अंतर्राष्ट्रीय खबरें

Trump के सामने आसिम मुनीर ने खोला 'ब्राउन बॉक्स', अमेरिका को सौंप दिया पाकिस्तान का भविष्य?

व्हाइट हाउस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ-आसिम मुनीर की मुलाकात की कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं. जिनमें एक तस्वीर में आसिम मुनीर, ट्रंप को लकड़ी के बॉक्स में कुछ दिखा रहे हैं.

रईश खान

Updated : Sep 28, 2025, 04:08 PM IST

Trump के सामने आसिम मुनीर ने खोला 'ब्राउन बॉक्स', अमेरिका को सौंप दिया पाकिस्तान का भविष्य?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. यह मुलाकात व्हाइट हाउस में हुई. शहबाज और मुनीर, ट्रंप से मिलने के लिए इतने उतावले दिखे कि समय से पहले ही व्हाइट हाउस पहुंच गए. जहां ट्रंप ने दोनों को करीब आधे घंटे इंतजार कराया. ट्रंप उस समय कुछ सरकारी आदेशों पर साइन कर रहे थे. इतना ही नहीं ट्रंप से मिलने के लिए आसिम मुनीर ने तो अपनी पाकिस्तानी फौज की वर्दी भी उतार दी और एक ब्रांड न्यू सूट पहन लिया.

व्हाइट हाउस की तरफ से इस मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है. जिसमें आसिम मुनीर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ब्राउन बॉक्स में पाकिस्तान की कुछ बेशकीमती धातुओं को दिखाता नजर आ रहा है. साथ में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े हैं. इन धातुओं को पाकिस्तान का भविष्य बताया जा रहा है. जिन्हें चीन के बाद अब अमेरिका को बेचा जा रहा है.

लकड़ी के बॉक्स में क्या था?

रिपोर्ट्स की माने तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक लकड़ी के बॉक्स में पाकिस्तान में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे सेरियम, नियोडिमियम और लैंथेनम जैसे पदार्थों को भरकर ले गए थे. ट्रंप को जो बॉक्स दिखा रहे हैं, उसमें रंग-बिरंगे पत्थर दिख रहे हैं, जो बास्टेनजाइट और मोनाजाइट लग रहे हैं.

चीन के बाद अमेरिका से डील

बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से अपने यहां विशाल तेल, गैस और खनिज संपदा का बखान करता आ रहा है. जिनमें कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, जो ज्यादातर बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा इलाके में पाए जाते हैं. हालांकि, इनमें से किसी भंडार का व्यावसायिक रूप से अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है. चीनी कंपनियां इन इलाकों में काम कर रही हैं.

लेकिन अब पाकिस्तान ने इसका सौदा अमेरिका से भी कर दिया है. 8 सितंबर, 2025 को इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मौजूदगी में अमेरिकी कंपनी USSM के साथ एक बड़ी डील हुई थी. जिसमें  एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन और दुर्लभ मृदा जैसे तत्वों सहित महत्वपूर्ण खनिजों का निर्यात शामिल है.

