FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों की मौत, पुलिस, इमरजेंसी स्टाफ मौके पर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026 Auction: गलती से बैटर लिस्ट में अपना नाम देख गुस्साएं Cameron Green, नीलामी से पहले दे दिया बड़ा बयान

IPL 2026 Auction: गलती से बैटर लिस्ट में अपना नाम देख गुस्साएं Cameron Green, नीलामी से पहले दे दिया बड़ा बयान

IND vs SA: Yashasvi Jaiswal ने सिर्फ 48 गेंदों में ठोका शतक, तीसरे टी20 से पहले मुश्किल में फंसे Shubman Gill

IND vs SA: Yashasvi Jaiswal ने सिर्फ 48 गेंदों में ठोका शतक, तीसरे टी20 से पहले मुश्किल में फंसे Shubman Gill

विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई, जल्द सिलेबस में होगी महाभारत और गीता

विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान में संस्कृत की पढ़ाई, जल्द सिलेबस में होगी महाभारत और गीता

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड

दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब

Homeदुनिया

दुनिया

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान बीच पर गोलीबारी, 10 की मौत; हजारों लोग थे मौजूद

सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हुई गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई. हजारों की भीड़ के बीच हुए इस हमले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 14, 2025, 04:02 PM IST

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी फेस्टिवल के दौरान बीच पर गोलीबारी, 10 की मौत; हजारों लोग थे मौजूद
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित बॉन्डी बीच उस वक्त दहशत का गवाह बन गया, जब यहूदी समुदाय के हनुक्का त्योहार के जश्न के दौरान अचानक गोलीबारी शुरू हो गई. समुद्र तट पर हजारों लोग मौजूद थे और माहौल पूरी तरह उत्सव का था. इसी बीच अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सोमवार शाम एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई.

लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह

शहर के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का पर्व मना रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी. चश्मदीदों के मुताबिक, कुछ ही पलों में जश्न का माहौल चीख-पुकार और भगदड़ में बदल गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की. उस वक्त बीच पर करीब 2000 लोग मौजूद थे, जिनमें परिवार, बच्चे और पर्यटक भी शामिल थे. गोलीबारी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को खाली कराया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी. 

10 लोगों की मौत की पुष्टि

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस सेवा को स्थानीय समयानुसार शाम करीब 6:45 बजे कई लोगों को गोली लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची मेडिकल टीमों ने कई घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. इस हमले में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दो संदिग्ध हमलावर ऊंचाई से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने काले कपड़े पहन रखे हैं और उनके हाथों में राइफल नजर आ रही है. सुरक्षा एजेंसियां वीडियो के आधार पर हमलावरों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी हुई हैं. 

यह भी पढ़ें: VIDEO: 40 मिनट तक चबाते रहे नाखून, जब पुतिन ने नहीं बुलाया तो गेट खोलकर घुस गए अंदर, पाक PM की फजीहत

 

इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने इस हमले को आतंकवादी करार देते हुए गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि हनुक्का की पहली मोमबत्ती जलाने पहुंचे निर्दोष यहूदियों पर किया गया यह हमला बेहद क्रूर है. उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और बॉन्डी बीच व आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर’ का तूफान, रणवीर सिंह और रहमान डकैत की फिल्म ने तोड़ दिए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड
धरती की सबसे कठोर लकड़ी कौन सी है? इन 5 पेड़ों से मिलता है सबसे स्ट्रॉन्ग वुड
दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब
दो राज्यों में आता है भारत का ये इकलौता जिला, जनरल नॉलेज का धुरंधर भी नहीं दे पाएगा जवाब
ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज
ये हैं दुनिया की पांच सबसे खूंखार लेडी समुद्री डकैत, हजारों जहाजों और डाकुओं पर करती थीं राज
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 13 December 2025: आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 
2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
MORE
Advertisement