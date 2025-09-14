लंदन में क्यों हो रहा Anti Immigration Protest? सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी, जानें वजह

Anti Immigration Protest in London: लंदन की सड़कों पर हुए एंटी-इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में लाखों लोग उतर आए, तो दुनियाभर में चर्चा होने लगी. इस प्रदर्शन का नेतृत्व टॉमी रॉबिन्सन ने किया. आइए, हम आपको बताते हैं कि आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन होने के पीछे क्या वजह थी.

Anti Immigration Protest in London: ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शनिवार को अचानक सड़कों पर एक लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी झंडे लेकर प्रोटेस्टे करने लगे. यह प्रदर्शन लंदन के सेंट्रल इलाके में देखा गया, जहां पर लोग एंटी इमिग्रेशन मार्च पर निकले थे. जानकारी के लिए बता दें कि इस मार्च का नेतृत्व एंटी-इमिग्रेशन एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन कर रहे थे. प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिस ऑफीसर्स पर हमले भी हुए, जिसकी जानकारी खुद पुलिस ने दी है. ऐसी स्थिति में अब दुनियाभर के लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर लंदन की सड़कों पर अचानक इतनी भीड़ क्यों जमा हुई और ये क्या चाहती है?

लंदन में क्यों हो रहा है एंटी-इमिग्रेशन प्रोटेस्ट?

लंदन में हुए एंटी-इमिग्रेशन प्रदर्शन का मुख्य कारण शहर में बढ़ रहे अवैध प्रवासियों की संख्या है. इस मार्च को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में बताया गया था, लेकिन इसका मुख्य फोकस प्रवासन से जुड़े खतरों पर था. यह एक ऐसी समस्या है, जिससे पूरा यूरोप जूझ रहा है. इस विरोध प्रदर्शन में यूरोप के कई प्रभावशाली लोगों और दक्षिणपंथी राजनेताओं ने भी हिस्सा लिया. फ्रांस के एक दक्षिणपंथी राजनेता एरिक जेमोर ने इस दौरान एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि "हम एक ही तरह की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं. हमारे यूरोपीय लोगों की जगह दक्षिण से आने वाले लोग और मुस्लिम संस्कृति ले रही है. आप और हम, दोनों अपने ही पूर्व उपनिवेशों द्वारा फिर से उपनिवेशित किए जा रहे हैं"

फ्रांस के दक्षिणपंथी राजनेता जेमोर ने बताई असली वजह

जेमोर का यह बयान प्रवासन के कारण यूरोपीय देशों की सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों को दर्शाता है. ये प्रदर्शनकारी मानते हैं कि प्रवासन न सिर्फ उनकी संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इससे आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. उनका मानना है कि सरकारें इस समस्या को नियंत्रित करने में नाकाम रही हैं, जिससे नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.