अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की प्रशंसा की, क्योंकि वह टैरिफ लगाने के बाद व्यापार पर चर्चा के लिए उनसे मिलने वाली पहली यूरोपीय नेता बन गई हैं.

मेलोनी की वाशिंगटन यात्रा का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच चल रहे व्यापार तनाव के बीच. ओवल ऑफिस में अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की प्रशंसा और रोम में उनके निमंत्रण को भी स्वीकार किया. व्हाइट हाउस में मेलोनी के सामने बैठे पत्रकारों से उन्होंने कहा, "मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं." "मुझे लगता है कि वह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने इटली में शानदार काम किया है."

ट्रंप ने कही ये बात

उन्होंने कहा, "मुझे पता था कि उनमें बहुत प्रतिभा है, वह दुनिया की असली नेताओं में से एक हैं. हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, एक साथ और देशों के रूप में."

Warm welcome for Meloni at the White House 🇮🇹



Trump about Meloni: “I think she's a great Prime Minister. I think she's doing a fantastic job in Italy... She's one of the real leaders of the world.”



Meanwhile Meloni stated: “I’m here to make a deal! If I wouldn't think it's a… pic.twitter.com/1529TI0Pf5

मेलोनी ने यूरोपीय संघ के निर्यात पर 20 प्रतिशत टैरिफ लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की निंदा की थी, जिस कदम को बाद में उन्होंने 90 दिनों के लिए रोक दिया था. इन टैरिफ के कारण होने वाली अव्यवस्था के बावजूद, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपने संबंधों को बरकरार रखने की कोशिश की है.

प्रधानमंत्री मेलोनी ने कही ये बात

प्रधानमंत्री मेलोनी ने व्यापार विवाद के बावजूद "एकता" में अपने विश्वास पर जोर देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कहा, "यदि मैं उसे एक विश्वसनीय साझेदार नहीं मानती, तो मैं यहां नहीं होती."

पीएम मोदी और मेलोनी पर बने मीम्स

डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री मेलोनी की तारीफ करने का बाद से ही ये विषय सुर्खियों में आ गया है. पहले भी जब प्रधानमंत्री मेलोनी ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तब भी लोगों ने मेलोडी नाम देकर कई मीम्स बनाए थे. हालांकि, एक इंटरव्यू के दौरान जब पीएम मोदी से इसपर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, "वो तो चलता रहता है." उन्होंने कहा, "मैं इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करता."

