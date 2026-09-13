ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज ' MT EL Gaia' पर हमला, 13 भारतीय क्रू मेंबर्स बचाए गए; 1 नाविक लापता

ओमान के तट पर पनामा-फ्लैग वाले पोत 'एमटी अल गैया' पर हुए हमले के बाद 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है, जबकि एक लापता भारतीय नाविक की तलाश जारी है.

ओमान तट के पास पनामा के झंडे वाले टैंकर 'एमटी अल गैया' पर हमला.

हमले के बाद 14 में से 13 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है.

लापता एक भारतीय नाविक की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है.



MT ELGaiya Attack Oman Coast: विदेश मंत्रालय (MEA) ने ओमान के तट पर पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज 'MT EL Gaia' पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. इस पोत पर सवार कुल 14 भारतीय क्रू मेंबर्स में से 13 नागरिकों को सुरक्षित बचाकर किनारे पर पहुंचा दिया गया है.

हालांकि, हमले के बाद से एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है. विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी और बचाव कार्यों में निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए ओमानी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है.

दूतावास और ओमानी अधिकारियों का बचाव अभियान जारी

मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर लापता भारतीय नागरिक के लिए चलाए जा रहे खोज एवं बचाव अभियान पर चौबीसों घंटे कड़ी नजर रख रहा है और सक्रिय रूप से समन्वय बना रहा है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस मामले पर अपना स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए कहा है कि इस पूरे रीजन में कमर्शियल शिप्स, मासूम नाविकों, आम नागरिकों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाना पूरी तरह से अस्वीकार है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

इसी के साथ भारत ने क्षेत्र में तनाव को तत्काल कम करने तथा शांति कायम करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक रास्तों को आगे बढ़ाने की अपनी मांग दोहराई है और इसके साथ ही ग्लोबल कम्युनिटी से यह अपील किया है कि इंटरनेशनल वॉटरवेज के जरिए जहाजों के फ्री और सेफ नेविगेशन के साथ-साथ ग्लोबल बिजनेस के स्मूथ फ्लो को जल्द से जल्द री-स्टोर किया जाए ताकि समंदर में फिर से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सके.

यमन तट के पास ही हुआ पिछला हमला

गौरतलब है कि पिछले महीने 4 अगस्त 2026 को भी यमन के कोस्ट के पास लाल सागर में इंडियन फ्लैग वाले एक कमर्शियल शिप 'एमएसवी फैजे नूरे ओलिया' पर एक बड़ा हमला हुआ था, जिसके बाद वह जहाज समंदर में पूरी तरह डूब गया था. लेकिन राहत की बात ये रही कि पोत पर सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया था. रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने यमनी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर भारतीय चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित की थी. समुद्र में भारतीय जहाजों और नाविकों पर होते हमलों पर विदेश मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है.

