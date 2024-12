American Airlines: दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन ऑपरेटर, अमेरिकन एयरलाइंस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक अनिर्दिष्ट तकनीकी गड़बड़ी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. एयरलाइन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, 'हमारी टीमें इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए काम कर रही हैं, और हम अपने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं.'

तकनीकी खामियों के चलते आई परेशानी

बता दें, जब यात्री विमान में चढ़ने के लिए तैयार थे, तब हवाई अड्डों पर घोषणाएं की गईं. अमेरिका के एक हवाई अड्डे से लिए गए वीडियो में एयरलाइन यात्रियों को सूचित करती हुई दिखाई दी कि 'वे हर 15 मिनट में अपडेट देंगे और उन्हें बताएंगे कि क्या चल रहा है...हमारा सिस्टम डाउन है और हम चालक दल को विमान में नहीं बिठा सकते या किसी पैसेंजर को विमान में नहीं चढ़ा सकते...हम इस पर काम कर रहे हैं.' एक यूजर के मुताबिक, 'यह समस्या क्रिसमस की पूर्व संध्या की सुबह आई है, जिस दिन यात्रा का रिकार्ड बनने की उम्मीद थी.'

Announcement from American Airlines as we wait at @FLLFlyer @AmericanAir pic.twitter.com/zL4137ih4g