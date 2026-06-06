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अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को नहीं घोषित होने दिया आतंकी संगठन, जानिए BLA के बारे में सबकुछ

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अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को नहीं घोषित होने दिया आतंकी संगठन, जानिए BLA के बारे में सबकुछ

पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को संयुक्त राष्ट्र में आतंकी संगठन घोषित कराने की कोशिश की थी. लेकिन भारत ने फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 06, 2026, 08:33 PM IST

अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को नहीं घोषित होने दिया आतंकी संगठन, जानिए BLA के बारे में सबकुछ

 अमेरिका ने BLA को यूएन में नहीं घोषित होने दिया आतंकी संगठन. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

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Balochistan Liberation Army: अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन को तगड़ा झटका दिया है. पाक और चीन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को संयुक्त राष्ट्र से आतंकी संगठन घोषित कराने की कोशिश कर रहे थे. चीन-पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में BLA को शामिल करने का प्रस्ताव लाए थे लेकिन अमेरिका ने इस पास नहीं होने दिया.

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने तर्क दिया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को अल-कायदा या इस्लामिक स्टेट (ISIL) से जोड़ने वाले पर्याप्त सबूत नहीं हैं. संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के दायरे में शामिल होने के लिए किसी समूह का घोषित आतंकी संगठन से जुड़ा होना एक जरूरी शर्त है. अमेरिका के इस कदम को पाकिस्तान और चीन के लिए एक कूटनीतिक झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है. 

आसिम मुनीर का प्लान फेल हुआ

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर  इन दो बलूच गुटों के गुटों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई करवाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें कर रहे थे. पहलगाम हमले के बाद इसके लिए जिम्मेदार 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' को पिछले साल अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था. द रेजिस्टेंस फ्रंट पाकिस्तान का चहेता आतंकी संगठन है. इसके आतंकी संगठन घोषित होने से पाकिस्तानी सेना के चीफ को झटका लगा था और वह BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करने लगे. बाद में इन दोनों गुटों को अमेरिका के घरेलू नियमों के तहत बैन कर दिया गया लेकिन,  पाकिस्तान और चीन इन्हें संयुक्त रूप से UN की 1267 प्रतिबंध सूची में शामिल करवाने की कोशिश कर रहे थे. 

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के बारे में जानिए

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) पाकिस्तान में स्थित एक विद्रोही संगठन है. यह बलोचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहा है.  मजीद ब्रिगेड इसकी आत्मघाती शाखा है जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फिदायिन हमलों को अंजाम देती है. पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है. हालांकि अभी तक इसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है. 

चीन को BLA से क्या दिक्कत है?

चीन पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में पड़ने वाले ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है. बलोचिस्तान में चीन सड़कें भी बना रहा है. ये चीन अपने फायदे के लिए और मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने के लिए कर रहा है. लेकिन, चीन की इस परियोजना में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बड़ी बाधा है. बलोच विद्रोहियों का कहना है कि इस इलाके से जुड़ा कोई भी निर्णय पाकिस्तान की सरकार नहीं ले सकती. BLA का आरोप है कि पाकिस्तान ने पूरे इलाके को पाकिस्तान के हाथों बेच दिया है. BLA विद्रोहियों ने इस क्षेत्र में चीनी इंजीनियरों और कामगारों को निशाना भी बनाया है. चीन को डर है कि अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताकत बढ़ती गई तो उसका भारी-भरकम निवेश डूब जाएगा. 

BLA को बैन होने से भारत ने बचाया!

'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने फ्रांस की मदद से अमेरिका को UN सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगाने के लिए राजी किया. खबरों के मुताबिक, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका के रुख का समर्थन किया. रूस ने चीन के साथ अपने करीबी रिश्तों की वजह से बातचीत के दौरान चुप्पी साधे रखी. 

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