दिल्ली में 225 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी बसें? जानिए क्या है हाई-स्पीड ट्रांजिट सिस्टम जिस पर हो रही रिसर्च

बुलेट और हाईस्पीड ट्रेन जैसी रफ्तार अगर बस में ही मिल जाये तो सफर और आसान होना तय है, जहां कुछ लोग इसकी कल्पना नहीं कर पाये हैं. वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस पर रिसर्च शुरू हो गई है.

.हाईस्पीड ट्रेन की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ेंगी बसें.

.कैलिफोर्निया ने हाई-स्पीड ट्रांजिट सिस्टम पर शुरू ​किया रिसर्च.

.225 की रफ्तार में कुछ ही घंटों में तय कर लेगी हजारों किलोमीटर का सफर.

.इन बसों के सिर्फ इंजन ही नहीं बदल जाएगी पूरी तकनीक

सोचिए दिल्ली से बिहार या कलकत्ता जाने के लिए आपको ट्रेन के लिए स्टेशन पर न जाना पड़े. इसका लंबा इंतजार न करना पड़े. आप सीधे बस में बैठे ओर कुछ ही घंटों में एक से दूसरे स्थान पर पहुंच जाये. सुनने में यह भविष्य की बात लगती है, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसी हाई-स्पीड बसों पर रिसर्च शुरू हो चुकी है, जिनकी रफ्तार 225 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. हालांकि अभी यह सिर्फ एक रिसर्च है, लेकिन यह सफल होती है तो आने वाले सालों में परिवहन की तस्वीर बदल सकती है. खास बात यह है कि इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी नये विकल्प खोल सकता है.

क्या है हाई-स्पीड बस प्रोजेक्ट और क्यों हो रही इसकी चर्चा

कैलिफोर्निया का परिवहन विभाग ऐसी बसों को लेकर रिसर्च कर रहा है, जो 100 से 140 मील प्रति घंटा यानी लगभग 160 से 225 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकें. इन बसों को सामान्य ट्रैफिक से अलग विशेष हाई-स्पीड लेन में संचालित करने का विचार है. अगर ये रिसर्च सही साबित होती है तो यह एक बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकता है. यही वजह है कि इसे सड़क परिवहन की दुनिया में संभावित गेमचेंजर माना जा रहा है. अगर यह मॉडल सफल होता है तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोगों को ट्रेन और विमान के बीच एक नया विकल्प मिल सकता है.

आम आदमी को क्या होगा फायदा

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि पहुंच है. हाई-स्पीड रेल नेटवर्क हर शहर तक नहीं पहुंच पाता, जबकि बस नेटवर्क अपेक्षाकृत ज्यादा लचीला होता है. भविष्य में अगर ऐसी व्यवस्था विकसित होती है तो बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों और कस्बों को भी तेज परिवहन सुविधा मिल सकती है. इसका फायदा नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यवसायियों को सबसे ज्यादा हो सकता है, जिन्हें अक्सर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है.

सिर्फ तेज इंजन नहीं, पूरी तकनीक बदलेगी

225 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में कोई सामान्य बस नहीं चल सकती है. इसके लिए उसके इंजन से लेकर पूरे डिजाइन को ही बदलना होगा. उसमें ड्राइविंग से लेकर सेफ्टी तक का पूरा ध्यान देना होगा. ऐसी बसों में ब्रेकिंग सिस्टम, हाई-स्पीड टायर, बेहतर बैलेंस तकनीक और हल्की, लेकिन मजबूत बॉडी की जरूरत होगी. कई प्रस्तावित डिजाइनों में इलेक्ट्रिक तकनीक को भी शामिल किया गया है ताकि ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय लाभ दोनों मिल सकें. ऐसे में इन बसों का डिजाइन सामान्य बसों से अलग हो सकता है.

क्या भारत में भी दिख सकती है ऐसी तकनीक

भारत इस समय मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रहा है. हालांकि हाई-स्पीड बसों का कोई आधिकारिक भारतीय प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह मॉडल सफल होता है तो आने वाले समय में भारत में इसका रुख कर सकता है. इसकी वजह हाई-स्पीड रेल के लिए अलग ट्रैक, स्टेशन और भारी निवेश की जरूरत होती है, जबकि बस आधारित मॉडल सड़क बनाने और उसके इस्तेमाल पर कम खर्च आता है.

अभी सपना है, लेकिन भविष्य बदल सकता है

कैलिफोर्निया परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी इस की शुरुआती रिसर्च चल रही है. इसे लेकर कोई अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है और आने वाले समय में तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मूल्यांकन किए जाएंगे. फिर भी इस रिसर्च ने दुनिया का ध्यान खींचा है, क्योंकि यदि सड़क पर चलने वाली बसें ट्रेन जैसी रफ्तार देने लगें तो परिवहन में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है. आने वाले सालों में यह तय होगा.



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