अमेरिका-यूरोप छोटे, अफ्रीका दिखेगा बड़ा... यूएन ने क्यों बदल दिया दुनिया का नक्शा?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में लाए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है. इस प्रस्ताव के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने इसके विरोध में मतदान किया है. छह देशों ने इस मतदान से परहेज किया है.

संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया का नक्शा बदलने वाला प्रस्ताव पास किया है.

नए नक्शे में अमेरिका-यूरोप छोटे, जबकि अफ्रीका बड़ा दिखाई देगा.

अफ्रीकी संघ का कहना है कि अफ्रीका ग्रीनलैंड से करीब 14 गुना बड़ा है.

दुनिया का नक्शा अब बदल गया है. उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप अब वर्ल्ड मैप पर छोटे दिखाई देंगे, जबकि अफ्रीका पहले की तुलना में काफी बड़ा दिखाई देगा. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में लाए गए इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है. इस प्रस्ताव के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने इसके विरोध में मतदान किया है. छह देशों ने इस मतदान से परहेज किया है.

193 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए इस प्रस्ताव का शीर्षक था- 'मानचित्र को सही करें: ग्लोबल मैप प्रतिनिधित्व में संतुलन स्थापित करना और दुनिया के क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका के न्यायसंगत प्रतिधिनित्व को बढ़ावा देना.' अफ्रीका यूनियन की ओर से टोगो देश ने इस प्रस्ताव को पेश किया था. इस प्रस्ताव में मतदान से एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन अबसेंट रहे.



भारत ने किया इस प्रस्ताव का समर्थन

भारत समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रों के व्यापक इस्तेमाल का समर्थन करता है. भारत के मत के बारे में बताते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव रघु पुरी ने कहा कि भारत इस प्रस्ताव के उद्देश्य का स्वागत करता है. पुरी ने कहा, 'हमारा मानना ​​है कि मानचित्र समाजों को भूगोल और हमारे आसपास की दुनिया के सापेक्ष पैमाने को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.' भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी एक विशिष्ट मानचित्र प्रक्षेपण को अपनाने का समर्थन नहीं करता है.

पुरी ने कहा, 'हमारा मानना ​​है कि इस प्रस्ताव को समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के व्यापक उपयोग और विचार-विमर्श के समर्थन के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि समान पृथ्वी मानचित्र प्रक्षेपण या किसी अन्य विशिष्ट प्रक्षेपण के समर्थन के रूप में.' समान क्षेत्रफल वाले प्रक्षेपण का उद्देश्य भूभागों के सापेक्ष आकार को संरक्षित रखना है, हालांकि वे आकार, दूरी या दिशा जैसी अन्य विशेषताओं को बदल सकते हैं.

मर्केटर मानचित्र को चुनौती क्यों दी जा रही है?

प्रस्ताव में कहा गया है कि 16वीं शताब्दी में समुद्री रास्ते से आने-जाने के लिए बनाग गए मर्केटर मानचित्र का उपयोग आज भी शैक्षिक, मीडिया, डिजिटल और आधिकारिक सामग्रियों में व्यापक रूप से किया जाता है. हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित भूभागों को काफी विकृत कर देता है. प्रस्ताव में चिंता जताते हुए कहा गया है कि 'यह विकृति अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया के आकार को कम करके आंकने और दुनिया के असंतुलित नजरिए को बढ़ावा देने में योगदान देती है.'

अफ्रीकी यूनियन का क्या कहना है?

अफ्रीकी यूनियन ने कहा कि मर्केटर प्रक्षेपण के कारण अफ्रीका अपने वास्तविक आकार से काफी छोटा दिखाई देता है. संघ ने कहा कि अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है, हालांकि इस प्रक्षेपण पर आधारित मानचित्रों पर दोनों भूभाग आकार में समान दिखाई दे सकते हैं. अफ्रीकी संघ ने अधिक सटीक वैश्विक मानचित्रों की मांग की अफ्रीकी संघ ने महासभा के इस निर्णय का स्वागत किया और टोगो तथा अफ्रीकी समूह को बधाई दी.

अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ ने इस पहल के लिए समर्थन जुटाने में टोगो के नेतृत्व और अफ्रीकी देशों की एकता की सराहना की. उन्होंने कहा, 'इस प्रस्ताव को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम है.' अफ्रीकी संघ आयोग ने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों, शिक्षा प्रणालियों, प्रकाशकों और डिजिटल प्लेटफार्मों से आग्रह किया कि वे धीरे-धीरे ऐसे मानचित्रों को अपनाएं जो देशों और महाद्वीपों के वास्तविक क्षेत्रफल को अधिक सटीक रूप से दर्शाते हों. आयोग ने कक्षाओं, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रों, जिनमें इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन भी शामिल है, के उपयोग का भी समर्थन किया. यूसुफ ने कहा, 'अफ्रीका को उसके वास्तविक स्वरूप में दर्शाया जाना चाहिए, उसके वास्तविक आयामों में और विश्व में उसके उचित स्थान पर.'

फ्रांस ने भी किया इक्वल अर्थ का समर्थन

इक्वल अर्थ वाले इस मैप को साल 2018 में नॉर्थ अमेरिकन कार्टोग्राफिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया था. इसमें यूरोप सिकुड़ा हुआ, ब्राज़ील बहुत बड़ा और ग्रीनलैंड काफ़ी छोटा दिखाई देता है. इसकी तुलना में अफ्रीका बहुत बड़ा दिखता है.वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने शुक्रवार को घोषणा की कि फ़्रांस "मर्केटर प्रोजेक्शन" का इस्तेमाल बंद कर देगा और इसकी जगह ऐसे नक्शों को अपनाएगा जो देशों के क्षेत्रफल को ज़्यादा सही ढंग से दिखाते हैं.

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