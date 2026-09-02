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दुनिया

तबाह हो जाएगा ईरान, मिट जाएगा नामोनिशान... ट्रंप ने ईरान को दी सबसे बड़े हमले की चेतावनी

America Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जब सबसे बड़ा हमला होगा तो ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और उसका नामोनिशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा. उन्होंने कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 02, 2026, 08:43 AM IST

तबाह हो जाएगा ईरान, मिट जाएगा नामोनिशान... ट्रंप ने ईरान को दी सबसे बड़े हमले की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (इमेज क्रेडिट - X)
 

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  • ट्रंप ने ईरान को सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है 
  • ट्रंप ने कहा कि इस हमले से ईरान तबाह हो जाएगा 
  • अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरानी सेनी बर्बाद हो गई है 
  • अमेरिका ने IRGC के ठिकानों पर हमले भी किए 

America Iran War: अमेरिका अब कुछ बड़ा करने वाला है. ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अभी सबसे बड़ा हमला होना बाकी है. वहीं अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, ये कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य में कमर्शियल जहाजों और मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर ईरान के हमले की कोशिशों के बाद की गई.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने X पर किए पोस्ट में बताया कि कल रात ईरान में IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया गया. पोस्ट के अनुसार, अमेरिका ने यह सैन्य कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरानी गतिविधियों के जवाब में की है.

ईरान का दावा, गिरे 4 प्रोजेक्टाइल 

वहीं, ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के पूर्वी हिस्से में स्थित चाबहार और कोनारक काउंटियों के इलाकों में चार प्रोजेक्टाइल गिरे हैं. सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी दी. अभी तक इन प्रोजेक्टाइल से हुए नुकसान या किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है.

अमेरिका ने ईरानी लाॅन्चरों को बनाया निशाना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इससे पहले लराक द्वीप पर मौजूद ईरानी रॉकेट लॉन्चरों को भी निशाना बनाया था. अमेरिका का कहना था कि इस कार्रवाई का उद्देश्य ईरान को महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में माइन बिछाने और जहाजों को निशाना बनाने से रोकना है.

ईरान की ओर से जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागे जाने का भी दावा किया गया. संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने समुद्री क्षेत्र के ऊपर एक ईरानी ड्रोन को रोकने की जानकारी दी है.

तबाह हो जाएगा ईरान, होगा सबसे बड़ा हमला 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने अमेरिकी हमलों का जवाब देने की कोशिश की तो उसे और भी बड़े हमलों का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि हालिया हमला अभी सबसे बड़ा नहीं है. सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ी कार्रवाई बाकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब वह हमला होगा, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नामोनिशान लगभग मिट जाएगा. 

बर्बाद हो गई है ईरान की इकोनॉमी 

ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिका और इज़राइल की बमबारी ने ईरान को एक असफल देश बना दिया है. उन्होंने कहा कि उनका नेतृत्व खत्म हो चुका है, सेना बर्बाद हो गई है और अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि और हमले करने की जरूरत पड़ सकती है.

ट्रंप ने सोमवार को यह भी दावा किया था कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने ईरान को काफी कमजोर कर दिया है. उन्होंने संकेत दिए कि भविष्य में और सैन्य हमले किए जा सकते हैं.

अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ रहे इस टकराव ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा दिया है. अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान अमेरिकी हमलों का क्या जवाब देता है और अमेरिका ईरान पर कौन सा बड़ा हमला करने वाला है. 

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