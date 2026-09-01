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दुनिया

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने क्यों दिया अचानक इस्तीफा? कहीं ये तो नहीं सबसे बड़ी वजह

US Army Secretary Resignation: ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने अपने पद के इस्तीफा दे दिया है. वह फरवरी 2025 में सेना के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे और करीब 18 महीने तक इन पद पर रहें. आइए जानते हैं कि उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया?

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Manoj Mishra

Updated : Sep 01, 2026, 08:58 AM IST

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने क्यों दिया अचानक इस्तीफा? कहीं ये तो नहीं सबसे बड़ी वजह

अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल (इमेज क्रेडिट - X)
 

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  • अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है 
  • व्हाइट हाउस ने डैन ड्रिस्कॉल के इस्तीफे की पुष्टि की है
  • डैन ड्रिस्कॉल फरवरी 2025 में सेना के सेक्रेटरी बने थे 
  • आइए जानते हैं कि ड्रिस्कॉल के इस्तीफे की वजह क्या है?

US Army Secretary Resignation: ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. व्हाइट हाउस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. ड्रिस्कॉल करीब 18 महीने तक इस पद पर रहे. सेना सेक्रेटरी ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है, जब अमेरिकी सेना के शीर्ष नेतृत्व में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं और अधिकारियों को हटाया जा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ईरान युद्ध के बीच उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया?

इस्तीफे पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने ड्रिस्कॉल के काम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने अमेरिकी सेना की तैयारी और मारक क्षमता बढ़ाने, सैन्य अभियानों में नेतृत्व देने और रूस-यूक्रेन के बीच बातचीत में मदद करने का काम किया.

क्यों दिया इस्तीफा? कहीं ये कारण तो नहीं

ड्रिस्कॉल के इस्तीफे को लेकर कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है. मीडिया रिपोर्टों में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ उनके तनाव की खबरें पहले से सामने आती रही हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अमेरिकी सेना की स्थिति को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

उनके कार्यकाल के दौरान सेना में कई बड़े बदलाव हुए. सेना के सीनियर अधिकारियों को हटाया गया और ड्रोन आधुनिकीकरण से जुड़े कुछ कार्यक्रमों में भी फेरबदल किया गया.

अमेरिकी सेना में क्यों हो रहे लगातार बदलाव?

अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ के नेतृत्व में सेना के शीर्ष पदों पर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. अप्रैल में सेना के सबसे सीनियर अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को हटा दिया गया था. इसके बाद यूरोप और अफ्रीका में अमेरिकी सेना के कमांडर जनरल क्रिस्टोफर डोनाह्यू ने जून में अचानक पद छोड़ दिया था.

जनरल क्रिस्टोफर लानेव को इसके बाद आर्मी का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया था. उनके नेतृत्व में सेना के ड्रोन आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भी बदलाव किए जा रहे हैं. अगस्त में अधिकारियों ने बताया था कि यूरोप में तैनात एक ऐसी यूनिट को अपना ड्रोन निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए, जो खुद ड्रोन विकसित कर रही थी.

कहीं ये तो नहीं हैं ड्रिस्कॉल के इस्तीफे की वजह?

डैन ड्रिस्कॉल को जनरल रैंडी जॉर्ज का करीबी सहयोगी माना जाता था. जॉर्ज को हटाए जाने के बाद ड्रिस्कॉल ने सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा भी जाहिर की थी. उन्होंने कांग्रेस की एक सुनवाई में बताया था कि जॉर्ज के इस्तीफे के बाद वह और उनका परिवार उनके घर गए थे और सभी से मिले थे. उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिकी व्यवस्था में सेना के नेतृत्व का अंतिम फैसला नागरिक नेतृत्व के हाथ में होता है.

उपराष्ट्रपति के रह चुके हैं सलाहकार 

ड्रिस्कॉल इराक युद्ध में काम कर चुके हैं और बाद में टेक इन्वेस्टर भी रहे. वह उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस के पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं. दोनों की मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई थी. ड्रिस्कॉल ने अगस्त 2007 से मार्च 2011 तक आर्मर ऑफिसर के तौर पर अमेरिकी सेना में सेवा की.

अक्टूबर 2009 से जुलाई 2010 के बीच उनकी तैनाती इराक में थी. आर्मी सेक्रेटरी के रूप में ड्रिस्कॉल को रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में मदद करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी.

कब बने थे अमेरिकी सेना के सेक्रेटरी? 

अमेरिकी सीनेट ने फरवरी 2025 में ड्रिस्कॉल की नियुक्ति की पुष्टि की थी. उस दौरान उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण, भर्ती और सैनिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देने की बात कही थी. उनका इस्तीफा ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी सेना और अन्य सैन्य सेवाओं के शीर्ष स्तर पर हो रहे बड़े फेरबदल की नई कड़ी माना जा रहा है. उनके जाने के बाद अब सेना के अगले सेक्रेटरी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 

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