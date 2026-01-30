अब ट्रम्प ने कनाडा को दी 50 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने की धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी ​सर्टिफाई

कनाडा अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ऊर्जा, निर्माण और विमानन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की सप्लाई चेन आपस में जुड़ी हुई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि विमान प्रमाणन से जुड़े ऐसे विवाद न केवल व्यापार, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार दूसरे देशों पर टैरिफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. अब ट्रप ने कनाडा के खिलाफ व्यापारिक स्तर पर एक्शन लेने की धमकी दी है. उन्होंने कनाडा की बॉम्बार्डियर जेट्स को डी सर्टिफाई करने के साथ ही 50 प्रतिश तक एयरक्राफ्ट टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है. ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा अमेरिकी कंपनी गल्फस्ट्रीम के विमानों को सर्टिफिकेशन देने से गलत, गैरकानूनी और लगातार इनकार कर रहा है.

अमेरिका उठाएगा जवाबी कदम

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि कनाडा ने गल्फस्ट्रीम 500, 600, 700 और 800 जेट विमानों को प्रमाणित नहीं किया है, जबकि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन और अत्याधुनिक विमान हैं. उन्होंने इसे अमेरिकी कंपनी के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि अमेरिका भी जवाबी कदम उठाएगा. राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अमेरिका कनाडा में बने बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस और कनाडा में निर्मित सभी विमानों का प्रमाणन रद्द करेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक गल्फस्ट्रीम को पूरी तरह से प्रमाणन नहीं मिल जाता.

कनाडा पर लगाया विमानों की बिक्री रोकने का आरोप

ट्रंप ने कनाडा पर यह भी आरोप लगाया कि वह अपनी नियामक प्रक्रिया के जरिए अमेरिकी विमानों की बिक्री को रोक रहा है. उन्होंने कहा कि इसी प्रक्रिया के कारण गल्फस्ट्रीम के उत्पादों को कनाडाई बाजार में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है. ट्रंप ने धमकी दी कि अगर इस मुद्दे को ठीक नहीं किया गया तो और टैरिफ लगाए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा, "अगर किसी भी वजह से इस स्थिति को तुरंत ठीक नहीं किया गया, तो मैं कनाडा से अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी एयरक्राफ्ट पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा."

अमेरिका में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज

इस बयान के बाद अमेरिका में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है. न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सीनेटर किर्स्टन गिलिब्रांड ने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रपति अपने करीबी सहयोगी देशों के खिलाफ लापरवाही से टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने ट्रंप से गैरकानूनी टैरिफ धमकियों को तुरंत रोकने की मांग की. गिलिब्रांड ने दावा किया कि ट्रंप पहले भी कनाडाई सामान पर 100 प्रतिशत टैरिफ और दक्षिण कोरियाई उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ट्रंप ने नाटो देशों को 10 प्रतिशत टैरिफ की चेतावनी दी थी, जब तक कि अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं दिया जाता.

टैरिफ का बिजली से लेकर गाड़ियों के पार्ट्स पर पड़ेगा सीधा असर

सीनेटर ने कहा कि अगर कनाडा के खिलाफ टैरिफ बढ़ाया गया, तो इसका सीधा असर न्यूयॉर्क और आसपास के इलाकों पर पड़ेगा. उन्होंने बताया कि खाद, बिजली और कार के पुर्जों जैसे कई जरूरी उत्पादों के लिए लोग कनाडा पर निर्भर हैं. गिलिब्रांड के अनुसार, पहले लगाए गए टैरिफ के कारण न्यूयॉर्क के परिवारों पर करीब 4,200 डॉलर तक का अतिरिक्त बोझ पड़ा. उन्होंने महंगाई बढ़ने की भी चेतावनी दी और कहा कि जब कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं, तब आम परिवारों पर और बोझ डालना गलत है.

