अमेरिका के मैनहट्टन में गुरुवार को एक विमान हादसा हो गया. इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है. मृतकों में पायलट और स्पेन के एक परिवार के पांच यात्री शामिल हैं.

अमेरिका के मैनहट्टन से एक बड़ी घटना की खबर सामने आ रही है. यहां गुरुवार को हडसन नदी में एक हालिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है. स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि यह दुर्घटना लोअर मैनहट्टन और जर्सी सिटी के बीच हुई. बताया जा रहा है कि हवा कि वजह से विमान पलटकर उल्टा गिर गया. हादसा स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 3:15 बजे पियर 40 के पास, वेस्ट ह्यूस्टन स्ट्रीट और वेस्ट स्ट्रीट के मिलन स्थल के पास हुआ.

Due to a helicopter crash in the Hudson River, in the vicinity of the West Side Highway and Spring Street, expect emergency vehicles and traffic delays in the surrounding areas. pic.twitter.com/zpCBAOLnUU

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 10, 2025

हादसे का वीडियो वायरल

न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने बताया कि एक पर्यटक हेलिकॉप्टर हडसन नदी में क्रैश हो गया, जिसमें सवार तीन बच्चों सहित सभी छह लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पायलट और स्पेन के एक परिवार के पांच यात्री शामिल हैं. न्यूयॉर्क हेलिकॉप्टर्स टूर विमान दोपहर 2:59 बजे रवाना हुआ और बाद में हवा के वेग के कारण नियंत्रण खो बैठा. दोपहर करीब 3:15 बजे लोअर मैनहट्टन के पास नदी में क्रैश हो गया और डूब गया. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में हेलिकॉप्टर के कुछ हिस्से पानी में गिरते हुए दिखाई दे रहे थे और पलटा हुआ विमान पानी में डूबा हुआ.

JUST IN: Helicopter crashes into Hudson River; no word on injuriespic.twitter.com/a5NsjAIrdD

— BNO News Live (@BNODesk) April 10, 2025

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (NYPD) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा, "हडसन नदी में वेस्ट साइड हाईवे और स्प्रिंग स्ट्रीट के पास एक हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है. क्षेत्र में आपातकालीन वाहन और यातायात जाम की संभावना है." न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, उन्हें 3:17 बजे एक कॉल आई थी जिसमें हेलिकॉप्टर के पानी में गिरने की सूचना दी गई. इसके बाद राहत एवं बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा. जानकारी के अनुसर, सभी शवों को पानी से बाहर मिकाल लिया गया है.

