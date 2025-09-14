Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, DDA ने निकाली बंपर वैकेंसी

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क जल्दी ठीक हो जाओ

Mangal Gochar: मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Mouth Ulcer Remedies: मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये उपाय, इन चीजों को खाने से मिलेगा आराम

EPFO Rules on Interest: क्या नौकरी छूटने के बाद भी PF Account में मिलेगा ब्याज? जानिए ईपीएफओ के नियम

Mahabharata Katha: महाभारत युद्ध का कारण बने शकुनि की हत्या किसने की थी? उनके लिए मंदिर क्यों बनाया गया?

Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

लंदन में क्यों हो रहा Anti Immigration Protest? सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी, जानें वजह

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, DDA ने निकाली बंपर वैकेंसी

दिल्ली में सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, DDA ने निकाली बंपर वैकेंसी

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क जल्दी ठीक हो जाओ

अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन अस्पताल में भर्ती, एक्टर समर्थ जुरेल ने दी हेल्थ अपडेट, कहा- टोनी स्टार्क जल्दी ठीक हो जाओ

Mangal Gochar: मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

Homeअंतर्राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

लंदन में क्यों हो रहा Anti Immigration Protest? सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी, जानें वजह

Anti Immigration Protest in London: लंदन की सड़कों पर हुए एंटी-इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में लाखों लोग उतर आए, तो दुनियाभर में चर्चा होने लगी. इस प्रदर्शन का नेतृत्व टॉमी रॉबिन्सन ने किया. आइए, हम आपको बताते हैं कि आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन होने के पीछे क्या वजह थी.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 14, 2025, 11:56 AM IST

लंदन में क्यों हो रहा Anti Immigration Protest? सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी, जानें वजह
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Anti Immigration Protest in London: ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शनिवार को अचानक सड़कों पर एक लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी झंडे लेकर प्रोटेस्टे करने लगे. यह प्रदर्शन लंदन के सेंट्रल इलाके में देखा गया, जहां पर लोग एंटी इमिग्रेशन मार्च पर निकले थे. जानकारी के लिए बता दें कि इस मार्च का नेतृत्व एंटी-इमिग्रेशन एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन कर रहे थे. प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिस ऑफीसर्स पर हमले भी हुए, जिसकी जानकारी खुद पुलिस ने दी है. ऐसी स्थिति में अब दुनियाभर के लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर लंदन की सड़कों पर अचानक इतनी भीड़ क्यों जमा हुई और ये क्या चाहती है?

लंदन में क्यों हो रहा है एंटी-इमिग्रेशन प्रोटेस्ट?

लंदन में हुए एंटी-इमिग्रेशन प्रदर्शन का मुख्य कारण शहर में बढ़ रहे अवैध प्रवासियों की संख्या है. इस मार्च को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में बताया गया था, लेकिन इसका मुख्य फोकस प्रवासन से जुड़े खतरों पर था. यह एक ऐसी समस्या है, जिससे पूरा यूरोप जूझ रहा है. इस विरोध प्रदर्शन में यूरोप के कई प्रभावशाली लोगों और दक्षिणपंथी राजनेताओं ने भी हिस्सा लिया. फ्रांस के एक दक्षिणपंथी राजनेता एरिक जेमोर ने इस दौरान एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि "हम एक ही तरह की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं. हमारे यूरोपीय लोगों की जगह दक्षिण से आने वाले लोग और मुस्लिम संस्कृति ले रही है. आप और हम, दोनों अपने ही पूर्व उपनिवेशों द्वारा फिर से उपनिवेशित किए जा रहे हैं"

फ्रांस के दक्षिणपंथी राजनेता जेमोर ने बताई असली वजह

जेमोर का यह बयान प्रवासन के कारण यूरोपीय देशों की सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों को दर्शाता है. ये प्रदर्शनकारी मानते हैं कि प्रवासन न सिर्फ उनकी संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इससे आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं. उनका मानना है कि सरकारें इस समस्या को नियंत्रित करने में नाकाम रही हैं, जिससे नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत
ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन
किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?
किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?
कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल
कोलेस्ट्रॉल से जाम हुई नसों को खोलने के लिए रोज सुबह ये चूर्ण खा लें, डायबिटीज से लेकर यूरिक एसिड तक रहेगा कंट्रोल
कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE