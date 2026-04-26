Attack on Donald Trump: वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला! होटल में अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप, सीक्रेट सर्विस ने बचाई जान

अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल इवेंट के दौरान हुई गोलीबारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. सीक्रेट सर्विस की मुस्तैदी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और राष्ट्रपति सुरक्षित बचा लिए गए.

वाशिंगटन के हिल्टन होटल में शनिवार रात 'व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर' (White House Correspondents' Dinner) का आयोजन हो रहा था. इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मीडिया जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं. इसी दौरान अचानक गोलियां चलने की आवाज से कार्यक्रम स्थल पर हड़कंप मच गया.

सीक्रेट सर्विस की त्वरित कार्रवाई

जैसे ही गोलीबारी हुई, सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने तुरंत हरकत में आते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को अपने घेरे में ले लिया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में ट्रंप को सुरक्षित स्थान की ओर ले जाते हुए देखा जा सकता है. करीब 2500 मेहमानों की मौजूदगी वाले इस हॉल में गोलियां चलते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपने लगे.

ताजा जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर एक ही था या उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे. घटना के तुरंत बाद हिल्टन होटल को खाली करा लिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है. सीक्रेट सर्विस ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित हैं.

अफरा-तफरी का माहौल

डिनर के दौरान हुई इस हिंसा के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें मेहमानों के बीच मची भगदड़ और सुरक्षाकर्मियों की जवाबी कार्रवाई को देखा जा सकता है. घटना के समय होटल के अंदर और बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, फिर भी हमलावर का अंदर घुसना सुरक्षा में एक बड़ी चूक के रूप में देखा जा रहा है.

जांच जारी

अमेरिकी जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि हमलावर हथियार लेकर होटल के अंदर कैसे दाखिल हुआ और इस हमले के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था. फिलहाल वॉशिंगटन डी.सी. में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

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