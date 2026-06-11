अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध फिर भड़का, होर्मुज बंद करने से तेल बाजार में हड़कंप, क्या पेट्रोल-डीजल फिर होंगे महंगे

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से हमले तेज हो गये हैं. इसबीच ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया है. इसका प्रभाव सीधे रूप से तेल और गैस पर देखने को मिल सकता है. यह लंबे समय तक हुआ तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं.

.अमेरिका और ईरान में फिर भड़का युद्ध

.अमेरिका के हवाई हमलों के बीच ईरान ने बंद किया होर्मुज

.ईरान के होर्मुज का रास्ता बंद करने से भारत से लेकर चीन तक पर पड़ेगा प्रभाव

.ब्रेंट कूड के दामों में आई तेजी

मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है, जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किये तो ईरान ने भी जवाब कार्रवाई अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला बोल दिया. इन सब के बीच ईरान ने एक बार फिर से होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया. उसने स्पष्ट किया कि यह सभी जहाजों के लिए बंद रहेगा. उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब बातचीत के सारे रास्ते हम बंद करते हैं. हमने उन्हें कल मारा था और आज फिर मारेंगे. इन सब के बीच तेल की कीमतों पर फिर से उछाल देखने को मिलेगा. इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, जिसके चलते गैस और तेल महंगी हो सकती है.

अमेरिका ईरान के तनाव से बढ़े ब्रेंट क्रूड के दाम

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है. इसकी वजह अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करना है. बदले में ईरान ने अमेरिका मिलिट्री बेस पर हमला बोलने के साथ ही दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को फिर से बंद कर दिया है. इसकी वजह से ही गुरुवार को वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है. वहीं अमेरिकी WTI क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. जहाजों के रोकने से इसका प्रभाव तेल और गैस पर भी पड़ सकता है. इसकी वजह पूरी सप्लाई चैन का प्रभावित होना है.

लंबे समय तक होर्मुज बाधित होने से तेल की कीमतें होगी प्रभावित

रिसर्च फर्म रैस्टैड एनर्जी के अनुसार, अगर अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से शांति और सलाह की संभावन कम होती दिख रही हैं. ट्रंप अपने तेवर में हैं तो वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में दोनों देशों की लंबी लड़ाई के बीच होर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहता है तो कच्चे तेल की कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं. इसकी वजह होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत कच्चे तेल तेल और एलएनजी का अयाता निर्यात होता है, जो ईरान ने बंद कर दिया है. ऐसे में इस रास्ते से आने वाले जहाज थम गये हैं. सप्लाई चैन रुकने की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, चीन से लेकर जापान और दक्षिण कोरिया को भी आपूर्ति का गंभीर संकट झेलना पड़ सकता है.

पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं महंगे?

पिछले कुछ ही दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 7 रुपये से भी ज्यादा की बढ़त हो चुकी है. इसके बाद भी तेल कंपनियां लगातार घाटे में होने की बात कह रही हैं. इसके पीछे की वजह कच्चे तेल के दामों का बढ़ना है. अब एक बार ​फिर से ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने से यह संकट और ज्यादा बढ़ सकता है. कच्चा तेल महंगा होगा तो तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ेगा, जिसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ेगा.

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