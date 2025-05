अल्बानिया में आयोजित ईपीसी समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंची. इस आयोजन में अल्बानिया के पीएम ईदी रामा ने उनका घुटनों पर बैठकर भव्य स्वागत किया.

अल्बानिया में आयोजित यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अदभुत नजारा देखने को मिला. ये मुलाकात कई मायनों में खास थी. दरअसल, ईपीसी समिट में हिस्सा लेने पहुंची इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का भव्य स्वागत किया गया. अल्बानियाई प्रधानमंत्री ईदी रामा ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सामने घुटने पर बैठ गए और रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया. स्वागत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. जब दो देशों के नेता एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए पूरा आदर और मान-सम्मान होता है. कुछ ऐसा ही नजारा दिखा यूरोपियन पॉलिटिकल समिट (EPC) में, जहां अल्बानिया के पीएम के स्वागत के तरीके ने सबका दिल जीत लिया.

क्यों घुटनों पर बैठे पीएम ईदी रामा

रामा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस दिन जॉर्जिया मेलोनी की लाइफ का सबसे स्पेशल दिन था. वो घर पर छुट्टी मनाने या दुनिया में कहीं और जश्न सेलिब्रेट करने के बजाए यूरोपियन समिट में पहुंची तो ईदी रामा ने उनके स्वागत समारोह को घुटनों के बल झुककर यादगार बना दिया. उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा ताकी वो जॉर्जिया मेलोनी के जन्मदिन को खास बना सकें. ये खास अवसर जॉर्जिया का 48वां जन्मदिन था.

वीडियो हुआ वायरल

ईदी रामा ने उन्हें अल्बानिया में रहने वाले एक इतालवी कलाकार द्वारा डिजाइन किया गया एक विशेष दुपट्टा भेंट किया और हैप्पी बर्थडे के इतालवी संस्करण तांती ऑगुरी के साथ गाते हुए उनको स्पेशल फील कराते हुए उनका दिन बना दिया. स्वागत का ये अंदाज वाकई बेहद खास था. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों को पीएम ईदी रामा का ये अंदाज बेहद पसंद आया.

वहां मौजूद लोगों ने मुस्कान और तालियां बजाकर स्वागत किया. इस मुलाकात और स्वागत को दोनों नेताओं के बीच मजबूत तालमेल और दोनों देशों के बीच एकजुटता से जोड़कर देखा गया. आपको बताते चलें कि दोनों नेताओं की अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद ये मुलाकात बेहद खास रही.

