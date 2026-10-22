दोगुनी रफ्तार से पिघलता अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर बढ़ा रहा दुनिया की चिंता, समुद्र में समा सकते हैं भारत के कौन-से शहर?

अक्टूबर 2026 में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर को लेकर नई स्टडी की जानकारी दी. जानें भारत के लिए कैसे इस ग्लेशियर का पिघलना है चिंता की बात...

पूरी दुनिया में विकास की रफ्तार बढ़ रही है. नई सड़कें बन रही हैं, बड़े-बड़े शहर बस रहे हैं और उद्योगों का विस्तार हो रहा है लेकिन इस विकास की एक कीमत भी है, जिसका असर धीरे-धीरे पूरी धरती पर दिखाई दे रहा है. जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो कहीं बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ रहा है. अब अंटार्कटिका में मौजूद थ्वाइट्स ग्लेशियर को लेकर सामने आई एक नई स्टडी ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है.

अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर भारत से लगभग 12 हजार किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका असर दुनिया के उन तमाम इलाकों पर पड़ सकता है जो समुद्र के किनारे बसे हैं. ऐसे में भारत के मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों के लिए भी खतरे की घंटी है. समुद्र का स्तर बढ़ने से इन तटीय इलाकों में बाढ़, जमीन के कटाव और तूफानी लहरों से होने वाले नुकसान का खतरा बढ़ सकता है.

कहां है थ्वाइट्स ग्लेशियर और क्यों है इतना खास?

अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित थ्वाइट्स ग्लेशियर दुनिया के सबसे चौड़े ग्लेशियरों में से एक है. इंटरनेशनल थ्वाइट्स ग्लेशियर कोलैबोरेशन के मुताबिक, यह ग्लेशियर करीब 120 किलोमीटर चौड़ा है और इसका बेसिन लगभग 1.92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है. इसकी बर्फ के समुद्र में पहुंचने से वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ता है. यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक लंबे समय से इसकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

थ्वाइट्स ग्लेशियर को पहली बार 1947 में मैप किया गया था. इसका नाम अमेरिकी ग्लेशियर एक्सपर्ट फ्रेडिक टी थ्वाइट्स के नाम पर रखा गया है लेकिन हैरानी की बात यह है वे कभी खुद इस जगह पर नहीं गए थे.

थ्वाइट्स ग्लेशियर पश्चिमी अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चादर का हिस्सा है. वैज्ञानिकों के लिए यह इसलिए भी खास है क्योंकि यह जमीन पर मौजूद बर्फ को समुद्र की ओर बहने से रोकने वाली एक तरह की प्राकृतिक रुकावट का काम करता है. अगर यह रुकावट कमजोर होती है तो इसके पीछे मौजूद बर्फ भी तेजी से समुद्र की ओर बढ़ सकती है. इस वजह से वैज्ञानिक इसे 'डूम्सडे ग्लेशियर' या महाप्रलय का ग्लेशियर भी कहते हैं. थ्वाइट्स से जुड़ी चिंता सिर्फ इसके पिघलने तक सीमित नहीं है. असली सवाल यह है कि इसके कमजोर पड़ने से पश्चिमी अंटार्कटिका की बाकी बर्फ पर क्या असर होगा.

नई स्टडी में क्या सामने आया?

अक्टूबर 2026 में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी ने थ्वाइट्स ग्लेशियर को लेकर नई स्टडी की जानकारी दी. इस स्टडी में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इरविन और डार्टमाउथ कॉलेज के वैज्ञानिक भी शामिल थे. रिसर्च 12 अक्टूबर को वैज्ञानिक जर्नल 'नेचर कम्युनिकेशंस' में छपी.

स्टडी में वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के उस हिस्से पर ध्यान दिया जहां जमीन से जुड़ी बर्फ धीरे-धीरे समुद्र में तैरने वाली बर्फ में बदलती है. इस इलाके को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां समुद्र का पानी बर्फ के नीचे तक पहुंच सकता है. ज्वार-भाटा के कारण बर्फ ऊपर-नीचे होती है और गर्म समुद्री पानी को अंदर तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है. इससे बर्फ पिघलने और ग्लेशियर के पीछे हटने की प्रक्रिया तेज हो सकती है.

पुराने कंप्यूटर मॉडल इस बदलाव वाले इलाके को आमतौर पर एक सीमा रेखा की तरह देखते थे. लेकिन नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने इस इलाके को एक वाइड फील्ड के रूप में मॉडल में शामिल किया. इससे ग्लेशियर के पीछे हटने की प्रक्रिया का अनुमान सैटेलाइट तस्वीरों से चार गुना बेहतर मेल खाता पाया गया.

स्टडी के कुछ कंप्यूटर सिमुलेशन में थ्वाइट्स ग्लेशियर से समुद्र के जलस्तर में होने वाली बढ़ोतरी का अनुमान पहले के अनुमानों से दोगुना रहा. इसका मतलब है कि पुराने मॉडल कुछ परिस्थितियों में खतरे को कम करके आंकते थे. लेकिन भविष्य में ग्लेशियर कितना पिघलेगा, यह समुद्र के तापमान, जलवायु परिवर्तन की रफ्तार और बर्फ की बनावट समेत कई कारणों पर निर्भर करेगा.





अगर थ्वाइट्स ग्लेशियर पूरी तरह पिघल गया तो क्या होगा?

थ्वाइट्स ग्लेशियर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा समुद्र के बढ़ते जलस्तर की वजह से होती है. वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक, अगर इसकी पूरी बर्फ समुद्र में पहुंच जाए तो वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 65 सेंटीमीटर या करीब 2 फीट से थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है.

इससे भी बड़ी चिंता पश्चिमी अंटार्कटिका की बाकी बर्फ की चादर है. थ्वाइट्स ग्लेशियर के कमजोर होने से इसके पीछे मौजूद बर्फ के समुद्र की ओर बहने की रफ्तार बढ़ सकती है. पश्चिमी अंटार्कटिका की पूरी बर्फ की चादर के लंबे समय में पिघलने से वैश्विक समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ सकता है.

समुद्र का जलस्तर बढ़ने का असर सबसे पहले निचले तटीय इलाकों और छोटे द्वीपीय देशों में दिखाई दे सकता है. समुद्र के किनारे बसे शहरों में हाई टाइड के दौरान पानी भरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. समुद्री तूफानों के दौरान पानी ज्यादा अंदर तक पहुंच सकता है और तटों का कटाव तेज हो सकता है. इससे घरों, सड़कों, बंदरगाहों और दूसरी जरूरी सुविधाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाएगा.

मियामी, मनीला और दुनिया के दूसरे तटीय शहरों के लिए समुद्र का बढ़ता स्तर पहले से ही एक गंभीर चुनौती है. समुद्र का स्तर थोड़ा भी बढ़ता है तो तूफान के दौरान आने वाली लहरें पहले के मुकाबले ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं. इस वजह से ही वैज्ञानिक सिर्फ ग्लेशियरों के पूरी तरह पिघलने की स्थिति नहीं, बल्कि समुद्र के स्तर में होने वाली छोटी से छोटी बढ़ोतरी पर भी नजर रखते हैं.

आखिर क्यों तेजी से पिघल रहा है थ्वाइट्स ग्लेशियर?

थ्वाइट्स ग्लेशियर के पिघलने की सबसे बड़ी वजहों में से एक गर्म समुद्री पानी है. यह पानी ग्लेशियर के उस हिस्से तक पहुंचता है जहां बर्फ समुद्र में तैरने लगती है. गर्म पानी बर्फ को नीचे से पिघलाता है. इससे ग्लेशियर की पकड़ कमजोर होती है और बर्फ का समुद्र की ओर खिसकना तेज हो सकता है.

समुद्र के गर्म होने के पीछे ग्लोबल टेम्परेचर में बढ़ोतरी की बड़ी भूमिका है. इंसानों की गतिविधियों, खासकर कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है. ये गैसें धरती से निकलने वाली गर्मी का एक हिस्सा वातावरण में रोक लेती हैं. इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है और महासागरों में भी गर्मी जमा होती है. लेकिन ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ हवा के तापमान पर निर्भर नहीं करता. अंटार्कटिका में समुद्री धाराएं, बर्फ के नीचे की चट्टानों की बनावट, ग्लेशियर का जमीन से जुड़ाव और समुद्र के पानी का बर्फ के नीचे तक पहुंचना भी अहम भूमिका निभाते हैं.





ग्लेशियर के नीचे मिली थी बड़ी खाली जगह

थ्वाइट्स ग्लेशियर के कमजोर होने की एक अहम वजह इसके नीचे मौजूद खाली जगहें भी हैं. साल 2019 में नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डेटा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ग्लेशियर के नीचे एक बड़ी कैविटी का पता लगाया था. इस कैविटी का आयतन करीब 14 अरब घन फीट आंका गया था. यह जगह इतनी बड़ी थी कि इसमें करीब 14 अरब घन फीट पानी समा सकता था.

वैज्ञानिकों के मुताबिक, ऐसी खाली जगहें तब बन सकती हैं जब गर्म समुद्री पानी बर्फ के निचले हिस्से को पिघलाता है. इससे ग्लेशियर के नीचे की बर्फ कमजोर होती है और उसके नीचे पानी के जमा होने के लिए जगह बनती है. यह उन प्रक्रियाओं में से एक है जिनके जरिए वैज्ञानिक ग्लेशियर के बदलते व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

नई स्टडी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ग्लेशियर और समुद्र के बीच संपर्क वाले हिस्से को सही तरीके से समझना बेहद जरूरी है. अगर वैज्ञानिक मॉडल इस इलाके में होने वाले बदलावों को ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं तो भविष्य में समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी के अनुमान भी कम हो सकते हैं.

भारत को कैसे है खतरा?

भारत की एक लंबी तटरेखा है और इसके कई बड़े शहर समुद्र के किनारे बसे हैं. मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और विशाखापत्तनम जैसे शहरों में लाखों लोग रहते हैं. यहां बंदरगाह, उद्योग, परिवहन, पर्यटन और मछली पालन से जुड़ी बड़ी आर्थिक गतिविधियां भी होती हैं. समुद्र का स्तर बढ़ने से इन इलाकों में बाढ़ और तटीय कटाव का खतरा बढ़ सकता है.

भारत के लिए खतरा सिर्फ ग्लेशियर के पूरी तरह पिघलने की स्थिति में नहीं है. समुद्र का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने पर भी कुछ तटीय इलाकों में हाई टाइड के दौरान पानी भरने की समस्या बढ़ सकती है. समुद्री तूफानों के समय लहरें ज्यादा दूर तक पहुंच सकती हैं. कुछ इलाकों में खारे पानी के जमीन के अंदर पहुंचने से खेती और मीठे पानी के सोर्स पर भी असर पड़ सकता है.

हिमालय के ग्लेशियर भी दे रहे हैं चेतावनी

ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा केवल अंटार्कटिका तक सीमित नहीं है. हिमालय में मौजूद ग्लेशियर भी जलवायु परिवर्तन के कारण बदलावों का सामना कर रहे हैं. इन ग्लेशियरों से निकलने वाला पानी भारत और पड़ोसी देशों की कई नदियों के लिए अहम है. हिमालय में बर्फ और ग्लेशियरों के बदलने का असर पानी की उपलब्धता, खेती और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा पर पड़ सकता है.

जब ग्लेशियरों के पास झीलें बनती हैं और उनमें पानी तेजी से जमा होता है, तो कुछ परिस्थितियों में झील की प्राकृतिक या बर्फ से बनी दीवार टूट सकती है. इससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा पैदा होता है. ऐसी बाढ़ में पानी, बर्फ, पत्थर और मलबा तेजी से नीचे की ओर बह सकते हैं. इससे पहाड़ी गांवों, सड़कों, पुलों और इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंच सकता है.

उत्तराखंड में जून 2013 की केदारनाथ आपदा इसका एक बड़ा उदाहरण है कि हिमालयी इलाकों में भारी बारिश और दूसरी प्राकृतिक प्रक्रियाएं मिलकर कितनी बड़ी तबाही ला सकती हैं. इस आपदा में भारी बारिश, बादल फटने जैसी घटनाओं और बाढ़ ने बड़ी भूमिका निभाई थी.

इसके अलावा अगस्त 2026 में नेपाल में जिस स्केल पर ग्लेशियर टूटा, उसके बाद भूस्खलन से झील बनी और उस झील के टूटने से जिस पैमाने पर तबाही मची उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी.



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