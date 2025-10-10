Add DNA as a Preferred Source
Dhanteras Ke Upay: धनतेरस पर कर लिए ये उपाय तो परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु, सुख समृद्धि में होगी बढ़ोतरी

Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात

Relationship Tips: अपना ली ये आदतें तो शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं आएगी दरार, पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार

कहां छुपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी, बड़बोले मोहसिन नकवी ने खुद ही कर दिया खुलासा, बोला- भारत को नहीं सौंपूंगा

Diabetes In Newborn: वैज्ञानिकों का दावा! नए रूप में 6 महीने से कम उम्र को बच्चों को शिकार बना रहा डायबिटीज

Nobel Peace Prize 2025: कितनी मिलती है पुरस्कार राशि? जानें Nobel Peace Prize से जुड़ी हर बात

IND vs WI 2nd Test Day 1 Highlights: टीम इंडिया के नाम रहा दिल्ली टेस्ट का पहला दिन, दोहरे शतक के करीब पहुंचे जायसवाल

कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'

Test में 24 साल की उम्र होने से पहले 7 शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ी कर पाए ऐसा

IPL 2026 Auction: कब और कहां होगा आईपीएल 2026 ऑक्शन? टीमों को इस दिन सौंपनी होगी खिलाड़ियों की रिटेन लिस्ट

दुनिया

Nobel Peace Prize 2025: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से कह रहे थे कि इस बार नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शांति के लिए कई जगों को रुकवाया है.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 10, 2025, 06:48 PM IST

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है. व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर नॉर्वेजियन नोबेल समिति पर निशाना साधा है. व्हाइट हाउस ने कहा कि समिति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसने शांति की बजाय राजनीति को तवज्जो दी. दरअसल, ट्रंप लंबे समय से कह रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई जंगों को रुकवाया है.

व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चुइंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और जानें बचाते रहेंगे. उनका हृदय मानवतावादी है, और उनके जैसा कोई नहीं होगा जो अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से पहाड़ों को हिला सके. नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ज़्यादा राजनीति को महत्व देते हैं."

यह भी पढ़ें- कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'

पाकिस्तान-इजरायल ने भी की थी पैरवी
ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कई बार दावे किए थे कि उसने 7 से ज्यादा जंगें रुकवा चुके हैं. रूस और यूक्रेन, इजरायल और हमास का युद्ध भी रुकवाने जा रहे हैं. ऐसे में शांति का नोबेल उन्हें मिलना चाहिए. पाकिस्तान और इजरायल ने भई ट्रंप को नोबेल देने की पैरवी की थी.

मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार
नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 (Nobel Peace Prize 2025) देने का ऐलान किया है. उनको यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए दिया जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
सर्वाधिक देखे गए
Relationship Tips: अपना ली ये आदतें तो शादीशुदा जिंदगी में कभी नहीं आएगी दरार, पति पत्नी के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार
कितनी पढ़ी-लिखी हैं नोबेल शांति पुरस्कार पाने वालीं मारिया कोरिना मचाडो, क्यों कहा जाता है 'लेडी आयरन'
Test में 24 साल की उम्र होने से पहले 7 शतक लगाने वाले महान बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ी कर पाए ऐसा
क्या काम करती हैं मारिया कोरिना मचाडो, जिन्हें इस बार के Nobel Peace Prize के लिए चुना गया है
Karwa Chauth Moonrise Time: जानें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ समेत आपके शहर में कब दिखाई देगा करवा चौथ का चांद
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
