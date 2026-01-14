FacebookTwitterYoutubeInstagram
Trump Iran Tariff: ईरान से व्यापार करने पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, जानें भारत को कितने करोड़ का होगा नुकसान?

ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में भारत का नाम भी शामिल है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था.

रईश खान

Updated : Jan 14, 2026, 12:30 AM IST

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए चारों तरफ से मोर्चा खोल दिया है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर को भी देश ईरान के साथ कारोबार करेगा तो उसके ऊपर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाया जाएगा. भारत पहले से ही अमेरिका के 50 प्रतिशत ऊंचे टैरिफ का सामना कर रहा है, ऐसे में यह फैसला भारत के लिए चिंता बढ़ा सकता है.

ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में भारत का नाम भी शामिल है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने ईरान को 1.24 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया और वहां से 0.44 अरब डॉलर का सामान आयात किया. इस तरह दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 1.68 अरब डॉलर का रहा.

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, "भारत और ईरान महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हैं. हाल के वर्षों में भारत ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है. भारत से ईरान चावल, चाय, चीनी, दवाइयां, कृत्रिम रेशे, बिजली के उपकरण और कृत्रिम आभूषण जैसे सामान खरीदता है. वहीं, भारत ईरान से सूखे मेवे, रासायनिक पदार्थ, कालीन और कांच के बने सामान आयात करता है."

भारत और ईरान ने वर्ष 2015 में ईरान के चाबहार स्थित शाहिद बेहेश्टी बंदरगाह को मिलकर विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे. यह बंदरगाह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार कर सकता है.

भारत को चाबहार बंदरगाह पर मिली थी बड़ी राहत

हाल ही में अमेरिका ने भारत को चाबहार बंदरगाह पर अपना परिचालन जारी रखने के लिए दी गई प्रतिबंधों में छूट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो 29 अक्टूबर से प्रभावी है. इसे भारत की कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, खासकर ईरान और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े व्यापक तनाव के बीच.

इस राहत के बाद भारत अगले साल अप्रैल तक चाबहार बंदरगाह को बिना किसी अमेरिकी प्रतिबंध के विकसित और संचालित कर सकता है. यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है. यह बंदरगाह अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुंच के लिए बेहद जरूरी है, जिससे उसे व्यापार और संपर्क के लिए पाकिस्तान को दरकिनार करने की सुविधा मिलती है.

ईरान का सबसे बड़ा पार्टनर

विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, लेकिन भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और तुर्की जैसे देशों को भी नए अमेरिकी टैरिफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

(With IANS input)

