California Plane Crash: बीते दिनों से लगातार विमान हादसे की खबरें सामने आ रही है. इस बीच अब अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में एक प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में गुरुवार (2 जनवरी) की दोपहर एक सिंगल इंजन वाला विमान एक व्यावसायिक इमारत से टकरा गया है. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 2 लोगों के मौत की खबर है.

एबीसी न्यूज के अनुसार फुलर्टन पुलिस विभाग की प्रवक्ता क्रिस्टी वेल्स ने कहा कि इस हादसे में कुछ लोगों को तो मामूली चोंटे वहीं कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. हादसे का शिकार हुए 10 लोगों का अस्पताल ले जाया गया है. वहीं करीब 8 लोगों का घटना स्थल पर इलाज कर उन्हें वहीं छुट्टी दे दी गई. संघीय उड्डयन प्रशासन ने विमान की पहचान सिंगल-इंजन वैन के आरवी-10 के रूप में हुई है.

UPDATE: 2 dead, 18 injured in California plane crash



Fullerton Police have confirmed the increased fatalities, adding that 10 injured people have been sent to local hospitals for further treatment while eight more were treated at the scene.



An investigation is ongoing.



