राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप एक्शन में नजर आ रहे हैं. उन्होंने अवैध प्रवासियों को देश से निकालने का फैसला किया है. अब तक उन्होंने 538 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करा दिया है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फुल एक्शन मोड में हैं. ट्रंप ने देश से अवैध प्रवासियों को निकालने का फैसला लिया है. अमेरिका ने अब तक 538 अवैध प्रवासियों और एक आतंकवादी को डिपोर्ट करा दिया गया है. गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी देत हुए बताया कि ट्रंप प्रशासन ने सैन्य विमानों के माध्यम से सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को निर्वासित किया है.

कैरोलिन लेविट ने किया पोस्ट

उन्होंने कहा, "इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है. वादे किए गए. वादे पूरे किए गए. ट्रंप प्रशासन ने 538 अवैध अप्रवासी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक संदिग्ध आतंकवादी, ट्रेन डी अरागुआ गिरोह के चार सदस्य और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषी कई अवैध अपराधी शामिल हैं."

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K

— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025

🚨DAILY IMMIGRATION ENFORCEMENT REPORTING FROM ICE🚨



538 Total Arrests



373 Detainers Lodged



Examples of the criminals arrested below 🔽🔽🔽

— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025

उन्होंने कहा, "ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों अवैध अप्रवासी अपराधियों को सैन्य विमानों के जरिए निर्वासित भी किया. इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन अभियान अच्छी तरह से चल रहा है. वादे किए गए,वादे पूरे किए गए." व्हाइट हाउस ने आगे कहा कि हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ये सरकार द्वारा एक छोटी सी झलक दिखाई गई है. इसके साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया है कि मैक्सिको सीमा पर फिर से दीवार बनाई जाएगी.

