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US जाने की तैयारी में जुटे लोगों को बड़ा झटका, ट्रंप ने वीजा इंटरव्यू पर लगाई अनिश्चिकालीन रोक, जानें इसकी वजह

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दुनिया

US जाने की तैयारी में जुटे लोगों को बड़ा झटका, ट्रंप ने वीजा इंटरव्यू पर लगाई अनिश्चिकालीन रोक, जानें इसकी वजह

अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप सरकार के वीजा पर रोक से बहुत से लोगों को झटका लगा है, जो लोग यूएस जाने की तैयारी में जुटे थे. अब उनका इंतजार न सिर्फ लंबा हो सकता है, बल्कि अमेरिका जाने के लिए कई और कठिन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 26, 2026, 10:12 AM IST

US जाने की तैयारी में जुटे लोगों को बड़ा झटका, ट्रंप ने वीजा इंटरव्यू पर लगाई अनिश्चिकालीन रोक, जानें इसकी वजह

Credit Image-Social Media

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने ईरान से युद्ध के बीच दुनिया भर के आम लोगों को बड़ा झटका दिया है. इसकी वजह सरकार का वीजा अपॉइंटमेंट रद्द करना है. ट्रंप का यह फैसला अमेरिका की सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई के बीच लिया गया है. रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि दुनिया भर के सभी अमेरिकी दूतावासों को वीजा इंटरव्यू कैंसल करने के आदेश दिये गये हैं. इन पर अनिश्चिकालीन रोक लगाई गई है. ऐसे में विदेश में सेटल होने का सपना या परिवार के पास जाने की प्लानिंग कर लोगों को बड़ा झटका लगा है, जिन लोगों के पास वीजा इंटरव्यू की कन्फर्म तारीखें थीं, उन्हें रातों-रात ईमेल आ रहे हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई है और नई तारीख की कोई गारंटी नहीं है...

टिकट और बैग पैक, लेकिन पासपोर्ट पर मुहर का इंतजार अनिश्चित

अचानक आए इस फैसले ने उन हजारों भारतीय परिवारों के होश उड़ा दिए हैं, जिन्होंने महीनों पहले वीजा इंटरव्यू की तारीख बुक की थी. अमेरिका जाने की तैयारी में लगे लोग अपने काम-धंधे समेट चुके हैं, नौकरियां छोड़ चुके हैं और कई मामलों में तो फ्लाइट के महंगे टिकट तक बुक कराये जा चुके थे. इन आवेदकों को ईमेल पर मिले 'अपॉइंटमेंट पोस्टपोन' के मैसेज ने मानसिक और वित्तीय दोनों तरह का तनाव बढ़ा दिया है, जब तक अमेरिकी दूतावास दोबारा दरवाजे नहीं खोलते, तब तक लाखों रुपयों की सेविंग्स और पासपोर्ट दोनों फंसा हुआ है.

आखिर ट्रंप सरकार ने क्यों लिया बड़ा फैसला

अक्सर जब कोई देश वीजा प्रक्रिया पर ब्रेक लगाता है, तो उसके पीछे कोई राजनीतिक या स्वास्थ्य आपातकाल होता है, लेकिन इस बार अमेरिका की वजह बिल्कुल अलग है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर के अपने काउंसलर अधिकारियों के लिए एक स्पेशल 'ग्लोबल स्क्रूटनी ट्रेनिंग प्रोग्राम' शुरू किया है. इस ट्रेनिंग का मकसद अमेरिकी अधिकारियों को यह सिखाना है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति की पूरी 'कुंडली' कैसे खंगाली जाये. अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वहां आने वाला कोई भी व्यक्ति भविष्य में अमेरिकी सरकार के वेलफेयर फंड्स या सरकारी मदद पर निर्भर न रहे. इसके साथ ही सोशल मीडिया और राजनीतिक विचारधाराओं की जांच भी बेहद सख्त की जा रही है.

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर

अब अमेरिका सिर्फ आपके कागजात नहीं देखेगा, बल्कि आपकी वित्तीय क्षमता का कड़ी परीक्षा लेगा.अगर आप किसी रिश्तेदार के भरोसे या सीमित सेविंग्स के साथ इमिग्रेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो रिजेक्शन की आशंका कई गुना बढ़ जाएगी. इस सस्पेंशन से पहले ही सालों से लटकी वीजा प्रक्रियाओं में महीनों की और देरी जुड़ेगी.

अब बढ़ जाएगा और ज्यादा खर्च

री-शेड्यूलिंग की वजह से मेडिकल टेस्ट, पीसीसी (पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट) और ट्रेवल बुकिंग्स का समय निकल जाएगा, जिससे लोगों को फिर से मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा.

पैसे और काबिलियत का सबूत दो, वरना नो एंट्री

डोनाल्ड ट्रंप का 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडा अब सिर्फ अवैध प्रवासियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कानूनी रूप से जाने वाले इमिग्रेंट्स के दरवाजे भी संकरे कर रहा है. इजराइल-गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक राय से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट्स तक को आधार बनाकर वीजा खारिज किये जा रहे हैं.अमेरिका अब केवल उन्हीं लोगों को अपने देश में पनाह देना चाहता है, जो उनकी अर्थव्यवस्था पर आर्थिक बोझ बनने की जगह तुरंत बड़ा वित्तीय योगदान दे सकें.

अगर आपको भी मिला है ईमेल, तो अब क्या करें

अगर आपको भी अपने ईमेल इनबॉक्स और 'स्पैम' फोल्डर पर लगातार नजर रखें. दूतावास खुद नई तारीखों का नोटिफिकेशन भेजेगा. अपनी ट्रेनिंग के बाद काउंसलर अफसर आर्थिक स्थिति पर कड़े सवाल पूछेंगे, इसलिए अपने बैंक स्टेटमेंट्स और स्पॉन्सरशिप डॉक्युमेंट्स को अपडेट रखें.अपनी एयरलाइन और होटल बुकिंग्स की कैंसिलेशन पॉलिसी तुरंत रिव्यू कर लें ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके.

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