की पुष्टि

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस सेवा को स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:45 बजे कई लोगों को गोली लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची मेडिकल टीमों ने कई घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इस हमले में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दो संदिग्ध हमलावर ऊंचाई से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने काले कपड़े पहन रखे हैं और उनके हाथों में राइफल नजर आ रही है. सुरक्षा एजेंसियां वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी हुई हैं.

इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने इस हमले को आतंकवादी करार देते हुए गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि हनुक्का की पहली मोमबत्ती जलाने पहुंचे निर्दोष यहूदियों पर किया गया यह हमला बेहद क्रूर है. उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और बॉन्डी बीच व आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

