FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल

वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल

सैंथली गांव मर्डर केस: नोएडा में 4 सब-इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर

सैंथली गांव मर्डर केस: नोएडा में 4 सब-इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Homeदुनिया

दुनिया

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

Minuteman III Test: अमेरिका की मिनटमैन-3 मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है. यह अपने साथ भारी मात्रा में परमाणु हथियार ले जा सकती है.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 05, 2025, 10:41 PM IST

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

america Minuteman-3 test

Add DNA as a Preferred Source

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने मिनटमैन- 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) टेस्ट कर लिया. अमेरिकी वायुसेना ने कैलिफोर्निया से एक बिना हथियार वाली मिनटमैन III मिसाइल दागी, जो मार्शल द्वीप समूह के पास रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर जाकर उतरी. अमेरिका के इस न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट से दुनिया में खलबली मच गई है. युद्ध की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

अमेरिका की मिनटमैन-3 मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है. यह अपने साथ भारी मात्रा में परमाणु हथियार ले जा सकती है. इस टेस्ट का मकसद मिनटमैन-3 मिसाइल की विश्वसनीयता, ऑपरेशनल तैयारी और सटीकता की जांच करना था.

क्यों कहते हैं 'मिनटमैन'?
Minuteman III अमेरिका की सबसे पुरानी ICBM है. यह 1970 के दशक से ही इस्तेमाल होती आ रही है. इसकी खासियत यह है कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है. जमीन से लॉन्च होती है और 13,000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में कारगर मानी जाती है. इसका 'मिनटमैन' नाम इसलिए रखा गया, क्योंकि एक मिनट में यह तैयार हो जाती है.

बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अपनी न्यक्लियर हथियारों का टेस्ट करेगा, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने इनका इस्तेमाल नहीं किया है. उन्होंने चीन-रूस पर भी परमाणु हथियार परक्षीण का आरोप लगाया था.

पुतिन ने भी दिया सख्त आदेश
वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अपने शीर्ष अधिकारियों को संभावित परमाणु हथियार परीक्षणों पर ठोस प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है. यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और अमेरिका परमाणु परीक्षण के बाद आया है. पुतिन ने कहा कि रूस ने अब तक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) के तहत अपने सभी दायित्वों का कड़ाई से पालन किया है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या कोई अन्य परमाणु शक्ति इस संधि का उल्लंघन कर परीक्षण करती है, तो रूस भी उसी मार्ग पर चलेगा. पुतिन ने कहा, “मैं विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विशेष सेवाओं और संबंधित नागरिक एजेंसियों को निर्देश दे रहा हूं कि वे इस मुद्दे पर अतिरिक्त जानकारी जुटाएं, सुरक्षा परिषद में उसका विश्लेषण करें और परमाणु परीक्षणों की तैयारी की संभावना पर ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें.”

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल
वर्ल्ड कप चैंपियन बेटियों से मिले PM मोदी, बॉल जेब में रखना बताया लकी, हरमनप्रीत ने पूछा ये सवाल
सैंथली गांव मर्डर केस: नोएडा में 4 सब-इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर
सैंथली गांव मर्डर केस: नोएडा में 4 सब-इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, SHO लाइन हाजिर
आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान
आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान
Rashifal 06 November 2025: इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'
So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई
ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप
PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
Abha Health ID और Ayushman Card में क्या फर्क है? जानिए इन दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
अकबर की वो मुस्लिम बेगम जिसने भगवान कृष्ण पर वार दिया था पूरा जीवन, कहलाती थी मुगल काल की 'मीराबाई'
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE