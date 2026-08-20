ट्रंप की विश्व को चेतावनी, किसी भी देश ने ईरान की मदद की तो... भुगतने होंगे ये नतीजे, अब क्या करेंगे चीन और रूस?

America Iran War: अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक युद्ध का ऐलान किया है. साथ ही बिना किसी देश का नाम लिए ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भी देश ईरान की मदद करता है, तो उसे इसके परिणाम भुगताने होंगे.

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध का ऐलान किया है

ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले देशों को भी चेतावनी दी है

ईरान की मदद करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ट्रंप

ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर होने का भी दावा किया

America Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश ने ईरान की मदद की तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़ों आर्थिक युद्ध के ऐलान के बाद उन्होंने यह बयान दिया. ट्रंप ने दुनिया के अन्य देशों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी ईरान को आर्थिक या व्यापारिक मदद दी तो उन्हें इसके खतरनाक परिणाम भुगतने होंगे.

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किए अपने पोस्ट में कहा कि जो भी देश ईरान को अपने वित्तीय संस्थानों, कारोबार, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं के जरिए मदद करेगा, उसके खिलाफ अमेरिका कड़े और सख्त कदम उठाएगा. उन्होंने अपनी पोस्ट में ईरान के अलावा किसी और देश का नाम नहीं लिया. फरवरी में अमेरिका-इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले भारत, तुर्की, चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदार थे.

तेल तस्करी और फ्रंट कंपनियों पर भी निशाना

ट्रंप ने ईरान का समर्थन करने वाली गतिविधियों को तुरंत रोकने की मांग की. इनमें तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, कैश ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउस, शिप रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह आर्थिक रूप से निर्णायक दिन होगा और ईरान को अलग-थलग करने के लिए अमेरिका को अपने सहयोगियों के साथ की जरूरत है.

ट्रंप ने किया ये दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमताएं बुरी तरह कमजोर हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि ईरान की नौसेना और वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचा है. सैन्य फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं और देश की मुद्रा भी कमजोर हो गई है. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा.

अमेरिका ने बढ़ाया आर्थिक दबाव

ट्रंप की घोषणा अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की हालिया टिप्पणियों के बाद आई है. बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशों को तेज करेगा. अमेरिका की ओर से ईरान की फंडिंग के स्रोतों पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंधों का अभियान भी चलाया जा रहा है.

चीन और रूस पर भी ट्रंप की नजर

ईरान के साथ संबंध रखने वाले देशों पर अमेरिकी दबाव बढ़ने की आशंका है. रूस पर ईरान को सैन्य उपकरण और ड्रोन तकनीक उपलब्ध कराने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि चीन ईरान से तेल खरीदने और उसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने के साथ तेहरान को कूटनीतिक समर्थन देता रहा है. पाकिस्तान ने ईरान के मामले में बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा दिया है. ऐसे में अब ट्रंप की सख्त नजर इन देशों पर है.

होर्मुज है सबसे बड़ा मुद्दा

ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य अहम मुद्दा बना हुआ है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और ऊर्जा व्यापार मार्गों में से एक है. ट्रंप ने हाल में दावा किया कि जलडमरूमध्य खुला हुआ है और वहां से बड़ी संख्या में जहाज गुजर रहे हैं.

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब ईरान के खिलाफ़ अमेरिका की जंग को छह महीने पूरे होने वाले हैं और फिलहाल कोई कूटनीतिक या सैन्य समाधान नजर नहीं आ रहा है.अमेरिका की नई आर्थिक रणनीति से ईरान पर दबाव और बढ़ने के साथ-साथ चीन, रूस और ईरान के साथ कारोबार करने वाले अन्य देशों पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा बढ़ सकता है.

कब शुरू हुआ था युद्ध?

इस युद्ध की शुरुआत 28 फ़रवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुई थी. इसके जवाब में तेहरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए. ट्रंप ने पहले कहा था कि वॉशिंगटन के पास ईरान के खिलाफ बहुत कड़ी पाबंदियां लगाने का विकल्प मौजूद है.

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