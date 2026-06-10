चीन दौरे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा कदम, 3 चीनी कंपनियां Alibaba-Baidu-BYD को किया ब्लैकलिस्ट, जानिए वजह 

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को रिश्तें मजबूत करने का संदेश दिया, लेकिन अमेरिका के इस कदम से दोनों ही देशों में तनाव पैदा हो सकता है.

.ट्रंप के चीन से वापसी के बाद ही अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट की 3 चीनी कंपनियां.

.चीन की ब्लैक लिस्ट में ईकॉमर्स, कार और सर्च इंजन कंपनी शामिल.

.अमेरिका के इस कदम से चीन और अमेरिका के बीच बढ़ सकता है तनाव.

.चीन ने कंपनियों के ब्लैकलिस्ट किये जाने पर जताया विरोध.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही चीन का दौरा किया था. यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संदेश दिया कि वे अपने रिश्तों स्थिरता बनाये रखेंगे. इन्हें और मजबूत करेंगे. इससे दुनिया में चीन और अमेरिका की दोस्ती का एक अलग मैसेज गया, लेकिन ट्रंप के चीन से आने के कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने चीन की 3 बड़ी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है. इन तीन दिग्गज कंपनियों में Alibaba, Baidu और कार कंपनी BYD शामिल है. आइए जानते हैं क्या है इसकी वजह

दरअसल अमेरिका ने चीन की 3 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी है. इसमें चीन की दिग्गज कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है. इनमें से एक है बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, वहीं दूसरी सर्च इंजन कंपनी बैडू और तीसरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बीवाईडी है. अमेरिका का आरोप है कि ये तीनों कंपनियों चीन की सेना की मदद कर रही है. ये कंपनियां जानकारी एकत्र कर उसे आगे भेज रही हैं, जो एक तरह की जासूसी है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. हालांकि चीन की कंपनियों पर हुई इस कार्रवाई के बाद चीन ने अपना विरोध भी जताया है.

अमेरिकी रक्षा विभाग ने की घोषणा

इन तीनों चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की घोषणा अमेरिकी रक्षा विभाग ने की है. अमेरिका का यह कदम अमेरिका और चीन की दोस्ती को प्रभावित कर सकता है. इसकी वजह कुछ समय पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा की थी. यहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर रिश्तों में मजबूती का संदेश दिया. इसके साथ ही ट्रंप ने शी जिनपिंग को सितंबर में वॉशिंगटन आने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन अमेरिका का यह एक्शन अब दोनों देशों के रिश्तों में दूरी और तनाव पैदा कर सकता है.

इन 3 कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा

अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद जॉन मोलिनार चीन पर बनी हाउस कमेटी के प्रमुख हैं. उन्होंने चीन की इन 3 कंपनियों को लेकर अपना पक्ष रखा. साथ ही चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ये 3 चीनी कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकताी हैं. इनके साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपडेटेड लिस्ट न सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के लिए बल्कि जनता और सरकार के लिए भी चेतावनी है. यह न सिर्फ अंदर खाने अमेरिका को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि चीन की सैन्य ताकत को बढ़ाने में भी मदद कर रही हैं.

लिस्ट में चीन की टेक कंपनियां भी शामिल

अमेरिका की इस लिस्ट में चीन की न सिर्फ कार और ईकॉमर्स कंपनी है. इसमें चीन की टेक कंपनियां भी शामिल हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में काम करती हैं. इनमें बैडू से लेकर टेनसेंट भी शामिल है. इस चीनी कंपनी का नाम भी लिस्ट में शामिल है. हालांकि चीनी कंपनी बैडू ने अमेरिका के इन आरोपों का विरोध किया है. उन्होंने चीनी सोशल मीडिया पर कहा कि ये आरोप “पूरी तरह बेबुनियाद” हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बैडू को इस लिस्ट में शामिल करने का कोई मतलब ही नहीं और न ही कोई ठोस सबूत है. यह पूरी तरह गलत है.

तीनों कंपनियों ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी

अमेरिका द्वारा ब्लैक लिस्ट की गई तीनों चीन कंपनियों ने इसका विरोध किया है. उन्होंने अमेरिका द्वारा उठाये गये इस कदम गलम को अमेरिका की गलती करार दिया है. साथ अलीबाबा से लेकर बैडू ने कहा कि उसका किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि या सेना से कोई संबंध नहीं है. इन कंपनियों ने अमेरिका को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है.

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