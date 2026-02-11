अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया... पाक संसद में US पर बरसे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

FacebookTwitterYoutubeInstagram
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा | लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे, बजट पर चर्चा में बोल रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी के भाषण को लेकर सदन में हंगामा, विरोधी को जकड़ का पता लग जाता है-राहुल, राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स का जिक्र किया

नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलकर अमेरिका की नीतियों की आलोचना की. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक अहम ट्रेड डील पूरी हुई है. इस डील को दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है.

राजा राम

Updated : Feb 11, 2026, 12:54 PM IST

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि अफगान युद्ध में पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया और बाद में छोड़ दिया गया. उन्होंने 2001 के फैसले को बड़ी गलती बताया. हाल के वर्षों में पाकिस्तान अक्सर अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने की बात करता रहा है, लेकिन अब इस रिश्ते पर सवाल उठने लगे हैं. नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलकर अमेरिका की नीतियों की आलोचना की.

संघर्ष को 'जिहाद' का नाम दिया गया

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में एक अहम ट्रेड डील पूरी हुई है. इस डील को दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है. संसद में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा अपने हित के लिए पाकिस्तान का उपयोग किया. उन्होंने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में चले युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस संघर्ष को 'जिहाद' का नाम दिया गया, जबकि वह असल में बड़ी ताकतों के बीच प्रॉक्सी वॉर था. उनके अनुसार, पाकिस्तान ने उस समय अमेरिका के इशारे पर कदम उठाया, जो बाद में देश के लिए भारी साबित हुआ. 

अमेरिका का साथ देना पाकिस्तान की एक और बड़ी भूल

आसिफ ने 11 सितंबर 2001 के बाद की स्थिति का भी जिक्र किया. उन्होंने माना कि अमेरिका का साथ देना पाकिस्तान की एक और बड़ी भूल थी. उनका कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन आतंकवाद, हिंसा और आर्थिक दबाव का बोझ आज भी पाकिस्तान झेल रहा है. उन्होंने साफ कहा कि इन युद्धों में पाकिस्तान इस्लाम की रक्षा के लिए नहीं उतरा था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समर्थन और राजनीतिक वैधता पाने के लिए शामिल हुआ था. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में अहम बदलाव, व्हाइट हाउस ने हटाया 'दालों' का जिक्र, फैक्ट शीट में भी किया संशोधन

परवेज मुशर्रफ की नीतियों पर भी सवाल

रक्षा मंत्री ने पूर्व सैन्य शासकों जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ की नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उस दौर में लिए गए फैसलों ने देश की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर गहरा असर डाला, जिसका परिणाम आज भी दिखाई देता है. अपने बयान में आसिफ ने तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 'टॉयलेट पेपर से भी बुरा व्यवहार' किया. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरस्पेस और पोर्ट जैसी सुविधाएं दीं, लेकिन बदले में उसे सम्मान नहीं मिला. ख्वाजा आसिफ का यह बयान दोनों देशों के बीच रिश्तों की जटिलता और अफगान युद्ध के लंबे असर को फिर से चर्चा में ले आया है. 

