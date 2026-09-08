‘अमेरिका में बनाओ या बाजार छोड़ो’, डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की बॉम्बार्डियर को दी खुली धमकी, जानें क्या है इसके पीछे की वजह

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप की एक पोस्ट ने वैश्विक विमानन जगत में खलबली मचा दी है. ट्रंप ने बिना किसी लाग-लपेट के साफ लिखा कि बॉम्बार्डियर के विमानों की गुणवत्ता अब अमेरिकी मानकों के लायक नहीं रही.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडाई जेट कंपनी बॉम्बार्डियर को चेतावनी दे दी है. ट्रंप ने खुले शब्दों में कंपनी को कहा कि या तो अमेरिका में ही विमानों को बनाना शुरू करें. अन्यथा यहां पर अब विमान बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी. इस पर रोक लगाई जाएगी. इसके साथ ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका में बॉम्बार्डियर के विमान अब और नहीं बिकेंगे. इनके विमान अच्छे नहीं है.

कनाडा की दिग्गज कंपनी पर क्यों बरसे ट्रंप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर ट्रंप की एक पोस्ट ने वैश्विक विमानन जगत में खलबली मचा दी है. ट्रंप ने बिना किसी लाग-लपेट के साफ लिखा कि बॉम्बार्डियर के विमानों की गुणवत्ता अब अमेरिकी मानकों के लायक नहीं रही. उनका आरोप है कि यह कनाडाई कंपनी कमाई तो अमेरिकी खरीदारों, कॉरपोरेट घरानों और एयरपोर्ट्स से करती है. इनके अरबों डॉलर ले जाती है, लेकिन नौकरियां और मैन्युफैक्चरिंग कनाडा में रखती है. उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा कमाई अमेरिका से और फैक्ट्रियां बाहर, अब ऐसा नहीं चलेगा. अमेरिकी बाजार में टिकना है, तो यहीं आकर रोजगार पैदा करने होंगे." ट्रंप ने कहा यही पर अपनी यूनिट लगानी होगी.

क्या ट्रम्प का यह कदम खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उल्टा पड़ेगा

आमतौर पर ऐसी धमकियों को "अमेरिका फर्स्ट" और नौकरियों को वापस देश में लाने की रणनीति के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा अनसुलझा पहलू है जो अक्सर सामने नहीं आता वो है, सप्लाई चेन की अंतर-निर्भरता बॉम्बार्डियर के ग्लोबल और चैलेंजर जेट्स में जनरल इलेक्ट्रिक और हनीवेल जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के इंजन और उपकरण लगते हैं. वहीं कनाडाई कंपनी होने के बावजदू बॉम्बार्डियर अमेरिका में करीब 3,500 लोगों को रोजगार देती है और 2,800 से ज्यादा अमेरिकी सप्लायर्स से सामान खरीदती है. कंपनी पहले से ही अपने फ्लैगशिप जेट्स के विंग्स (पंख) टेक्सास में बनाती है और कंसास में डिफेंस मॉडिफिकेशन का काम करती है. ऐसे में अगर बॉम्बार्डियर की बिक्री रुकती है, तो कनाडाई कंपनी से ज्यादा नुकसान उन अमेरिकी सप्लायर्स और कर्मचारियों को हो सकता है जो इन जेट्स के पुर्जे बनाते हैं.

क्या वाकई बैन लागू हो पाएगा

रॉयटर्स की खबर के अनुसार, एविएशन एनालिस्ट्स का मानना है कि इस तरह का अचानक बैन कानूनी और व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन है. बॉम्बार्डियर के विमानों को अमेरिकी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (FAA) से मंजूरी मिली हुई है और ये USMCA (उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते) के तहत आते हैं. इसके अलावा, जनवरी 2026 में भी ट्रम्प ने बॉम्बार्डियर जेट्स पर 50 प्रतिशत टैरिफ और लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी थी, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच बातचीत से मामला शांत हो गया था. हालांकि, कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा अमेरिकी व्यापार वार्ता को निलंबित करने और जवाबी टैरिफ की तैयारी के बीच, यह लड़ाई एक नये और अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुकी है.

ट्रेड वॉर के पीछे छिपा है दूसरा मकसद

वैसे तो यह'अमेरिका फर्स्ट' की नीति का हिस्सा दिखता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है. यह विवाद सिर्फ ट्रेड टैरिफ का नहीं, बल्कि अमेरिकी एविएशन जायंट 'गल्फस्ट्रीम' (Gulfstream) और कनाडा के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा का नतीजा भी है. बॉम्बार्डियर ने हाल ही में 1 सितंबर को कनाडा में ही मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की एक विंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का अधिग्रहण किया था. ट्रंप के इस गुस्से को उसी फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि यह नया निवेश अमेरिकी जमीन पर हो.