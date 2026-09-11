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दुनिया

अरब वर्ल्ड में छिड़ेगी एक और जंग? अल्जीरिया ने UAE से राजनयिक संबंध तोड़े, एयरस्पेस भी किया बंद

अल्जीरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने अबू धाबी को उसके व्यवहार के बारे में बार-बार चेतावनी दी थी. उसने दावा किया कि यूएई ने ऐसे कार्यों को जारी रखा जो अस्वीकार्य और असहनीय हो गए थे. अल्जीयर्स ने यूएई के राजदूत को फैसले का पालन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है.

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Rishi Kant

Updated : Sep 11, 2026, 12:26 PM IST

अरब वर्ल्ड में छिड़ेगी एक और जंग? अल्जीरिया ने UAE से राजनयिक संबंध तोड़े, एयरस्पेस भी किया बंद

अल्जीरिया और यूएई के बीच बढ़ा तनाव (फोटो- AI)

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  • अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं.
  • राजनयिक संबंध तोड़ने के बाद अल्जीरिया ने UAE के लिए एयरस्पेस भी बंद कर दिया है.
  • अल्जीरिया ने UAE के राजदूत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. 

संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने एक-दूसरे के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं. दोनों देशों के बीच सालों से तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है. अल्जीरिया ने अब यूएई में रजिस्टर्ड नागरिक और सैन्य विमानों के लिए अपना एयरस्पेस भी बंद कर दिया है. अल्जीरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिबंध 11 सितंबर की आधी रात से लागू होगा. 

अल्जीयर्स के हौरी बौमेडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने-जाने वाली यूएई की वाणिज्यिक उड़ानों को 2026 के अंत तक जब एक मौजूदा अनुबंध समाप्त होगा, तब तक अनुमति रहेगी. अल्जीरिया ने कहा कि उसने द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने के सभी प्रयासों के बाद यह फैसला लिया है और संयुक्त अरब अमीरात पर 'भड़काऊ और दुश्मनी जैसे कृत्यों' में जुड़े होने का आरोप लगाया है.

UAE के राजदूत को 48 घंटे का अल्टीमेटम

अल्जीरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने अबू धाबी को उसके व्यवहार के बारे में बार-बार चेतावनी दी थी. उसने दावा किया कि यूएई ने ऐसे कार्यों को जारी रखा जो अस्वीकार्य और असहनीय हो गए थे. अल्जीयर्स ने यूएई के राजदूत को फैसले का पालन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है.

यूएई के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि राजनयिक तनाव अस्थायी होगा और कहा कि वह अल्जीरिया के साथ अपने भाईचारे के संबंधों को बनाए रखना चाहता है.दोनों देशों के बीच रिश्तों में ये तनाव अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बौने की ओर से महीनों से जारी आलोचना के बाद हुआ है, जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात पर उस इलाके के देशों को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा?

जुलाई में, तेब्बौने ने कहा था कि जहां भी वे कदम रखते हैं, खून बहता है और संयुक्त अरब अमीरात से अल्जीरिया से दूर रहने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि वे दूर रहें, ताकि हमारे देश में खून न बहे.' उन्होंने पहले कहा था कि राजनयिक संबंध बहुत पहले ही टूट सकते थे, लेकिन अल्जीरिया अरब जगत में और अधिक विभाजन से बचना चाहता था. इस विवाद का अधिकांश हिस्सा उत्तरी अफ्रीका और साहेल के प्रति प्रतिस्पर्धी नजरिए पर केंद्रित है.

NARC का क्या कहना है?

खुफिया सलाह फर्म नॉर्थ अफ्रीका रिस्क कंसल्टिंग (NARC) के ज्योफ पोर्टर ने कहा कि अल्जीरिया क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह यूएई की कार्रवाइयों को उन प्रयासों के सीधे विपरीत काम करने के रूप में देखता था. पोर्टर ने पूर्वी लीबिया के सैन्य कमांडर खलीफा हफ़्तार के लिए अबू धाबी के समर्थन, सूडान के रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के कथित समर्थन और पड़ोसी मॉरिटानिया में एक कथित ड्रोन बेस को अल्जीयर्स के लिए चिंता के प्रमुख स्रोतों के रूप में बताया. अल्जीरिया इस तरह के कदमों को अपने क्षेत्रीय क्षेत्र में हस्तक्षेप और संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है.

किन मुद्दों पर अल्जीरिया-UAE के बीच विवाद?

साहेल क्षेत्र से परे भी राजनीतिक और राजनयिक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच टकराव हो चुका है. पिछले साल, अल्जीरियाई सरकारी टीवी चैनल ने यूएई स्थित स्काई न्यूज अरबिया पर एक शत्रुतापूर्ण मीडिया अभियान चलाने का आरोप लगाया था, जब उसने एक इंटरव्यू लाइव किया था जिसमें इतिहासकार मोहम्मद अमीन बेलघित ने अल्जीरिया की स्वदेशी अमाज़िग पहचान के पहलुओं पर सवाल उठाए थे.

बेलघिट को बाद में अल्जीरिया में जेल में डाल दिया गया और बाद में तेब्बौने द्वारा उन्हें क्षमा कर दिया गया. इन देशों ने इजराइल को लेकर भी अलग-अलग रुख अपनाया है. संयुक्त अरब अमीरात ने 2020 में इजराइल के साथ संबंध सामान्य कर लिए, जबकि अल्जीरिया फिलिस्तीनी मुद्दे का प्रबल समर्थक बना हुआ है और इजरायल का विरोध करता है. 

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