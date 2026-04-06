इधर ट्रंप ने दी नर्क की धमकी, उधर ईरान ने इजरायल के तीसरे सबसे बड़े शहर में मचा दी तबाही

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होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने कहा कि होर्मुज अब कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा, खासकर अमेरिका और इजरायल के लिए.
होर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर नरक जैसी जिंदगी वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का कोई असर ईरान पर नहीं हुआ है. ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने इजरायल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर मिसाइलों की बरसात कर दी. इतना ही नहीं होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर ने कहा कि होर्मुज अब कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा, खासकर अमेरिका और इजरायल के लिए. उन्होंने कहा कि इस युद्ध के बाद यहां नई व्यवस्था लागू होगी और अब से ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलेगा, ताकि इस जंग में देश को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके.
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रविवार को युद्ध के 37वें दिन ईरान और उसके समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों पर हमले किए. इजरायल के उत्तरी शहर हाइफा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है. ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई मिसाइलों की बौछार के बाद यहां सायरन बजने लगे. ईरान ने इजरायल के ऑयल हब और बिजली संयंत्रों पर भी हमला किया है. इजरायल के कई शहरों में बिजली गुल हो गई है. इससे नेतन्याहू सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं.
हाइफा के रिहायशी इलाकों को भी मिसाइल हमलों में निशाना बनाया गया है. हाइफा की एक इमारत पर ईरानी मिसाइल गिरी, जिसके बाद आग लग गई. हमले के तुरंत बाद सुरक्षाबल को तैनात किया गया और सर्च और रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया गया. देर रात तक मलबे से जीवित बचे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी रहीं. इज़राइली पैरामेडिक्स ने बताया कि वे नौ मरीजों का इलाज कर रहे हैं.
इजरायल ने ईरान के पेट्रोकेमिकल स्थलों पर रविवार 5 अप्रैल को हमले किए थे. इसी के जवाब में ईरान ने बहरीन और अबू धाबी में पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर हमले किए. ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के पास एक इज़राइली जहाज पर ड्रोन से हमला किया, जिससे जहाज में आग लग गई.
इजरायल ने हाइफा पर हुए हमलों के बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया. लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी NANA के मुताबिक, यह हमला घनी आबादी वाले अल-मिकदाद इलाके में किया गया. इसमें रफिक हरीरी विश्वविद्यालय अस्पताल के गेट के पास स्थित एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया. इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक, इस हमले में चार लोगों की मौत हुई है और 39 लोग घायल हुए हैं.
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