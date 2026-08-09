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दुनिया

सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द, क्या ईरान पर भीषण हमले की तैयारी कर रहा इजरायल? नेतन्याहू बोले- जब तक मैं हूं...

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना हमारे सैनिकों और नागरिकों के खिलाफ किसी भी खतरे को रोकने की कार्रवाई जारी रखेगी.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 09, 2026, 08:00 PM IST

सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द, क्या ईरान पर भीषण हमले की तैयारी कर रहा इजरायल? नेतन्याहू बोले- जब तक मैं हूं...

ईरान-इजरायल युद्ध फिर शुरू हो सकता है. (AI इमेज)

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  • ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे- नेतन्याहू
  • इजरायल का अस्तित्व सौदेबाजी का विषय नहीं है- नेतन्याहू
  • किसी भी खतरे को रोकने की कार्रवाई जारी रहेगी- नेतन्याहू

Iran vs Isreal: इजरायल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. अचानक लिए गए इस फैसले से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायल ईरान पर किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है. इजरायल के चैनल 13 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ इजरायली सेना बिना अमेरिकी मदद के अकेले ही उतर सकती है. रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल को अब लगने लगा है कि अमेरिका उसकी शर्तों पर युद्ध जारी रखने को तैयार नहीं है.

अमेरिकी कूटनीति पर इजरायल को भरोसा नहीं...

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब अमेरिका इस टकराव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है. हाल ही  जनरल डैन केन ने कहा था कि ईरान को हराने के लिए सिर्फ हवाई ताकत काफी नहीं होगी. इजरायल इसे अमेरिकी के कदम पीछे खींचने के रूप में देख रहा है. इजरायल मानता है कि अमेरिकी कूटनीति किसी भी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचेगी. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इजरायल के प्रधानमंत्री  नेतन्याहू ने ईरान सरकार और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाकर हमले करने का आदेश दिया है.

नेतन्याहू बोले- ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे

ईरान पर हमले की तैयारी की चर्चा के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके रहते ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा. नेतन्याहू ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट में ल‍िखा कि ईरान कई देशों पर हमला कर रहा है लेकिन इजरायल पर सीधे हमला करने से बच रहा है क्योंकि उसे इजरायल की जवाबी कार्रवाई का डर है.

नेतन्याहू ने लिखा, "आपने एक दिलचस्प बात जरूर नोट की होगी. ईरान इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों पर हमला कर रहा है, बल्कि क्षेत्र के बाहर भी हमले कर रहा है, लेकिन एक देश ऐसा है जिस पर वह हमला नहीं कर रहा है, और वह है इजरायल. अब तक उसने हम पर हमला नहीं किया है. आगे कर सकता है, लेकिन इतने हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने हमला किया, तो हम उसे बहुत बड़ा और गंभीर जवाब देंगे."

नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता हो या न हो, जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा. हम सबके देश इजरायल का अस्तित्व किसी भी तरह की बातचीत या सौदेबाजी का विषय नहीं है. गाजा पट्टी को लेकर उन्‍होंने कहा क‍ि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, कोई भी फ‍फ‍िलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा. न गाजा में और न ही यहूदिया और सामरिया में. उन्‍होंने कहा क‍ि हाल के दिनों में खबरों में जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है, उन पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इजरायल 15-सूत्रीय दस्तावेज को स्वीकार नहीं करता.

ये भी पढ़िये- क्या रक्षा समझौता कर फंस गया पाकिस्तान?

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