मारिया मचाडो से नोबेल मिलने के बाद खुश हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले- 'मेरे लिए बड़े सम्मान की बात'

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की है. यहां मुलाकात के बीच मारिया मचाडो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार ​भेंट दिया. इससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गदगद हो गये. उन्होंने खुद इसका खुलासा करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में बंद कमरे में हुई बातचीत के दौरान मचाडो ने मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेंट किया. इससे मैं बहुत खुश हूं.

एक्स पर पोस्ट कर कही ये बात

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. वह एक शानदार महिला हैं, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है. मारिया ने मेरे काम के लिए मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार दिया. यह आपसी सम्मान का एक बहुत अच्छा संकेत था."

ट्रंप और मारिया मचाडो की पहली बार हुई मुलाकात

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो के बीच यह पहली मुलाकात थी, जो व्हाइट हाउस के प्राइवेट डाइनिंग रूम में लंच के दौरान हुई. मचाडो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल दिया. उन्होंने इसे वेनेजुएला और अमेरिका के बीच साझा लोकतांत्रिक परंपराओं में निहित एक प्रतीकात्मक संकेत बताया. इसी बीच, मचाडो ने फ्रांसीसी जनरल मार्क्विस डी लाफायेट की याद दिलाई. उन्होंने कहा, "200 साल पहले फ्रांसीसी जनरल मार्क्विस डी लाफायेट ने वेनेजुएला के नेता साइमन बोलिवर को जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर वाला एक मेडल दिया था, जिसे बोलिवर ने अपनी बाकी जिंदगी अपने पास रखा. इतिहास में दो सौ साल बाद, बोलिवर के लोग वाशिंगटन के उत्तराधिकारी को एक मेडल वापस दे रहे हैं. इस मामले में, नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल, हमारी स्वतंत्रता के प्रति उनकी अद्वितीय प्रतिबद्धता की पहचान के रूप में है."

नोबेल शांति पुरस्कार का की हकदार हैं मारिया कोरिना मचाडो

व्हाइट हाउस की बैठक के बाद मचाडो कैपिटल हिल पहुंचीं, जहां उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों के साथ द्विदलीय बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक की मेजबानी सीनेट के डेमोक्रेटिक व्हिप डिक डर्बिन और सीनेट विदेश संबंध समिति की वरिष्ठ सदस्य जीन शाहीन ने की. डिक डर्बिन ने कहा, "मारिया कोरिना मचाडो एक असाधारण शख्सियत हैं और वेनेजुएला की सरकार व जनता में बदलाव लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के कारण नोबेल शांति पुरस्कार की पूरी तरह हकदार हैं."

मचाडो ने वेटिकन पाप से भी की निजी मुलाकात

वहीं, जीन शाहीन ने चेतावनी दी कि तानाशाह को हटाना लोकतंत्र बहाल करने जैसा नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेनेजुएला एक तानाशाही से दूसरी तानाशाही में न चला जाए. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों दलों के सीनेटरों ने मचाडो के नेतृत्व और साहस की सराहना की. हालांकि कुछ सदस्यों ने निकोलस मादुरो को हटाए जाने के बाद वेनेजुएला को लेकर ट्रंप प्रशासन की नीति की आलोचना भी की. मचाडो की अमेरिका यात्रा से पहले इस सप्ताह उन्होंने वेटिकन में पोप लियो चतुर्दश से निजी मुलाकात की थी, जहां उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए हस्तक्षेप की अपील की. वे 11 महीने तक छिपे रहने के बाद दिसंबर में नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आई थीं.

