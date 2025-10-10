Donald Trump को नोबेल न मिलने पर तिलमिलाया अमेरिका, शांति पुरस्कार को लेकर कही ये बात

Nobel Peace Prize 2025: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से कह रहे थे कि इस बार नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शांति के लिए कई जगों को रुकवाया है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है. व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर नॉर्वेजियन नोबेल समिति पर निशाना साधा है. व्हाइट हाउस ने कहा कि समिति ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसने शांति की बजाय राजनीति को तवज्जो दी. दरअसल, ट्रंप लंबे समय से कह रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई जंगों को रुकवाया है.

व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चुइंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध समाप्त करते रहेंगे और जानें बचाते रहेंगे. उनका हृदय मानवतावादी है, और उनके जैसा कोई नहीं होगा जो अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से पहाड़ों को हिला सके. नोबेल समिति ने साबित कर दिया है कि वे शांति से ज़्यादा राजनीति को महत्व देते हैं."

पाकिस्तान-इजरायल ने भी की थी पैरवी

ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कई बार दावे किए थे कि उसने 7 से ज्यादा जंगें रुकवा चुके हैं. रूस और यूक्रेन, इजरायल और हमास का युद्ध भी रुकवाने जा रहे हैं. ऐसे में शांति का नोबेल उन्हें मिलना चाहिए. पाकिस्तान और इजरायल ने भई ट्रंप को नोबेल देने की पैरवी की थी.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE October 10, 2025

मारिया कोरिना मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को वेनेजुएला की नेता मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 (Nobel Peace Prize 2025) देने का ऐलान किया है. उनको यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए दिया जा रहा है.

