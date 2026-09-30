कॉकपिट में पायलटों के बीच बहस! 17,400 फीट अचानक नीचे आया प्लेन, हाईजैक की आशंका के बीच सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव जा रही थी, तभी उसने इंटरनेशनल इमरजेंसी कोड 7700 भेजा. यह कोड हाईजैक की स्थिति में इस्तेमाल की जाती है.

दुबई से इजरायल के तेल अवील जा रहे विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. पायलट के इमरजेंसी कोड भेजते ही ATC में अफरातफरी मच गई. फ्लाईदुबई के इस विमान के हाईजैक की आशंका जताई जा रही थी. विमान में करीब 180 लोग सवार थे. फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रही थी, तभी उसने इंटरनेशनल इमरजेंसी कोड (स्क्वॉक कोड) 7700 भेजा. यह हाईजैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इंटरनेशनल कोड है. हालांकि बाद में इस ट्रांसपोंडर कोड को बदलकर 7500 कर दिया गया.

कॉकपिट में पायलटों के बीच हुई तीखी बहस

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉकपिट में पायलटों के बीच तीखी बहस के दौरान प्लेन में इमरजेंसी सिग्नल एक्टिवेट हुआ था, लेकिन रास्ता बदलने और इमरजेंसी सिग्नल भेजने की आधिकारिक वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि फ्लाइट को उसके तय रास्ते से हटाए जाने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत की.

2 मिनट में 17,400 फीट नीचे आया विमान

CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अलर्ट मिलने के बाद इजराइली वायु सेना के लड़ाकू विमानों को भेजा गया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विमान ने सिर्फ 2 मिनट में अपनी ऊंचाई 34,000 फीट से घटाकर करीब 16,600 फीट कर ली, यानी वह 17,400 फीट नीचे आ गया था.

बंद किया गया था इजरायल का एयरस्पेस

जेरूसलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल का एयरस्पेस भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और बाद में सऊदी अरब में विमान के उतरने के बाद उसे फिर से खोल दिया गया. खबरों के मुताबिक, विमान प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट पर उतरा, जिसे तबुक एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. इजरायली अधिकारियों और रक्षा सूत्रों के मुताबिक, बाद में पता चला कि यह अपहरण का मामला नहीं था; बल्कि विमान में सवार पायलटों के बीच हुई बहस के कारण इमरजेंसी स्थिति पैदा हुई थी.

क्या होते हैं स्क्वॉक कोड?

स्क्वॉक कोड चार अंकों का होता है, जिसे उड़ान के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की ओर से पायलट को दिया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य पायलट और ATC के बीच कम्यूनिकेशन को बेहतर बनाना होता है. उड़ान के दौरान ATC इसी कोड की मदद से विमान की पहचान करता है, उसे जरूरी निर्देश देता है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है. आसमान में मौजूद हर विमान को अलग 'Squawk Code' दिया जा सकता है . जब पायलट को 'Squawk Code' दिया जाता है, तो वह इसे विमान के 'Transponder' में दर्ज करता है. इसे सही तरीके से दर्ज करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि विमान की सुरक्षा और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में इसकी अहम भूमिका होती है.

इमरजेंसी में कौन से Squawk Codes होते हैं इस्तेमाल?

स्क्वॉक कोड का इस्तेमाल सामान्य संचार के अलावा इमरजेंसी में किया जाता है. 'International Civil Aviation Organization' ने ऐसी परिस्थितियों के लिए तीन प्रमुख इमरजेंसी कोड निर्धारित किए हैं.

स्क्वॉक 7500

स्क्वॉक 7600

स्क्वॉक 7700

तीनों कोड किसी न किसी तरह की गंभीर स्थिति का संकेत देते हैं, लेकिन हर कोड का मतलब अलग होता है.

क्या है Squawk Code 7500?

Squawk 7500 का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब विमान 'हाइजैकिंग (Hijacking)' जैसी स्थिति का सामना कर रहा हो. पायलट के 'Transponder' में 7500 दर्ज किए जाने का मतलब जमीन पर मौजूद ATC और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को यह संकेत देना है कि विमान गंभीर खतरे में है और तत्काल सहायता की जरूरत है. हालांकि कई परिस्थितियों में 7500 का मतलब यह भी हो सकता है कि पायलट प्लेन पर अपना नियंत्रण खो चुका है या उसे डायवर्ट के लिए मजबूर किया गया है.

स्क्वॉक कोड 7600 का क्या है मतलब?

अगर विमान का 'रेडियो सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो पायलट और ATC के बीच वॉयस कम्युनिकेशन टूट सकता है. ऐसी स्थिति में पायलट स्क्वॉक 7600 भेजता है. इससे ATC को पता चल जाता है कि विमान का रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो गया है. इसके बाद ATC विमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अन्य विमानों के ट्रैफिक को व्यवस्थित करता है.

स्क्वॉक कोड 7700 क्या है?

स्क्वॉक कोड 7700 किसी भी तरह की सामान्य या गंभीर 'इमरजेंसी' का संकेत देता है. पायलट जरूरत पड़ने पर खुद इसे Transponder में दर्ज कर सकता है या ATC के निर्देश पर ऐसा किया जा सकता है. 7700 कोड मिलने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को संकेत मिल जाता है कि विमान किसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है और उसे तत्काल सहायता की जरूरत हो सकती है. इस कोड का इस्तेमाल कई तरह की परिस्थितियों में किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, विमान में मैकेनिकल या तकनीकी खराबी, इंजन से जुड़ी समस्या या किसी यात्री या क्रू मेंबर की मेडिकल इमरजेंसी होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.