आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

Minuteman III Test: अमेरिका की मिनटमैन-3 मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है. यह अपने साथ भारी मात्रा में परमाणु हथियार ले जा सकती है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने मिनटमैन- 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) टेस्ट कर लिया. अमेरिकी वायुसेना ने कैलिफोर्निया से एक बिना हथियार वाली मिनटमैन III मिसाइल दागी, जो मार्शल द्वीप समूह के पास रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर जाकर उतरी. अमेरिका के इस न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट से दुनिया में खलबली मच गई है. युद्ध की संभावनाएं जताई जा रही हैं.

अमेरिका की मिनटमैन-3 मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है. यह अपने साथ भारी मात्रा में परमाणु हथियार ले जा सकती है. इस टेस्ट का मकसद मिनटमैन-3 मिसाइल की विश्वसनीयता, ऑपरेशनल तैयारी और सटीकता की जांच करना था.

क्यों कहते हैं 'मिनटमैन'?

Minuteman III अमेरिका की सबसे पुरानी ICBM है. यह 1970 के दशक से ही इस्तेमाल होती आ रही है. इसकी खासियत यह है कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है. जमीन से लॉन्च होती है और 13,000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में कारगर मानी जाती है. इसका 'मिनटमैन' नाम इसलिए रखा गया, क्योंकि एक मिनट में यह तैयार हो जाती है.

बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका अपनी न्यक्लियर हथियारों का टेस्ट करेगा, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने इनका इस्तेमाल नहीं किया है. उन्होंने चीन-रूस पर भी परमाणु हथियार परक्षीण का आरोप लगाया था.

पुतिन ने भी दिया सख्त आदेश

वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अपने शीर्ष अधिकारियों को संभावित परमाणु हथियार परीक्षणों पर ठोस प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है. यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और अमेरिका परमाणु परीक्षण के बाद आया है. पुतिन ने कहा कि रूस ने अब तक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) के तहत अपने सभी दायित्वों का कड़ाई से पालन किया है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या कोई अन्य परमाणु शक्ति इस संधि का उल्लंघन कर परीक्षण करती है, तो रूस भी उसी मार्ग पर चलेगा. पुतिन ने कहा, “मैं विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विशेष सेवाओं और संबंधित नागरिक एजेंसियों को निर्देश दे रहा हूं कि वे इस मुद्दे पर अतिरिक्त जानकारी जुटाएं, सुरक्षा परिषद में उसका विश्लेषण करें और परमाणु परीक्षणों की तैयारी की संभावना पर ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें.”

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से