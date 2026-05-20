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चूहों की धरपकड़ में क्यों लग गई है इस देश की सरकार? जगह-जगह कर रही तलाश, वजह डराने वाली

अर्जेंटीना के क्रूज शिप पर फैले जानलेवा हंतावायरस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस रहस्यमयी संक्रमण की जड़ का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अब चूहों के सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं.

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Gaurav Barar

Updated : May 20, 2026, 08:05 PM IST

चूहों की धरपकड़ में क्यों लग गई है इस देश की सरकार? जगह-जगह कर रही तलाश, वजह डराने वाली
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अर्जेंटीना के समुद्री तट से शुरू हुआ एक रहस्यमयी वायरस अब वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सिरदर्दी बन गया है. पिछले महीने एक क्रूज शिप पर हंतावायरस (Hantavirus) फैलने से तीन लोगों की मौत हो गई थी. अब इस जानलेवा वायरस की जड़ तलाशने के लिए अर्जेंटीना के जांचकर्ता दुनिया के सबसे दक्षिणी शहर उशुआइया के जंगलों में चूहों का शिकार कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

पिछले महीने एमवी होंडियस नाम के एक क्रूज शिप पर हंतावायरस का कहर टूटा था. इसमें तीन लोगों की जान चली गई और कई लोग बीमार पड़ गए. इसके बाद पूरी दुनिया में उन यात्रियों की तलाश शुरू हुई जो इस जहाज पर सवार थे. वैज्ञानिकों को शक है कि यह वायरस चूहों के जरिए फैला है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उशुआइया जैसे ठंडे इलाके में पहले कभी हंतावायरस नहीं देखा गया.

जंगलों में चूहों की धरपकड़

मंगलवार को अर्जेंटीना के मशहूर मल्ब्रान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक नीले दस्ताने और मास्क पहनकर उशुआइया के कीचड़ भरे रास्तों और जंगलों में उतरे. उन्होंने रात भर में करीब 150 पिंजरे लगाए थे. सुबह जब वे वापस लौटे, तो पिंजरों में फंसे मरे हुए चूहों को प्लास्टिक बैग में भरकर ट्रकों में लाद लिया गया. अब एक अस्थायी लैब में इन चूहों के खून के सैंपल लिए जाएंगे ताकि यह पता चल सके कि क्या इन चूहों के अंदर हंतावायरस मौजूद है. इस पूरी जांच की रिपोर्ट आने में कम से कम एक महीना लग सकता है.

शक की सुई उशुआइया पर क्यों?

उशुआइया को दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है और यह अंटार्कटिका जाने का मुख्य रास्ता है. जांच की शुरुआत एक डच जोड़े से हुई, जिन्हें पक्षियों को देखने का बहुत शौक था. उन्होंने क्रूज पर चढ़ने से पहले उशुआइया के जंगलों में ट्रैकिंग की थी. सरकार को शक है कि शायद इसी दौरान वे किसी संक्रमित चूहे के संपर्क में आए. हालांकि, स्थानीय प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके शहर से यह वायरस फैला है.

क्या जलवायु परिवर्तन है असली विलेन?

हंतावायरस आमतौर पर चूहों के मल-मूत्र या लार से हवा में फैलने वाले बैक्टीरिया के जरिए इंसानों तक पहुंचता है. उशुआइया का इलाका इतना ठंडा है कि यहां इस वायरस को फैलाने वाले कोलीलार्गो प्रजाति के चूहे पहले नहीं पाए जाते थे. लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब ये चूहे नए इलाकों में अपनी जगह बना रहे हैं.

अगर इन चूहों में वायरस मिलता है, तो यह इस बात का सबूत होगा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बीमारियां अब उन जगहों पर भी पहुंच रही हैं जहां पहले उनका नामो-निशान नहीं था.

 

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