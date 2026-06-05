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Trump Tariff Plan: भारत-चीन समेत 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ प्लान, ट्रंप फिर फोड़ेंगे 'टैरिफ बम'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया पर ट्रैरिफ बम फोड़ने की तैयारी में हैं. इसमें भारत और चीन समेत 54 देशों को शामिल किया गया है. इस पर 7 जुलाई तक मोहर लग सकती है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 05, 2026, 08:56 AM IST

Trump Tariff Plan: भारत-चीन समेत 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत टैरिफ प्लान, ट्रंप फिर फोड़ेंगे 'टैरिफ बम'

Donald Trump New Tariff Plan

(Credit Image Social Media)

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ​बार फिर से भारत चीन समेत 54 देशों में टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर ली है. ट्रंप अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं. इस बार यह टैरिफ 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक हो सकता है. "इससे वैश्विक सप्लाई चेन और द्विपक्षीय व्यापार में भारी तनाव पैदा हो सकता है. वहीं अमेरिकी व्यापार मामलों के उच्च अधिकारी जेमिसन ग्रीर ने कहा कई देशों द्वारा जबरन मजदूरी (Forced Labour) से बने उत्पादों के आयात को रोकने में असफल होने की वजह से अमेरिका टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है. अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा ऐसे समय पर की गई है, जब अमेरिकी अधिकारी भारत में संरचना समझौते पर समाधान और विस्तृत चर्चा के लिए आये हैं. 

भारत और चीन समेत इन देशों पर लगेगा टैरिफ

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने भारत और चीन समेत 54 देशों पर टैरिफ रेट्स लगाने की तैयारी की हैं. इन 54 देशों में भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, जापान और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं. इन देशों से आने वाले सामान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 12.5 प्रतिशत का टैरिफ लगा सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने साफ किया है कि  यूरोपीय यूनियन, ताइवान, कनाडा, ब्रिटेन और मैक्सिको समेत अन्य कुछ देशों में 10 प्रतिशत की टैरिफ दर लगाई जाएगी. 

कई उत्पादों को मिलेगी छूट

प्रस्तावित टैरिफ व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण सामनों को टैरिफ से छूट भी दी गई है. इनमें बीफ, कॉफी फल और ड्राई फ्रूट्स शामिल हैं. इसके अलावा कनाडा और मैक्सिको से आने वाले वे सामान जो उत्तर अमेरिकी व्यापार समझौते की शर्तों का पालन करते हैं, उन्हें भी राहत दी जाएगी. टेक्सटाइल और कपड़ों को भी छूट के दायरे पर रखा गया है. 

वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ेगा असर

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टैरिफ लागू होता है तो इसकी वजह से वैश्विक सप्लाई चेन और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ सकता है. इससे कई देशों के निर्यातकों पर पहले से ज्यादा दबाव पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार लागत में भी बढ़ोतरी हो जाएगी. इसके लिए USTR ने प्रस्तावित टैरिफ पर 6 जुलाई तक लिखित सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इसके बाद सेक्शन 301 पैनल 7 जुलाई से सार्वजनिक सुनवाई शुरू करेगा. माना जा रहा है कि इन सुनवाइयों के बाद अमेरिका इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला ले सकता है.

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है रद्द

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर ट्रैरिफ लगाया हो, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का प्रयास किया था, जिसे खुद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर रद्द कर दिया था. अब एक बार फिर से ट्रंप ने उन टैरिफ को लागू करने की कोशिश शुरू कर दी है. वहीं ट्रंप भारत पर ऐसे समय पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जब दिल्ली में अमेरिकी अधिकारियों संग यूपी के मुख्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है.

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