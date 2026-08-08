अमेरिका ने चीन पर कसी नकेल, ऑस्ट्रेलिया को देगा सबसे खतरनाक AIM-260 मिसाइल, ड्रैगन के J-20 भरेंगे पानी!

ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सुरक्षा संबंध काफी मजबूत हैं. उसकी रॉयल एयरफोर्स के पास अमेरिका के सबसे खतरनाक माने जाने वाले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स F-35 का भी बेड़ा है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास F/A-18F और EA-18G ग्रोवलर जैसे फाइटर जेट्स भी हैं.

अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को AIM-260 JATM मिसाइलें देने का फैसला किया है.

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में पावर बैलेंस के लिए अमेरिका का ये बड़ा कदम है.

चीन भी उस इलाके में J-20 और PL-15, PL-17 जैसे हथियार तैनात कर रहा है.

अमेरिका ने चीन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. ड्रैगन बिना किसी शोर-शराबा के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स और मिसाइलों पर काम कर रहा है. वो प्रशांत-हिंद क्षेत्र में अपनी दादागीरी चलाना चाहता है. हाल ही में सामने आया था कि उसने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स J-20 को LAC के पास अपने एयरबेसों पर तैनात कर दिया है. इस क्षेत्र में पावर बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें AIM-260 JATM देने का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा देश होगा, जिसके पास अमेरिका की AIM-260 JATM मिसाइलों का जखीरा होगा.

ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सुरक्षा संबंध काफी मजबूत हैं. उसकी रॉयल एयरफोर्स के पास अमेरिका के सबसे खतरनाक माने जाने वाले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स F-35 का भी बेड़ा है. इसके अलावा F/A-18F और EA-18G ग्रोवलर जैसे फाइटर जेट्स भी ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स के पास मौजूद हैं. अमेरिका ने जिन AIM-260 JATM मिसाइलों को RAAF को देने का फैसला किया है, उन्हें सबसे पहले F-18F सुपर हॉर्नेट में भी इंटीग्रेट किया जाएगा. उसके बाद उनका F-35 लाइटनिंग-II और EA-18G में इंटीग्रेशन होगा. ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ज मार्ल्स ने 6 अगस्त, 2026 को अमेरिका के साथ इस मिसाइल की डील का ऐलान किया है. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये डील करीब 517 यूएस डॉलर की हुई है.

2017 से AIM-260 बना रहा अमेरिका

साल 2017 में अमेरिका की एयरफोर्स और नेवी के जॉइंट प्रोग्राम के तहत लॉकहीड मार्टिन ने AIM-260 JATM को डेवलेप करना शुरू किया था. AIM-260 को हवा से हवा में मार कर सकने वाली सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है. अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसे समय पर ये मिसाइल देने का फैसला किया है, जब चीन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के खतरनाक फाइटर जेट के साथ-साथ PL-15 और PL-17 जैसी मिसाइलें तैनात कर रहा है.

अमेरिका की AIM-260 JATM मिसाइल की खासियत

-लंबी दूरी की हवा-से-हवा में मार सकने वाली मिसाइल है. इसे लंबी दूरी पर दुश्मन के टारगेट को तबाह करने के लिए डेवलप किया जा रहा है.

- पायलट को दुश्मन के विमान के करीब आए बिना हमला करने की क्षमता देने के उद्देश्य से बनाई गई है.

-इस मिसाइल में मॉडर्न टारगेट को पहचान और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है. हालांकि इस पर डिटेल सार्वजनिक नहीं है.

-अमेरिका ने इस मिसाइल को यूएस फाइटर जेट्स के इस्तेमाल के लिए ही डेवलेप किया है. जैसे- F-35, F-22 और F-18 आदि

-ऑस्ट्रेलिया में इसकी तैनाती से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लंबी दूरी की एयर-कॉम्बैट क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी.

-AIM-260 की सटीक रेंज तो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इसकी रेंज करीब 200 किमी होगी.



इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मचेगी होड़?

ऑस्ट्रेलिया की AIM-260 मिसाइलों तक पहुंच चीन को टेंशन में जरूर डालती है. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाली सैन्य क्षमताओं के बढ़ते हथियारों को चीन चुनौती के रूप में ले सकता है. जिसकी वजह से लंबी दूरी की मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, काउंटर स्टेल्थ सेंसर पर हमला करने के लिए डिजाइन किए गए फाइटर जेट्स में वो और भी इन्वेस्ट कर सकता है. ऑस्ट्रेलिया के तरह चीन को काउंटर करने के लिए जापान और ताइवान भी अमेरिका से जमकर हथियार खरीद रहे हैं. इतना ही नहीं, जापान तो अब खुद भी हथियारों-मिसाइलों पर फोकस कर रहा है. इंडो-पैसिफिक के इतर भारत भी चीन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है. इस लिहाज से देखा जाए तो चीन चौतरफा घिरा हुआ है.

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