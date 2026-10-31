680 हमले, 122 पुलिसवालों की मौत; मुनीर की हार्ड-स्टेट नीति से खैबर पख्तूनख्वा में बगावत के आसार... रिपोर्ट में और क्या?

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चुनी हुई सरकार हटाकर गवर्नर शासन लगा दिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी की गिरफ्तारी के बाद पश्तून समाज और सेना के बीच भारी टकराव शुरू हो गया है.

पाकिस्तान का अशांत उत्तर-पश्चिमी सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस समय भयंकर सियासी और सुरक्षा संकट के दौर से गुजर रहा है. 'ग्रीक सिटी टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की 'हार्ड-स्टेट नीति' को इस सूबे में सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है.

अफगानिस्तान सीमा से लगे और 4 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस इलाके में बंदूक और सख्ती के दम पर हालात सुधारने की कोशिश उल्टी पड़ती नजर आ रही है. 11 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार ने प्रांतीय सरकार को हटाकर गवर्नर शासन लगा दिया, जिसके बाद से पश्तून समाज और राजनीतिक दलों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है.

आसिम मुनीर की हार्ड-स्टेट नीति क्या है?

ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सेना प्रमुख आसिम मुनीर की सोच इस बात पर टिकी है कि किसी भी तरह के विरोध या बगावत की वजह सुरक्षा बलों का ढीला रवैया होता है. उनका मानना है कि अगर भारी सुरक्षा बल लगाया जाए और सख्त नियंत्रण रखा जाए तो हर तरह के प्रतिरोध को कुचला जा सकता है.

विदेश मामलों के जानकार शीतल त्रिपाठी ने DNA Hindi से बातचीत में बताया कि यह सोच खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके में काम नहीं कर सकती. इस प्रांत का एक लंबा इतिहास रहा है, जहां स्थानीय कबीलाई समाज, राजनीतिक दल और हथियारबंद गुट हमेशा से बहुत असरदार रहे हैं. ऐसे में बिना राजनीतिक बातचीत और जनसमर्थन के केवल डंडे के जोर पर शासन चलाने से लोगों का गुस्सा भड़क रहा है.

पाकिस्तान सरकार ने क्या कदम उठाया?

इस्लामाबाद की संघीय सरकार ने 11 अक्टूबर 2026 को संविधान के अनुच्छेद 232 के तहत इमरजेंसी और अनुच्छेद 234 के तहत गवर्नर शासन लागू कर दिया. इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की चुनी हुई सरकार को पूरी तरह बर्खास्त कर दिया गया.

सरकारी अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों को प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया. सरकार का दावा था कि सूबे में आतंकवाद बहुत बढ़ गया था और प्रांतीय सरकार कानून-व्यवस्था संभालने में नाकाम रही थी. दूसरी तरफ, पीटीआई और विपक्षी नेताओं ने इसे लोकतंत्र का गला घोंटना और सूबे के अधिकारों पर सीधा हमला बताया.

खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा के सरकारी आंकड़े क्या बताते हैं?

एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान (APP) ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया कि 2026 में सूबे के भीतर हिंसा बहुत तेजी से फैली है-

पुलिसकर्मियों की मौत: साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में 122 पुलिसकर्मी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2025 की पहली छमाही में यह संख्या 63 थी.

साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में 122 पुलिसकर्मी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2025 की पहली छमाही में यह संख्या 63 थी. घायल जवानों की संख्या: 2026 के पहले छह महीनों में 175 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 2025 के इसी समय में 84 जवान घायल हुए थे.

2026 के पहले छह महीनों में 175 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि 2025 के इसी समय में 84 जवान घायल हुए थे. हमलों में 33.9% की तेजी: जनवरी से सितंबर 2026 के बीच सूबे में कुल 680 हमले दर्ज किए गए, जबकि 2025 में इसी समय 508 हमले हुए थे.

जनवरी से सितंबर 2026 के बीच सूबे में कुल 680 हमले दर्ज किए गए, जबकि 2025 में इसी समय 508 हमले हुए थे. डेथ ग्राफ: जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में हिंसा से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 556 तक पहुंच गया, जो पिछली तिमाही में 475 था.

इन आंकड़ों से साफ है कि भारी सुरक्षा अभियानों के बाद भी जमीन पर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए खतरा कम होने के बजाय बढ़ गया है.

मिनरल्स को लेकर क्या विवाद है?

इस पूरे टकराव के पीछे एक बड़ी वजह खैबर पख्तूनख्वा के बेशकीमती मिनरल्स भी माने जा रहे हैं. पाकिस्तान के 18वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 172 के मुताबिक, जमीन के अंदर मौजूद मिनरल्स का मालिकाना हक संबंधित प्रांत के पास होता है. सुप्रीम कोर्ट का भी साफ फैसला रहा है कि परमाणु मिनरल्स को छोड़कर बाकी खनन और विकास पर कानून बनाने का हक प्रांतीय असेंबली का है.

ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट में गंभीर आरोप लगाया गया है कि चुनी हुई विधानसभा को हटाने के पीछे एक बड़ा मकसद इन मिनरल्स पर संघीय नियंत्रण हासिल करना था. 11 अक्टूबर के फैसले के बाद वह कानूनी रुकावट खत्म हो गई जो पिछले 18 महीनों से केंद्र को रोक रही थी. अब पश्तून राजनीतिक दलों को शक है कि सैन्य प्रतिष्ठान और केंद्र सरकार इन मिनरल्स को पश्चिमी या विदेशी खरीदारों को बेचकर पैसा जुटाना चाहते हैं, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ सुरक्षा के लिए उठाया गया था.

खैबर पख्तूनख्वा में किस प्रकार के मिनरल्स हैं?

शीतल त्रिपाठी ने बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई तरह के कीमती पत्थर और जमीन से निकलने वाले दूसरे काम के मिनरल्स पाए जाते हैं. यहां संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, क्रोमाइट, तांबा और कोयले के बड़े भंडार हैं. इसके अलावा स्वात और मरदान जैसे इलाकों में पन्ना और गुलाबी पुखराज जैसे कीमती पत्थर भी मिलते हैं.

पाकिस्तान को क्या फायदा मिल सकता है?

रिपोर्ट में बताया गया है कि मिनरल्स से तुरंत पैसा कमाने की उम्मीद पूरी होना बहुत मुश्किल है. इसके कई तकनीकी और जमीनी कारण हैं-

सर्वे और क्षमता की कमी: सूबे के मिनरल्स भंडारों का पूरा वैज्ञानिक सर्वे अभी तक नहीं हुआ है और न ही वहां प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं.

सूबे के मिनरल्स भंडारों का पूरा वैज्ञानिक सर्वे अभी तक नहीं हुआ है और न ही वहां प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं. बड़े निवेश की जरूरत: बड़े पैमाने पर खनन के लिए भारी तकनीक, मशीनें और अरबों डॉलर का निवेश चाहिए, जिसमें कई साल का वक्त लगता है.

बड़े पैमाने पर खनन के लिए भारी तकनीक, मशीनें और अरबों डॉलर का निवेश चाहिए, जिसमें कई साल का वक्त लगता है. सुरक्षा का संकट: रोजाना होने वाले धमाकों, असुरक्षित सड़कों और राजनीतिक अस्थिरता के चलते कोई भी विदेशी कंपनी वहां पैसा लगाने और काम करने से कतराएगी.

बलूचिस्तान जैसे हालात बनने का अंदेशा क्यों है?

रिपोर्ट में सबसे बड़ी चेतावनी यह दी गई है कि चुनी हुई सरकार को हटाना, स्थानीय नेताओं को जेल में डालना और संसाधनों पर कब्जा करना आग में घी डालने जैसा काम करेगा. जब स्थानीय आबादी को लगेगा कि उनके राजनीतिक हक छीने जा रहे हैं और उनके संसाधनों को लूटा जा रहा है, तो उग्रवादी गुट इस नाराजगी को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे.

रिपोर्ट के अनुसार, ठीक यही गलती सालों पहले बलूचिस्तान में की गई थी, जिसके कारण वह सूबा आज तक अशांति और हिंसा की आग में झुलस रहा है. अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी स्थानीय संस्थाओं और लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया, तो सुरक्षा हालात काबू से बाहर हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- 6 साल की बच्ची को डेस्क पर पटका, लात-घूंसे बरसाने के बाद डेढ़ मिनट में 12 बार मारी ईंट, तीसरी क्लास का बच्चा बना 'हैवान'